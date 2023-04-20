Олег Газманов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Олег Газманов высоко оценил работу столичного пункта отбора на контрактную службу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный артист России Олег Газманов в четверг, 20 апреля побывал в московском пункте отбора на военную службу по контракту. Сюда, на улицу Яблочкова приходят жители столицы, решившие записаться в ряды Вооруженных сил. Исполнитель хита «Офицеры» захотел лично поддержать москвичей, оправляющихся в зону спецоперации.

Олег Газманов пообщался с новобранцами и сотрудниками центра. Артист признался, что его очень впечатлил высокий уровень организации работы пункта отбора. Певец подробно расспрашивал посетителей о том, есть ли у них какие-нибудь замечания к процессу оформления на военную службу.

«Мне это особенно интересно, потому что я член Общественного совета министерства обороны, и в каждой комнате я спрашивал, есть ли что-то, что не нравится. Получил только один такой ответ, что раньше было плохо, самые первые пункты не оборудованы были, а вот сейчас все очень здорово оборудовано», - рассказал Газманов.

В пункте работают десятки волонтеров. Они помогают кандидатам с заполнением бумаг, а также показывают, где находятся нужные кабинеты. Прямо в пункте отбора будущие новобранцы проходят медицинскую комиссию – для этого им не нужно дополнительно ходить по больницам. Олег Газманов отметил, что специалисты пункта очень внимательно следят за состоянием здоровья желающих служить по контракту.

«Я даже не ожидал, если честно, что это такой селекционный поток, где отслеживают всё - группу крови, профессиональные навыки, в какое место он может попасть, чтобы послужить родине», - рассказал артист.

Прямо в пункте отбора будущие новобранцы проходят медицинскую комиссию – для этого им не нужно дополнительно ходить по больницам. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Кроме медицинского обследования кандидаты проходят профессиональное собеседование, по итогам которого определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Срок службы по контракту определяется в каждом случае индивидуально. Минимальная продолжительность – 11 месяцев. Условия службы, выплаты и льготы зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы (в зоне спецоперации или в другой).

Поступить на военную службу могут люди от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: подписать контракт могут и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Иностранцы после вступления в ряды Вооруженных сил РФ могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке. Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: ул. Яблочкова, дом 5, строение 1. С собой нужно принести паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.