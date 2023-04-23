Жители Подмосковья сняли в небе северное сияние: «Это длилось всего две минуты!»

Полярное сияние сняли под Дмитровом. Фото: Эвелина Шайхразеева

Северное сияние? В Подмосковье?! И это не шутка. Жители Московской области поздним вечером 23 апреля стали свидетелями необычного оптического явления в небе - северного сияния (оно же полярное сияние, оно же аврора). Специалисты объясняют, что подобное свечение происходит в атмосфере когда магнитное поле Земли взаимодействует с заряженными частицами солнечного ветра. Словом, чистый космос!

Фото: Эвелина Шайхразеева

Фото: Эвелина Шайхразеева

Несколько снимков северного сияния успела сделать жительница Дмитровского района Московской области Эвелина Шайхразеева.

- Вышла прогуляться с собакой. В небе висит красивый месяц, а потом вдруг смотрю и глазам своим поверить не могу, - рассказывает девушка. - Хорошо, телефон был с собой. Рада, что удалось увидеть своими глазами такую красоту!

По словам Эвелины, «шоу» длилось недолго, всего около двух минут. Ночное небо постепенно стало «гаснуть» и в итоге приобрело обычный темно-синий цвет.

Фото: Сафар Шайхразеев

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что вечером 23 апреля начнется магнитная буря, которая продлится до середины понедельника.

Фото: Сафар Шайхразеев

Стоит отметить, что северное сияние, кажется, становится для столичного региона вполне привычным явлением. В предыдущий раз его снимали в феврале 2023 года. До этого - в декабре 2022-го.