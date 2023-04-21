Актер Антон Шагин прочел свои стихи добровольцам на пункте отбора на контрактную службу

Актер Антон Шагин решил поддержать людей, отправляющихся в зону спецоперации. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер театра и кино, поэт Антон Шагин в пятницу, 21 апреля побывал в московском пункте отбора на контрактную службу. Звезда фильма «Стиляги» рассказал, что решил поддержать людей, отправляющихся в зону спецоперации. Артист приехал на улицу Яблочкова и поблагодарил москвичей, вступивших в ряды Вооруженных сил.

«Я сюда приехал поддержать уже отобранных бойцов, которые сегодня отправляются в часть и в последующие дни уже непосредственно на передовую. Приехал абсолютно по доброй воле, бескорыстно, - пожелать и поддержать наших бойцов, наших защитников, наших воинов», - отметил Антон.

Актер пообщался с посетителями и сотрудниками центра, а также прочел им свои стихи.

«Вот это самое сложное - процесс ожидания. И чтобы хотя бы чуть-чуть скрасить и отвлечь их от этого утомительного дела, ожидания, я решил почитать свои стихи, поговорить, увидеться, сфотографироваться, пожелать им возвращения, разумеется, с победой для нас всех», - рассказал Шагин.

Сотрудники пункта провели для артиста экскурсию по зданию. По мнению Антона, работа в центре организована на очень высоком уровне.

«Здесь такая развернута подготовка по настоящему погружению в это непростое дело, то есть не поверхностный подход, а именно профессиональный и в первую очередь - человеческий, что меня очень порадовало», - отметил Шагин.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в Москве 3 апреля. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Единый пункт отбора на военную службу открылся 3 апреля, за это время здесь побывали телеведущий Владимир Соловьев, заслуженный артист РФ Сергей Векслер, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, телеведущая Юлия Барановская, певица Ирина Дубцова, певец Олег Газманов, актриса Алена Яковлева. Звездные гости выразили благодарность людям, отправляющимся в зону СВО защищать Родину. Сергей Векслер признался, что удивлен тем, насколько комфортно и спокойно организована работа пункта. А Алена Яковлева подчеркнула, что работники культуры должны поддерживать наших военных и поднимать дух людей, отправляющихся выполнять боевые задачи в зону СВО.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. С будущими новобранцами работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнить анкету. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Столичный пункт отбора на контрактную службу работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Предварительную информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.