На Киевском шоссе в массовом ДТП столкнулись шесть автомобилей

Очевидцы сообщают о вертолете на месте ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Массовая авария произошла на 41-м километре Киевского шоссе. Как сообщается, в ДТП столкнулись шесть машин. Все началось с двух автомобилей, которые не поделили дорогу. Позже в них въехали еще четыре.

На месте происшествия уже работает медики и сотрудники ГИБДД. Очевидцы сообщают, что к месту аварии прибыл вертолет. По предварительной информации, в ДТП один человек погиб, еще двое получили травмы.

- Действительно, на Киевском шоссе массовая авария, уточняем все обстоятельства, - сообщил источник KP.RU.

Сейчас на месте ДТП образовалась пробка.