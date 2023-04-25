«Сурганова и оркестр» выступили перед добровольцами на столичном пункте отбора контрактников

Поддержать добровольцев пришли музыканты группы «Сурганова и оркестр». Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Посетителей московского пункта отбора на военную службу по контракту 25 апреля ждал настоящий сюрприз: поддержать добровольцев пришли музыканты группы «Сурганова и оркестр». Основатели коллектива Светлана Сурганова и Валерий Тхай решили выразить свою признательность людям, отправляющимся в зону СВО. Музыканты сыграли для посетителей и сотрудников центра несколько своих хитов.

«Мы приехали поддержать ребят, спеть им несколько песен, что, собственно говоря, сегодня и сделали. Когда мы начали петь для них, там уже и из коридора подходили. То есть непосредственный, живой интерес. А наша задача была - дать им живой энергии и позитива, потому что они идут на серьезное дело – родину защищать», - рассказал журналистам Валерий Тхай.

Светлана Сурганова призналась, что впечатлена работой пункта отбора на военную службу: насколько быстро, четко и комфортно здесь организованы все процессы.

«Желающий приходит, отдает документы, потом его направляют на медосмотр, на комиссию, решающую может ли он выполнять свой гражданский долг, участвовать в СВО или нет по каким-то причинам. И дальше уже следующее помещение, где пришедшие могут отдохнуть и дождаться результатов комиссии. То есть мне кажется, что организованно все правильно и разумно», - отметила Светлана Сурганова.

С посетителями центра работают волонтеры: они помогают новобранцам сориентироваться в кабинетах и правильно заполнить анкету. Кандидатам не только подсказывают, как оформить необходимые документы, но и помогают разобраться с нерешенными финансовыми вопросами.

«Можно тут же, не выходя из этого здания, решить какие-то финансовые проблемы, если есть какие-то задолженности, какие-то недорешенные вопросы с банками», - рассказала Светлана Сурганова.

В пункте отбора есть кафе и зоны отдыха для посетителей. В них будущие новобранцы могут попить чаю, расслабиться и отдохнуть.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Сюда могут обратиться не только москвичи, но и жители других регионов России и иностранцы, желающие вступить в ряды Вооруженных сил. Жители других государств после подписания контракта могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке. На военную службу принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

С 4 апреля работает чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на все интересующие вопросы.