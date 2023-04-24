Новые высотки Москвы: Дом Дау - в Сити, башни ар-деко - около Павелецкого вокзала

Небоскрёб в стиле Казимира Малевича

Небоскрёбов в разных районах Москвы становится больше. Их строят не только в центре, но по-прежнему самые «улетные» здания появляются в деловом квартале «Сити» в районе Краснопресненской набережной. Там собираются возвести ещё две башни. Сегодня расскажем о них и других новых высотках, которые появятся в столице в ближайшие годы.

БЛИЖЕ К ЗВЁЗДАМ

Небоскрёб в стиле Казимира Малевича (400 метров)

Самое высокое офисное здание Москвы. Башня в 80 этажей на набережной Москвы-реки около моста «Багратион» превратится в мини-город. Кроме бизнес-центра, здесь разместятся смотровые площадки, рестораны, фуд-моллы, фитнес-центр с бассейном, SPA-комплекс.

Где: ст. м. «Деловой центр», Краснопресненская наб., вл. 16, стр. 1.

Когда построят: в 2030 году.

Дом Дау (340 метров)

Здание в 85 этажей назвали в честь академика Льва Ландау. Внутри - квартиры с панорамными видами, офисный центр, коворкинг, SPA, салоны красоты, зона для йоги и воркуата, кофейня, винотека. На террасе на высоте 15 метров от земли откроется детский центр с игровой площадкой.

Где: ст. м. «Деловой центр», Краснопресненская наб., вл. 14/15.

Когда построят: в третьем квартале 2027 года.

MOD (200 метров)

Жилой комплекс состоит из трех высотных корпусов в 44 - 55 этажей и двух девятиэтажных клубных домов. Кроме квартир и апартаментов с панорамными окнами, в нем появятся рестораны, магазины, образовательный центр, SPA-зона, супермаркеты, фитнес-центр, общественная джаз-гостиная. Рядом - ландшафтный парк и центральная площадь с фонтанами.

Где: ст. м. «Марьина роща», 4-я ул. Марьиной Рощи, вл. 12/1.

Когда построят: в четвёртом квартале 2024 года.

Квартал небоскрёбов Upside Towers (200 метров)

Вертикальный мини-город из пяти жилых башен до 58 этажей со студиями, апартаментами и пентхаусами. На крышах откроют смотровые площадки с видами на Останкинскую башню, парки и центр города. Около зданий - сенсорный сад с шезлонгами, места отдыха, рабочая зона в перголе, многофункциональный воркаут, игровые комплексы и площадки для малышей и подростков, парк. Рядом - торгово-досуговый центр с рестораном и верандой на крыше третьего этажа.

Где: ст. м. «Бутырская», Огородный пр-д, вл. 4, стр. 2.

Когда построят: во втором квартале 2026 года.

Эра (около 185 метров)

Шесть башен высотой от 27 до 53 этажей вырастут в районе Павелецкого вокзала. Их фасады украсят в стиле ар-деко с помощью растительного орнамента из металла. В квартирах - арочные окна, французские балконы и красивые виды на центр Москвы. Около высоток устроят зелёную зону в виде английского парка с зеленым лабиринтом, яблоневым и розовым садами.

Где: ст. м. «Павелецкая», ул. Дербеневская, вл. 20.

Когда построят: в третьем квартале 2026 года.

Symphony 34 (190 метров)

Жилые небоскребы поднимутся на высоту от 36 до 54 этажей. Около домов поставят гамаки, лавочки, площадки для пикников и детский игровой комплекс. Фишка - японский сад с прудом, арт-зоной, мини-лесом, цветниками и лавочками.

Где: ст. м. «Дмитровская», ул. 2-я Хуторская, д. 34.

Когда построят: во втором квартале 2025 года.

City Bay (179 метров)

Комплекс из 11 корпусов высотой до 52 этажей. Между ним пройдёт прогулочный зелёный бульвар, открытый для всех желающих. Он соединит Волоколамское шоссе и соседний Спасский затон. Фишкой станет ресторан с выходом на амфитеатр.

Где: ст. м. «Тушинская», Волоколамское ш., д. 95-97.

Когда построят: в первом квартале 2025 года.

КСТАТИ

На сегодня топ-10 высоток Москвы практически полностью занимают башни делового квартала «Сити»:

1. Федерация Восток - 374 м.

2. ОКО - 354 м.

3. Neva Towers - 345 м.

4. Меркурий Сити Тауэр - 339 м.

5. Евразия - 309 м.

6. Город Столиц - 302 м.

7. Башня на Набережной - 268 м.

8. Триумф-Палас в районе метро «Сокол» - 264 м.

9. Эволюция - 255 м.

10. Федерация Запад - 242 м.

Самая маленькая из известных высоток в столице - гостиница «Ленинградская» (136 метров).