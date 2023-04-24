«Родила мальчика в туалете электрички и тут же зарезала»: Жуткие подробности задержания мамы из Москвы

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить молодую женщину, которая расправилась со своим маленьким сыном. На то, чтобы ее задержать, понадобилось всего несколько часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Казалось бы - обычная рутинная работа, подготовка электрички МЦК перед отправкой на маршрут. Рано утром сотрудники депо «Андроновка» (это недалеко от станции «Фрезер») должны были привести в порядок вагоны и туалеты - санитарные узлы, которые есть в начале и в конце состава. И вот в одном из них и обнаружили тело… Мужчине, который вошел в помещение, дурно стало: пол залит кровью, маленькое тельце кто-то просто искромсал ножом.

Вызвали полицию. Эксперты определили - убитый ребенок был новорожденным. Кто его так? Мать? Сложно в это поверить. Периодически случаются такие истории, что девушки рожают втайне от родни, потом оставляют детей в чужих подъездах. Чаще всего такие истории случаются с приезжими, иностранками. Самые отмороженные выбрасывают в мусорные контейнеры. Но тут - малышу нанесли не менее пятнадцати ударов ножом.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить молодую женщину, которая расправилась со своим маленьким сыном. На то, чтобы ее задержать, понадобилось всего несколько часов.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержана подозреваемая в убийстве ребенка в электропоезде на юго-востоке столицы, ею является молодая женщина 1998 года рождения», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Как сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах, 24-летняя задержанная - уроженка Москвы, жительница подмосковного Чехов.

- Судя по всему, женщина изначально готовилась к этому убийству, по крайней мере, кухонный нож, которым она убила младенца, везла с собой, - рассказал наш собеседник.

По словам нашего собеседника, в туалет электрички «мамочка» вошла около 21:00. Там и родила. Почему никто из пассажиров не слышали криков (ведь не могла же она молча родить?) - большой вопрос. Почему ребенка не нашел никто из тех, кто мог заходить в туалет после убийцы? Тоже пока непонятно.

- Сразу после родов она ребенка зарезала, нанося удары ножом. Более того, в дыхательных путях убитого мальчика нашли кусочки туалетной бумаги - видимо, засунула, чтобы он перестал дышать… Предварительно, у женщины имеются проблемы с психикой, сейчас она в неадекватном состоянии.

Сейчас мамашу-убийцу везут в Следственный комитет на допрос.

Оставила на морозе. Выбросила в мусоропровод…

К сожалению, это далеко не первый случай за последние годы, когда горе-мамы пытаются избавиться от своих новорожденных чад. Порой делают это самыми изуверскими способами. Во всех случаях возбуждается уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Апрель 2022 года. Дворники нашли в мусоропроводе многоэтажки на Северном бульваре (Отрадное) кричащего младенца, которому еще суток не было. Мама - 41-летняя москвичка. Выпивающая. Не смогла платить за аренду, перебралась к родственникам. Те, говорят, о беременности не знали, «думали, что Марина просто поправилась». Рожала сама, в ванной и, едва оправившись, выбросила младенца в мусорку.

Март 2022 года. На парковке в районе Люблино обнаружил сверток, а внутри - новорожденного ребенка. Дышал! На улице в этот момент было -5 градусов. Еще несколько минут и младенец замерз бы насмерть. Мамашу нашли очень быстро. 39 лет. Уроженка одной из среднеазиатских республик. Рассказала, что ребенка родила, когда гостила у родных в Санкт-Петербурге, вернулась на съемную квартиру в Москву и поняла, что третьего ребенка, рожденного от любовника, выкормить не сможет - тянет двоих старших. Плюс не могла признаться родным, что во время заработков в Москве нагуляла еще одного мальчика.

Декабрь 2021 года. 41-летняя гражданка Киргизии оставила новорожденную дочь в подъезде многоэтажного дома. На родине у нее еще трое несовершеннолетних чад.

Сентябрь 2021 года. Снова мусоропровод. На этот раз на Литовском бульваре (Ясенево). 37-летняя выпивающая москвичка ранее была лишена родительских прав (дочь-подросток живет у бабушки). На допросе «кукушка» спокойно заявила, что рожала в домашних условиях и ребенок был ей не нужен… Девочку, которая каким-то чудом почти не пострадала, передали органам опеки.

Сентябрь того же 2021-го. Улица Усачева в элитном районе Хамовники. Младенец был завернут в куртку. Лежал в мусорном баке. Спасибо дворникам - увидели, вызвали полицию. Мамой оказалась 41-летняя мигрантка. Полицейским женщина сообщила: побоялась, что не сможет сама прокормить ребенка. Почему для этого нужно было выбрасывать малыша в мусор? Почему не передать его врачам, например? Ответа у приезжей не нашлось.