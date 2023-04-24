Как менялся национальный состав Москвы за последние 35 лет: куда подевались трудовые мигранты и причем тут пандемия

Как менялся национальный состав Москвы за последние 35 лет? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последняя Всероссийская перепись населения проводилась в 2021 году. Росстат опубликовал итоговые цифры в конце прошлого года. Если взять раздел «Национальный состав», отдельно Москву и сравнить с переписью 2010 года (см. «Конкретно»), возникают вопросы. Например. За эти 10 с лишним лет население столицы выросло с 11,5 млн до 13 млн. А количество русских уменьшилось с 9,9 миллиона до 9. Почти на миллион! Куда подевались эти люди? Пандемия? Еще что-то? Без эксперта не разобраться.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ПАНДЕМИЯ

- Тут дело в другом, - говорит председатель Комиссии по миграционным вопросам Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонд развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.

Юрий Московский.

Эксперт проанализировал данные четырех последних переписей населения по Москве и объясняет, что разница показателей возникает из-за способов подсчета. Во время переписей 1989 (последняя при СССР) и 2002 годов (первая после образования РФ) «переписывали» только в очном формате при обходе домов. В 2010-м разрешили самим приезжать на переписные участки, а в 2021-м - заполнить все по интернету.

- В итоге из 13 миллионов жителей только 10 миллионов указали свою национальность. Получается, что с остальными переписчики не смогли встретиться. В 2020-м перепись перенесли из-за пандемии, но в позапрошлом году пандемия все еще продолжалась, поэтому переписчикам много кто двери просто не открывал - чтобы избегать контактов. Поэтому получилась такая погрешность. Если вы посмотрите цифры, снижение количества представителей тех или иных национальностей в переписи не только по русским, но и по другим тоже. Например, армян в 2010 году в Москве было 106 тысяч, стало 68 тысяч. Татар - 149 тысяч, стало 84. Поэтому считать долю той или иной национальности нужно не от общего числа жителей, а от тех, кто назвал свою национальность.

То есть это формальное снижение количества спрятано в тех 3 миллионах человек, которые в статистику по национальностям не вошли.

КУДА ПОДЕВАЛИСЬ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ

Есть тут, правда, еще нюанс. Если верить переписи 2021 года, в Москве проживают всего 29 тысяч узбеков, 22 тысячи таджиков и 16 тысяч киргизов. Но ведь выходцев из Средней Азии в столице явно много больше.

- Общая численность жителей Москвы (13 миллионов) плюс-минус точна - большинство мигрантов живут с регистрацией. Но по национальности людей, которые не попали в статистику, отследить нельзя. Если верить переписи 2021 года, у нас по всей стране всего 189 тысяч трудовых мигрантов - иностранных граждан, которые временно находятся на территории России. На самом деле это число больше как минимум раз в двадцать. Эти люди просто не попали в перепись.

- В переписи 1989 года 250 тысяч записали себя украинцами. Следующая перепись, когда уже 10 лет не было СССР, - столько же. 2010 год - 150 тысяч. Сейчас перепись показала только 60 тысяч украинцев. Почему так?

- Я вас уверяю, что если смотреть по месту рождения «Украина», количество таких людей в Москве, наоборот, сильно увеличилось. Просто они меняют самоидентификацию, называют себя русскими. Я таких лично знаю - человек в предыдущих переписях был украинцем, а потом стал писаться русским. Так со многими народами происходит. Раньше это называлось «обрусение».

- У кого еще такая самоидентификация происходит?

- В тех или иных пропорциях у многих. Например, в 1989 году мордвой себя назвали больше 30 тысяч москвичей, а в 2021-м менее 7 тысяч.

Конкретно.

«У НАС «ТАУНОВ» НЕТ»

постковид на утро https://ed.kp.house/cgi-bin/staff/obj?obj=13&id=4752914&result=OK считает, что, несмотря на погрешности переписи, основные тенденции все равно ясны.

- Русских в Москве по-прежнему девять из десяти жителей. Потому что как бы то ни было, основная миграция в столицу идет из областей ЦФО и других регионов традиционного проживания русского населения. Плюс к этому едут люди с Украины, которые в большинстве своем считают себя русскими. Растет и доля народов Северного Кавказа. И это тоже объяснимо - большой миграционный поток поступает с юга России. При этом степень владения русским языком среди приезжих будет повышаться. Это связано и с госполитикой как таковой, и с желанием людей интегрироваться. Кто бы что ни говорил, но в Москве нет мононациональных районов, которые превращались бы в «тауны» с разными приставками.

- Несмотря на большое число мигрантов из Средней Азии?

- Но ведь это не мы учимся говорить по-узбекски, а узбеки - по-русски. Часть тех, кто останется здесь, перевезет сюда свои семьи, через пару поколений может стать абсолютно русским по культуре.

Многие эксперты считают, что в 2025 году нужно провести перепись с учетом новых территорий. И сделать участие в ней обязательным.

- Проблема в том, что в России участвовать в переписи можно по желанию. В отличие от тех же Штатов, где это обязанность гражданина - за отказ «переписаться» тебя ждет серьезный штраф. И это логично. Ведь перепись - это важная и дорогая работа. Перепись нужна, чтобы понимать, что реально происходит на той или иной территории. Суть переписи ведь не в том, чтобы узнать, какие национальности здесь живут. В опроснике около 30 пунктов. Там и про уровень образования человека, и про источники доходов, про жилищные условия и так далее. Много пунктов, которые при анализе дают важные данные для дальнейшего развития.

По оценкам эксперта, число трудовых мигрантов в России в 20 раз больше официальных данных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Пятая графа

- До переписи 2002 года был четкий перечень национальностей, из которых гражданин должен был выбрать, к кому он принадлежит, - объясняет Юрий Московский. - Это еще от СССР пошло. Впервые перечень национальностей появился в 1923 году. Нужно было выбирать из 33 национальностей. При каждой последующей переписи их количество увеличивалось - в итоге список расширился до 200 пунктов. Причем гражданин должен был выбирать национальность отца или матери по предыдущей переписи. А в 2002-м это требование убрали, можно было называть себя тем, кем ощущаешь.

Нашлись шутники, которые объявились эльфами, например. Но эти сотни человек особого влияния на общую статистику не оказали.

- Графа «национальность» появилась именно в СССР, и для этого были свои основания. Прежде всего, чтобы не дать зарваться элитам на местах, чтобы не могли сложиться ситуации, когда, скажем, выходцы народности, представляющей 5% населения района, занимали в чиновничьем аппарате 50% постов, - говорит эксперт.