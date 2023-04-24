«Родила, убила, выбросила в мусорку»: Молодая москвичка с каменным лицом рассказала, как зарезала ребенка в электричке

24-летняя Нина Иванова призналась, что родила младенца прямо во время поездки в электричке. Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Стали известны новые подробности жуткого убийства младенца в Москве. Их на допросе рассказала подозреваемая - мать ребенка.

Напомним, тело новорожденного сегодня утром обнаружили сотрудники МЦК, которые проводили уборку вагонов и санитарных зон. В туалете одного из составов был обнаружен мертвый мальчик с колото-резаными ранами. Эксперты посчитали, что ребенку нанесли около 15 ударов - в-основном в область шеи. Кроме того, в дыхательных путях нашли большой кусок туалетной бумаги.

Спустя несколько часов задержали подозреваемую - 24-летняя Нина Иванова призналась, что родила младенца прямо во время поездки. Видео беседы с женщиной опубликовала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

- Ехала со станции Новохохловская, - рассказала москвичка на допросе. - Почувствовала, что отошли воды. Зашла в туалет. Там родила и убила ребенка.

- Чем убили?

- Ножницами. После этого выбросила его в мусорное ведро...

По словам источника в правоохранительных органах, по внешнему виду женщины складывается впечатление, что у нее проблемы с психикой. Следствие очевидно будет назначать психолого-психиатрическую экспертизу.

- Внятные мотивы убийства москвичка объяснить не может, - заявил KP.RU источник. - Говорит, что у нее депрессия.

ГСУ Следственного комитета России по Москве возбудил уголовное дело по статье «Убийство».