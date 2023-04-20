В Замоскворечье восстановили дореволюционное здание

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Госинспекция по недвижимости с 2020 года выявляет ветхие постройки в разных районах Москвы и разрабатывает планы по их дальнейшему восстановлению. Обновлённые здания затем вновь вовлекаются в оборот.

Взаимодействие контрольного ведомства с пользователями и собственниками таких сооружений позволило вернуть городу еще одно историческое строение в Замоскворечье по адресу: 1-й Щипковский переулок, д.16, стр.1. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, ранее дом 1917 года постройки находился в неудовлетворительном состоянии и имел неприглядный вид. Площадь двухэтажного кирпичного здания составляет около 620 квадратных метров.

«Наши специалисты совместно с правообладателем объекта согласовали проведение соответствующих работ, - отметил начальник ведомства. - При этом для возвращения зданию вида, максимально близкого к исходному, он восстанавливал его в соответствии с имеющимися историческими материалами».

На сегодня реставрация завершилась. Фасад старинного дома вновь радует своей красотой. Кроме того, на финишную прямую уже вышли и внутренние работы в здании.