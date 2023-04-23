Такого сухого апреля в Москве не было больше 100 лет: Синоптики сообщили, когда начнутся дожди

В начале следующей недели, с понедельника до четверга, Гидрометцентр России обещает +21…+23 градуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичи наслаждаются прекрасной весенней погодой: яркое солнце, тепло, как летом, все уже цветёт, и никакого намёка на дожди. Но все эти приятные вещи на самом деле - аномалия.

Апрель-2023 в Москве - самый сухой за 117 лет, с удивлением констатируют в Московском метеобюро. Уже почти весь месяц позади, а столице досталось лишь 7,2 мм осадков, или 16% от нормы. Подобной суши в середине весны не бывало больше столетия, с 1906 года, когда выпало 5,7 мм осадков. Однако самым скупым на дожди за все 140 лет метеонаблюдений остаётся апрель 1894 года - за месяц накапало лишь 3,1 мм.

Сухая и солнечная погода стоит у нас благодаря очень редкой для апреля циркуляции в атмосфере, объясняют метеорологи. Над Московской областью один за другим сменяют друг друга антициклоны, не пускающие к нам ненастные циклоны с дождями. Впрочем, уже со вторника, 25 апреля, картина начнёт меняться. До центра России доберутся атмосферные фронты средиземноморского циклона. Во вторник, среду и четверг пройдут небольшие дожди, могут прогреметь первые грозы.

Ещё одна особенность антициклональной погоды - очень большая разница между дневной и ночной температурой. Днём весеннее солнце быстро нагревает воздух. В начале следующей недели, с понедельника до четверга, Гидрометцентр России обещает +21…+23 градуса. Обычно такая благодать характерна для июня! Парадокс, но Москве будет теплее, чем в Сочи и Крыму.

- На юге температура совсем не курортная: в Крыму +11…+16 градусов, на Кубани до +13…+18 градусов, к тому же ливневые дожди с грозами и порывистым ветром,- рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

С другой стороны, по ночам все ещё подмораживает. Не в мегаполисе, в Подмосковье. В ночь воскресенье, 23 апреля, на востоке и юго-востоке области были заморозки до -2,5 градусов. Дело в том, что при ясном небе облака не защищают землю от выхолаживания, словно одеяло, и воздух очень быстро остывает. Но на этом все - жо конца апреля заморозков больше не будет, считают в «Фобосе»,

Порадует ли погода в майские праздники? В пятницу и субботу (первый из длинных первомайских выходных) будет пасмурно, с дождями. Днём не выше +17…+19 градусов.

- В воскресенье, 30 апреля, и в понедельник, 1 мая, похолодает до +10…+13 градусов, возможны кратковременные дожди, - поделилась с «КП» прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.