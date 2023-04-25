Макароны - по 39 рублей, килька - по 35 и все это на складе: Как устроены «магазины низких цен», прозванные в народе «нищемаркетами»

Главное - внимательно читать этикетки, чтобы не заблуждаться насчет содержимого покупки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Немного странные ощущения. Идешь по длинной галерее, где в павильончиках бойко торгуют трубами для сантехники, обоями и инструментами. А потом, бац! - открыл дверь и оказался… На большом складе с высокими потолками и длинными рядами всякой всячины на полках. На строительный рынок похоже. «Здесь точно продукты продаются?» - «Здесь, здесь…»

Этот формат «магазинов низких цен» появился в Москве и Подмосковье в последние пару лет. Тот редкий случай, когда что-то пришло в столицу из регионов, а не наоборот. Это не просто отдельно взятые магазины, а целые сети. В интернетах такие точки иногда презрительно называют «нищемаркетами». Но покупатели, которых видел я, одеты вполне прилично. И в основном люди в категории 50+.

ПРОСРОЧКОЙ НЕ ПАХНЕТ

Магазин занимает часть ангара на строительном рынке в деревне Грибки (Дмитровское шоссе, граница Москвы и Подмосковья).

Между высокими стеллажами, забитыми пакетами и коробками до самого потолка, выложенные на паллетах «пирамиды». Но обо всем этом забываешь, когда со скоростью терминатора начинаешь считывать развешанные вокруг ценники. Макароны - 39 рублей за пачку. Реально? Да я же, когда в обычных сетевых магазинах акции ловлю, о цене в 80 рублей только мечтаю! Рядом 3 килограмма рожек в большом прозрачном пакете - 144 рубля. И рис по 79 руб. за кило. Я в последнее время дешевле сотни и не видел.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, скоро эйфория проходит, и ты понимаешь, что не узнаешь ни одного стоящего на полках бренда. Появляется версия: так это уцененные продукты с истекающим сроком годности? Осматриваю все товары, что попадаются под руку. Включая стоящее на поддонах молоко в тетрапаках. (50 рублей за литр, кстати). Но нет. Просрочкой не пахнет.

- А вы здесь раньше уже что-то покупали? Это все съедобно? - спрашиваю пожилую семейную пару.

Женщина пожимает плечами:

- Почти каждую неделю приходим - живем через дорогу. Знаете, тут после двух-трех походов начинаешь понимать, что стоит брать, а чего не стоит. Ну и состав на этикетках читать лучше внимательно. Чтобы не обмануться.

«ИЗ ЧЕГО ЭТО СДЕЛАНО» И «ЕСТЬ МОЖНО»

Следую совету. В этот момент как раз прохожу мимо рядов с консервами. В глаза бросается «Говядина особая». И цена: 64 рубля. За банку тушенки?! Правда, при рассмотрении мелких надписей на этикетке выясняется, что продукт называется «Консервы мясосодержащие фаршевые стерилизованные». Состав: «мясо механической обвалки куриное, шкурка свиная». Не рискну. Рядом банки с килькой черноморской, обжаренной в томатном соусе. По 35.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В дальней части склада небольшой холодильник. Здесь на полках выложено мясное, рыбное и молочное.

- Разве может килограмм сосисок 159 рублей стоить? - удивляется рассматривающая ценники женщина. Кажется, она здесь тоже впервые. - Из чего же они сделаны?

- На самом деле есть можно, - отзывается дама постарше. - И есть еще один приличный вид колбасы. Типа краковской. Мы здесь еще молочку часто берем. Творог, сметана, кефир - на самом деле все вкусно.

В частных беседах покупатели рассказывают, что в среднем поход в продуктовый ангар обходится на 20 - 30% дешевле, чем аналогичные покупки в супермаркете у дома. Поэтому многие ездят сюда даже из соседних районов.

БРЕНДЫ ВЕРНУЛИСЬ

Похожий магазин нахожу в подмосковной Лобне - всего 20 минут электричкой от Москвы. Окраина промзоны, за которой начинаются многоэтажки.

Здесь все уже больше похоже на привычные нам супермаркеты. Ряды холодильников с полуфабрикатами (вареники с картофелем и луком по 78 рублей за килограмм, пельмени - 82, хинкали - 97). И логотипы на продуктах все больше узнаваемые. Только цены на них реально пониже.

На полках - свиная тушенка за 91 рубль, говяжья - за 92. Килька в томатном соусе - 35. Растительное масло - 79. Банка маринованных огурцов - 102. Майонез (770 г) - 99.

Иду дальше. Нарезка бекона (150 г) - 82 рубля. Упаковка сосисок за 92. Краковская колбаса - 92.

Я, было дело, однажды купил в большой сети самую дешевую краковскую. Помню, что это совсем не похоже на мясо. Пришлось выбрасывать после пары кусков. Эксперимент с дешевой тушенкой, которая по факту состояла из непонятных субстанций, тоже был.

В отличие от первого магазина-склада здесь еще и овощами-фруктами торгуют. Правда, апельсины сморщились, киви скукожились, яблоки пожухли. Зато недорого. Чуть ли не на треть ниже средних цен в больших сетях.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

За счет чего такие низкие цены?

Президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов:

- Магазины, о которых вы говорите, представляют собой так называемые жесткие дискаунтеры. Основное, за счет чего они дают покупателю такие цены, - сокращение издержек на содержание помещений (по сути это склады. - Авт.) и сужение ассортимента. То есть здесь гораздо меньше выбора по каждому отдельно взятому товару. Если в обычном супермаркете вы можете выбирать из 10 видов макарон, в дискаунтере вам предложат максимум 2 - 3. А иногда и один. На самом деле и самому производителю выгодно работать с такими магазинами, потому что его товар сметается гораздо быстрее, чем в больших сетях.

- Популярное мнение: может, они просто торгуют уцененной просрочкой?

- Возможно, удивлю вас, но у жестких дискаунтеров нет проблем с просрочкой. В том смысле, что этим магазинам не приходится списывать товары с истекшим сроком годности, так как их еще до этого сметают с полок. Как раз за счет узкого ассортимента. Низкое качество продуктов? Думаю, человек, приходящий сюда, понимает, что в другом магазине мог бы купить что-то получше, повкуснее, но дороже. Но здесь он имеет возможность экономить свой бюджет.