«Мы видим все»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил систему оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил, как работает система оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров (СОУЛП). Работой этого сложного и многоуровневого проекта руководят из Центра управления регионом (ЦУР). Это большой оперативный штаб, который отслеживает ситуацию по всему Подмосковью, а СОУЛП - одна из его важных составляющих.

- Вы знаете, что в регионе живет большое количество людей. Весной и летом видим и пал травы, и все что связано с угрозой возгорания лесов, а их у нас более 40% территории, - отметил Андрей Воробьёв.

Губернатор напомнил, что именно Московская область первой в России ввела на своей территории четырехуровневую систему мониторинга природных пожаров.

- Сегодня это 127 камер, которые работают на 360 градусов и позволяют нам на удалении до 25 км точно, качественно реагировать и выезжать на место. Эта централизованная система у нас в ЦУРе. Подразделения видят только свой участок, а мы видим все.

Андрей Воробьёв попросил сотрудников, отвечающих за этот фронт работ, уделять внимание каждому территориальному подразделению.

- Здесь каждая минута имеет определяющее значение. Если оперативно обнаружили и среагировали, то распространения пожара на большие площади быть не должно.

Замначальника отдела охраны лесов Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Новиков доложил губернатору, что самым эффективным способом контроля лесных пожаров является видеомониторинг. На текущий момент 4 из 10 возгораний удается оперативно обнаружить (а значит - и как можно быстрее отправить на место пожарных) именно с его помощью.

- Камеры у нас работают в автоматическом режиме, поворот на 360 градусов осуществляется за 10 минут, - сообщил Новиков. - Уникальность системы заключается в наличии дымодетекторов. Диспетчеру не нужно круглыми сутками смотреть в камеру, он работает с конкретными сигналами.

Для справки. В течение 2022 года система СОУЛП зафиксировала более 6,1 тыс. подтвержденных пожароопасных объектов и 341 лесной пожар. Благодаря быстрому реагированию ни одного крупного лесного пожара не допустили. Более того, в Московской области все природные пожары были ликвидированы в первые же сутки.