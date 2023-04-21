«Мошенники сняли ей гостиницу в Твери и приказали забаррикадироваться»: Подробности поисков сотрудницы «КП», которая таинственно исчезла из Москвы

Чтобы спасти 77-летнюю Татьяну Адабаш, полицейским пришлось взламывать дверь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нашлась! Наша Татьяна Григорьевна Адабаш, один из старейших сотрудников нынешней «Комсомолки», многолетний руководитель архива газеты.

Напомним, 77-летняя Татьяна Адабаш таинственно уехала из дома 17 апреля. 18-го не дочери позвонил незнакомый мужчина, сообщил, что пожилая женщина похищена и требовал выкуп - 2 миллиона рублей. Сотрудники Следственного комитета выяснили, что Татьяна Григорьевна стала жертвой телефонных мошенников, которые управляют ею дистанционно. Позже выяснилось, что последние дни Адабаш занимала у знакомых крупные суммы.и вот - хорошие новости.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска установлено местонахождение 77-летней пропавшей женщины на территории Тверской области», — сообщили в ГСУ СК России по Москве.

«Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «незаконное лишение свободы» и «вымогательство с целью получения имущества», — уточнила пресс-секретарь Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Корреспонденту KP.RU удалось узнать некоторые подробности поисков Татьяны Адабаш.

Первоначально по камерам удалось отследить, что Татьяна Адабаш от своего дома на Алтуфьевском шоссе добралась на такси до Ленинградского вокзала. Дальше камеры ее временно «потеряли».

- Было установлено, что пенсионерка точно не покупала билет на поезд дальнего следования - в базе ее не было, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Но затем стало ясно, что на электричке Ленинградского направления она отправилась в сторону области.

По словам нашего собеседника, женщина несколько раз выходила на станциях в Подмосковье. Выходила в город, но через какое-то время возвращалась к платформам и покупала билеты для поездки дальше.

Это затрудняло поиск по камерам - приходилось отсматривать много материала с разных камер, которые могли снять женщину.

Но в итоге оперативникам все-таки удалось отследить местонахождение Татьяны Адабаш. На электричке она доехала до Твери!

- Там мошенники дистанционно сняли ей номер в небольшой гостинице на окраине города и приказали отключить телефон, — продолжает наш собеседник. - Они внушили женщине, что она помогает ловить преступников и она никому не должна верить.

В следствии полагают, что Татьяну Адабаш вели мошенники одного из украинских «кол-центров».

- Когда женщину нашли, она отказалась открывать дверь, забаррикадировалась в номере - не верила, что за ней пришли реальные сотрудники правоохранительных органов, а не преступники. Дверь пришлось ломать, - сообщает источник. - Но сейчас все хорошо. Татьяна Григорьевна жива и здорова, ее везут в Москву, где она сможет дать более полные показания.

На данный момент известно, что мошенникам сотрудница «Комсомольской Правды» успела перевести более 1 миллиона рублей.