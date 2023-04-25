Готовь лыжи летом, а борд весной: Где поймать волну в Москве весной

Оказывается, и лежать на доске тоже нужно уметь. Но нашего корреспондента такой задачей не напугаешь! Фото: Иван МАКЕЕВ

Рев воды, скорость такая, что сшибает с ног, - 30 км в час! Стою по щиколотку в воде и пытаюсь подойти к потоку так, чтобы правильно положить на него доску, иначе нас сразу унесет вместе с ней. Тренер показывает знаками: «Все правильно, давай уже!» Я плюхаюсь на доску, выравниваю ее по центру. Наклоняюсь левее, доска плывет следом, правее - и она туда же. От радости чуть не хлопаю в ладоши. От этого теряю концентрацию, и волна уносит меня вверх, прямо в небольшое цунами у стены. Так я впервые в жизни испробовала на себе флоубординг.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Развлечение достаточно молодое. Его часто путают с серфингом, но это не совсем он. Флоубординг учит ловить баланс (а потом делать трюки) на искусственной волне в неглубоком бассейне. Чуть ближе к тому серфингу, как мы его знаем, пожалуй, искусственная волна City-Wave, Freezone и др. - она тоже искусственно создана в специальном бассейне, но там уже есть глубина. Третий вариант - вейксерфинг, когда волна создается либо катером, либо лебедкой.

- Клубы флоубординга в России только начинают открываться. Оборудование достаточно дорогое (около 22 млн рублей), и раньше закупать его нужно было за границей, - поясняет главный тренер Surf House Moskow Александра Балаянц. - Но времена меняются, сейчас тренажеры, которые генерируют искусственную волну, делает московская компания Worldex Sport, а вполне приличные доски - Desperadoboadrs в Самаре.

ДОЛГО ЛИ УЧИТЬСЯ

Занятия по флоубордингу проходят в бассейне с мягким покрытием (14,5 м в длину, 10 м в ширину плюс по бокам мягкие борта в 2,4 метра высотой). Специальные турбины подают поток воды, бассейн - наклонный, так что получается имитация волны. По словам специалистов, чтобы научиться азам этого вида спорта, достаточно 8 занятий, за это время практически любой сможет уверенно стоять на доске и эффектно поворачиваться в разные стороны.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Лично я за первое занятие смогла встать. (Смешно? Сами-то попробуйте.) Конечно, не сразу. Сперва на доске надо научиться… лежать. Ну в этом я - большой специалист, и даже сильное течение не в силах помешать. Кстати, девочки, волны дают весьма ощутимый массажный эффект - рекомендую.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На втором этапе мне уже нужно было сесть на доску. Звучит проще, чем выполнить. Как только я приподнимаюсь над доской, чтобы усесться, поток выбивает ее из рук, мы улетаем в стену. Хорошо, что она мягкая.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Примерно с третьей попытки я смогла сесть и даже руками немного контролировать движение. Ощущения весьма приятные. Ты как будто паришь, но на воде. Все вокруг мокрое, но счастье плещется внутри: ура, я смогла! Разумеется, на этой позитивной ноте я снова улетаю в стену.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда тренер предлагает встать на доску, чувствую легкую панику: не то чтобы я дружу с равновесием. Но Александра обещает, что все будет хорошо. В одну руку она мне дает конец веревки, второй - у нее. Доску тренер придерживает ногой, понемногу отпуская и доску, и веревку. Равновесие поймать нелегко, ноги начинает сводить судорогой от напряжения, но удовольствия - море. А падения - еще эпичнее. Обязательно берите с собой кого-то, кто будет вас снимать, - поверьте, вам захочется смотреть видео снова и снова.

В соцсетях набирает популярность тренд - сфотографироваться на доске, ловя волну и держа в руках чашку кофе. Фокус не из легких! Фото: Иван МАКЕЕВ

КТО ЗАНИМАЕТСЯ

Учиться флоубордингу можно с 7 лет, но чаще приводят ребят постарше - лет с 10.

- Мы открылись прошлым летом, но уже сейчас у нас около полутора сотен постоянных клиентов, - рассказывает Александра Балаянц. - Возраст разный, в среднем - от 16 до 35. Но есть у нас клиент, мы его очень любим, ему в районе 60 лет, он с нами с самого открытия, катается по полчасика - «для души». Ему интересен этот вид спорта, говорит, что всю жизнь мечтал ему научиться. Сейчас уже уверенно стоит на доске и скользит по волне из стороны в стороны.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из экипировки для флоубординга, по сути, нужна только доска - флоуборд. Стандарт - 102 см в длину, но если заниматься этим серьезно, нужно подбирать доску по росту (цена вопроса - от 20 000 рублей). Девушкам еще стоит приобрести спортивный купальник, шорты, кроссовки - обувь защищает ноги от болезненных «прилетов» доски по косточкам во время выполнения трюков.

Прелесть флоубординга в том, что если вы научитесь ему на нашей доске, то освоите и другие виды досок, - уверяет Александра Балаянц. - У вас будет просто ювелирный баланс, поэтому все трюки 100% сможете повторить и на Москве-реке, когда будете кататься за катером, и в океане на натуральной волне.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Где научиться кататься на серфе

Флоубординг:

Surf House Moskow, surfhousemoscow.ru, Сколково, улица Зворыкина, 21. Персональная тренировка - 5000 за час (все цены в рублях. - Ред.), групповая (до 6 человек) - 3000 с человека за час, аренда волны на час до 4 человек - 15 000

Nalubaloo, nalubaloo.ru, Москва, ул. Лужники, 24, ст. 4. Персональная тренировка - 5500 за час в будни, 7000 в выходные, групповая (до 5 человек) - 3000 с человека за час в будни, 4000 - в выходные

Курорт «Пересвет», peresvethotel.ru, Московская область, г. Пересвет, ул. Пионерская, 9. 6500 за час за 1 - 2 клиентов, групповых тренировок пока нет

Искусственная волна

Moscowflow, moscowflow.ru, Москва, ул. Ставропольская, 43. Серфинг для группы от 5 до 8 человек - 5000 за час с человека в будни, 6000 за час с человека в выходные и праздники

Freezone, freezone.net, Новая Москва, Симферопольское шоссе, 59-й км. В будни - 2450 за 30 мин. с человека, выходные и праздники - 2950 за 30 мин. с человека, тренировки только в группах до 4 человек. Тренировка для своей компании - в будни 9900, в выходные и праздники - 12 000

SurfBrothers, skolkovo.surfbrothers.ru, Сколково, Большой бульвар, 40. Аренда волны на группу до 10 человек -

67 000 плюс по 5000 с человека за тренера, участие в групповых занятиях - по абонементу, стоимость 10 занятий 90 000, годовой абонемент на 50 занятий - 150 000

P.S. Актуальных цен на вейксерфинг на лето-2023 пока нет, потому что сезон еще не начался. В прошлом году средняя цена вейксерфинга по Москве была - 3000 - 4000 за 30 минут.