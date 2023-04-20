Не выходя из дома и в режиме 24/7: В Комитете по конкурентной политике Московской области рассказали, как с 1 марта изменились земельные торги

Фото: Полина Игнатченко

Многие системы и проекты, запущенные и успешно протестированные в Московской области, затем начинают распространяться на федеральном уровне. Одним из таких направлений стали электронные торги по земле. В Подмосковье еще с 2019 года купить землю или взять ее в аренду можно через интернет, не теряя время на разъезды по офисам, на собирание бумажек и так далее. Этот формат был одобрен ФАС России и рекомендован Министерством экономического развития РФ. Постепенно новую практику берут на вооружение и в других регионах.

Просто несколько цифр. Например, уже к 2022 году все торги по аренде и продаже земельных участков проводились исключительно в цифровом формате. То есть - не выходя из дома и в режиме 24/7. При этом в среднем на каждый лот претендовало не менее пяти человек.

По данным пресс-службы Комитета по конкурентной политике Московской области, в прошлом году на территории Подмосковья таким образом реализовали более 3 тысяч земельных участков. Это на 43% больше, чем в 2021 году и на 75% - чем в 2020-м.

С 1 марта вступили в силу изменения в Земельный кодекс, которые утвердили все процедуры по электронным торгам земельных участков. В Комитете по конкурентной политике Московской области рассказали о самых важных пунктах.

1. Больше не нужно размещать в местных СМИ публикации о проведении электронных торгов в.

2. Время ожидания предложений по цене лота от других участников торгов - 10 минут.

3. Договор на покупку или аренду земли может быть заключен через 10 дней после проведения самих торгов.

4. В течение следующих 5 дней победитель аукциона получит договор на руки.

5. Результаты торгов автоматически отображаются на официальном сайте торгов.

6. Возможность взимания оператором электронной площадки платы с победителя торгов. Одним из ключевых моментов изменений, в том числе и для Московской области, стало установление требования о заключении договора по итогам торгов в электронной форме.

В итоге оперативность и простота торгов несет выгоду всем участникам аукционов. Государство, продавая и сдавая в аренду пустующие участки, сокращает свои расходы на их содержание. Бизнес на приобретенной земле открывает производство, получает доход, создает рабочие места (что тоже, естественно, выгодно государству). Частные лица - строят загородные дома, о которых мечтали.