Московские пенсионеры побили молодого айтишника, помешавшего им играть в шахматы

По данным KP.RU, уголовного дела по этому случаю пока не возбудили. А вот проверка проводится Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Русский народ - он такой. Очень сложно устроен. А потому никогда не знаешь, в каком месте его закоротит. Где, как говорится, вспыхнет. И разразится.

Ведь никто из участников конфликта даже и подумать не мог, что обыкновенная прогулка по Воронцовскому парку на юго-западе Москвы может обернуться дерзкой схваткой между молодым человеком и целой группой пенсионеров.

Сюжет, достойный Джона Ву.

Итак, завязка.

Лысоватые мужички (в количестве пяти-шести человек), вырвавшись наконец из домашних семейных оков и прихватив с собой пару шахматных досок, шли бодряком по аллее с одной единственной целью - провести остаток вечера на свежем воздухе сугубо в мужской компании, ну и разыграть, как водится, несколько гамбитов, дабы не растерять своей интеллектуальной формы. Каково же было всеобщее удивление, когда их любимая беседка оказалась занята.

И кем! IT-специалистом 1991 года рождения, который, конечно, не знал, на чью территорию покусился. Парк-то, по идее, общий. К тому же в этой беседке программист обнаружил розетку и подключил к ней свой ноутбук.

Дальше, по законам жанра, звучит тревожная музыка. И на экране мелькают перекошенные лица российских пенсионеров. У одного из них, самого главного, под усищами бликует золотая коронка.

- Это наше место, - произносит атаман сквозь зубы. - Мы. Пришли. Сюда. Поиграть. В шахматы.

Айтишник оказался в каком-то смысле либералом и уступать место старикам не захотел.

Слово за слово - и один из шахматистов уже тянул развязного юношу за куртку и даже порвал ее.

Другой пенсионер занёс над компьютером открытую бутылку минералки и пообещал вылить содержимое на клавиатуру. Если тот, конечно, поспешно не откланяется. И впредь будет думать, занимать эту беседку или нет.

Однако программист, не поверите, выгнулся как пантера перед прыжком и с криком «я сейчас полицию вызову!» выбил пластмассовую тару из рук пожилого хулигана.

Прохожие, ставшие очевидцами этого действа (и его кульминации), большого значения ему не придали. Ну, дурачатся люди. Мало ли. Не могли же шесть пенсионеров с шахматными досками в домашних портках напасть на молодого человека только потому, что тот занял их беседку.

Хотя, если верить телеграм-каналам, именно так всё и было.

Разобиженный IT-специалист, шмыгая носом, все-таки покинул Воронцовский парк (дело было 19 апреля в 17.00) и обратился в полицию.

По данным KP.RU, уголовного дела по этому случаю пока не возбудили. А вот проверка проводится.

P.S. Так что развязка ещё впереди.