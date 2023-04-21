«Заставляют жертву снять все деньги и спрятаться»: Эксперт объяснил, как телефонные мошенники обманули пропавшую сотрудницу «КП»

По версии следствия, пропавшая женщина стала жертвой телефонных мошенников. Фото: Shutterstock

Сотрудники полиции и Следственного комитета продолжают поиски 77-летней Татьяны Адабаш, сотрудницы «Комсомольской Правды», на протяжении многих лет возглавлявшей архив нашей редакции.

Напомним:

- Заявление в полицию о пропаже женщины написала ее дочь Елена Силкина, помощница сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. 18 апреля ей позвонил неизвестный мужчина, сообщил, что Татьяна Адабаш похищена, и чтобы ее вернуть, нужно заплатить выкуп в 2 млн рублей.

- Камера видеонаблюдения сняла, как днем ранее, 17 апреля, Татьяна Григорьевна покинула дом на Алтуфьевском шоссе одна, без сопровождающих, уехав на такси к Ленинградскому вокзалу. Предположительно, дальше она пересела на электричку.

- Перед исчезновением пенсионерка заняла у знакомых крупную сумму денег. Не исключено, что также были взяты несколько кредитов.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по версии следствия женщина стала жертвой телефонных мошенников. Ведутся ее поиски. Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное лишение свободы» и «вымогательство с целью получения имущества».

УКРАИНСКИЙ СЛЕД

Источник в правоохранительных органах рассказал KP.RU, что мошенники используют сложную схему, которая позволяет завладеть крупными суммами несколько раз. Сначала жертва в несколько заходов отдает все, что могла собрать, затем на ее родственниках пытаются заработать еще раз - через вымогательство.

Какую схему использовали мошенники, KP.RU рассказал бывший сотрудник Управления «К» МВД России (это подразделение занимается расследованием преступлений, связанных с информационными технологиями, включая телефонную связь), попросив сохранить его анонимность.

- Это один из вариантов телефонных мошенничеств с территории Украины, - говорит эксперт. - Жертву заставляют поверить, что он общается с сотрудником правоохранительных органов, что он является участником какой-то спецоперации и должен помочь вывести на чистую воду неких преступников. Несколько месяцев назад была вариация этой схемы, когда мошенники просили людей поджигать отделения банков или военкоматы. Теперь же они просят жертву спрятаться, несколько дней не отвечать ни на какие звонки, тем временем вымогая у родственников деньги.

- Как они выбирают жертв? Они точно знают, что это пожилой и доверчивый человек?

- Иногда они действуют наобум, так называемыми «холодными» обзвонами, когда потенциальную жертву только прощупывают. Как правило это делается с помощью живых операторов или ботов - роботов, которые звонят якобы из банка и так далее, уточняя личную информацию. Суть таких обзвонов - выявить людей, которые идут на контакт. Это экономит время мошенникам, которые выступают на втором этапе и начинают уже непосредственно заманивать жертв в свою игру. Но могут искать и по каким-то утекшим в интернет информационным базам, подбирая жертв по конкретным параметрам.

Продолжаются поиски 77-летней сотрудницы "КП" Татьяны Адабаш. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАЩИТА - БРОСАТЬ ТРУБКУ»

По словам эксперта, из тех, кому звонят мошенники, в контакт вступают только 1-2% граждан. Но этого достаточно, чтобы делать на них очень прибыльный «бизнес».

- Как только они понимают, что человек доверчивый и их «легенда» проходит, они дальше будут раскручивать человека до последнего рубля, заставляя отдать не только свои сбережения, но и брать кредиты, просить в долг у знакомых. Поэтому единственный способ этого избежать - не реагировать на звонки из банков и вымышленных силовых ведомств, сразу бросать трубку.

- Люди, которые занимаются телефонным мошенничеством, это одиночки, работающие сами на себя или большие организации?

- Это те самые огромные кол-центры, работающие по всей Украине, которые нам показывали после присоединения новых территорий - сотни операторов, которые приходят в офис, как на обычную работу, и в течение дня обзванивают потенциальных жертв в России.

«ОНА ОТВЕТИЛА: «НИКОМУ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ!»

Один из сотрудников «КП», общавшийся с Татьяной Адабаш в момент, когда она активно искала деньги, вспоминает:

- Я спросил, что случилось. Она ответила, что у ее дочки возникли большие проблемы, что это связано с мошенниками. Я удивился: так давайте попросим помочь нашу юридическую службу, давайте обратимся в полицию! Татьяна Григорьевна отмахнулась и довольно жестко ответила: никому верить нельзя. Она пребывала в уверенности, что сейчас она возьмет эти деньги и меньше чем через неделю вернет.

Напомним, что до сих пор активно используется более примитивная схема мошенничеств. Пожилому человеку звонят, говорят, что у его родственника проблемы, нужны деньги и, не давая ему опомниться и положить трубку, заставляют идти в банк, снимать с карты деньги и передавать курьеру.

- Но тут пенсионерку явно вели несколько суток. За это время она имела возможность поговорить с кем-то, обсудить свои действия. Они ее запугали?

- Нет-нет. Если и запугали, то не в прямом смысле, - отвечает наш эксперт. - При подобной схеме мошенники разыгрывают «легенду», включая человека в свою игру - проводится секретная операция и только вы можете спасти Родину или деньги у себя на счету, сейчас мы с вашей помощью поймаем всех злодеев, а вы никому ничего не говорите, потому что произойдет утечка информации. Они играют на желании людей помочь.

- Но тут мы можем говорить о том, что раз уж «операцией» управляют удаленно сотрудники украинского кол-центра, Татьяна Григорьевна физически не похищена, никем не удерживается, а спряталась сама?

- Затрудняюсь ответить. Никто не может знать этого наверняка, пока женщину не найдут.

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