Как работают городские службы в майские праздники 2023 в Москве: Электрички, поликлиники, аварийные диспетчерские

Актуальное время отправления и прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Городские службы в майские праздники перейдут на усиленный режим работы. По временному графику будут дежурить оперативные сотрудники - аварийных коммунальных бригад, районных поликлиник и травмпунктов, общественного транспорта, полиции и других. Это расписание обновляется (актуальная информация - на портале мэра Москвы mos.ru).

ТРАНСПОРТ

Электрички

- 29 - 30 апреля и 6 - 8 мая - по расписанию субботы;

- 1 и 9 мая - по расписанию воскресенья.

В майские праздники изменятся также дни курсирования нескольких экспрессов между Москвой и станциями Раменское, Рязань-1, 2, Куровская, Шатура, Калуга-1, Тула-1, Серпухов, Владимир, Петушки, Александров, Железнодорожная, Крутое и Большая Волга.

При этом будут ездить дополнительные экспрессы:

- на Казанском направлении: 1 и 9 мая – № 7195 Куровская – Москва (отпр. в 16.00), № 7196 Москва – Шатура (в 18.14), 2 и 10 мая – № 7021 Рязань-1 – Москва (в 3.30);

- на Курском направлении с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая: № 7031 Москва – Тула-1 (в 10.21) и № 7030 Тула-1 – Москва (в 13.47);

- на Павелецком направлении 29 апреля и 6 мая № 7305/7307 Москва – Венев – Узловая-1 (в 8.10).

В День Победы 9 мая появится дополнительная остановка на платформе Поклонная в расписании 19 пригородных поездов Киевского направления. А вечером добавят три электрички с остановкой на Поклонной: № 6591 Москва – Апрелевка (в 22.16), № 6691 Москва – Внуково (отпр. в 22.31), № 6692 Внуково – Москва (в 23.31).

Актуальное время отправления и прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД (rzd.ru) в разделе «Пассажирам».

Парковки

- 1, 8 и 9 мая стоянки на всех улицах Москвы будут бесплатными;

- 30 апреля и 7 мая - нужно оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Стоянки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по стандартным тарифам.

МЕДИЦИНА

1. Для взрослых

Поликлиники:

- 29 апреля, 6 мая - прием пациентов по графику субботы с 9.00 до 18.00;

- 30 апреля, 7 и 8 мая - по графику воскресенья с 9.00 до 16.00;

- 1 и 9 мая - по графику праздничного дежурства с 9.00 до 16.00.

Травмпункты – с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая включительно по графикам работы поликлиник (в часы работы поликлиник или круглосуточно).

Кабинеты ОРВИ - с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая включительно по графикам работы поликлиник.

Пункты вакцинации в поликлиниках - с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая включительно в часы работы поликлиник.

2. Для детей

Поликлиники:

- 29 апреля и 6 мая - прием пациентов в амбулатории и помощь на дому по графику субботы с 9.00 до 15.00; приём вызовов до 14.30;

- 30 апреля, 7 и 8 мая - помощь на дому по графику воскресного дежурства с 9.00 до 15.00; прием вызовов до 14.30;

- 1 и 9 мая - помощь на дому по графику праздничного дежурства с 9.00 до 15.00; прием вызовов на дом до 14.30;

Травматологические отделения детских поликлиник с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая - с 8.00 до 22.00 ежедневно.

ПЕНСИИ

Городские доплаты к пенсиям, пособия и другие социальные выплаты в мае 2023 года будут выдавать через отделения почтовой связи с 3 по 17 мая.

При этом их доставка в «старой» Москве намечена на такие дни:

- 3 мая - по обычному графику;

- 4 мая - за 4 и 7 мая;

- 5 мая - за 5 и 9 мая;

- 6, 8, 10, 11 мая - по обычному графику;

- 12 мая - за 12 и 14 мая;

- 13, 15, 16 мая - по обычному графику;

- 17 мая - за 17 и 18 мая.

А в Новой Москве пособия принесут с 3 по 18 мая:

- 3 мая - за 4 мая;

- 4 мая - за 5 мая;

- 5 мая - за 7 и 9 мая;

- 6, 8, 10, 11 мая - по обычному графику;

- 12 мая - за 12 и 14 мая;

- 13, 15, 16, 17, 18 мая - по обычному графику.

ПОЧТА

- 1 и 9 мая - выходные для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных;

- с 2 по 7 мая - все отделения работают в обычном режиме;

- 8 мая - посетителей обслуживают по графику воскресенья, за исключением круглосуточных отделений.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма, извещения и периодику.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

1. Оперативные линии

Для владельцев домашних телефонов: пожарная охрана - 01, полиция - 02, скорая медицинская помощь - 03, газовая служба - 04, психологическая помощь (бесплатно и круглосуточно) - 051.

С мобильников операторов МТС, «МегаФон» или «Билайн»: 112 - единый телефон пожарной охраны, спасателей, полиции, «Скорой помощи», службы газа.

2. Единая диспетчерская служба (ЕДС) Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно, по вопросам аварийных ситуаций в жилых домах).

3. «Горячая линия» по вопросам ритуального обслуживания (бесплатно и круглосуточно) - (499) 610-00-00.

4. «Горячая линия» по обслуживанию и работе лифтов:

- Мослифт - (499) 755-01-01;

- Мос Отис - 8-800-200-68-47.

5. Единый контакт-центр «Московский паркинг» - (495) 539-54-54 или с мобильника на короткий номер 3210 (бесплатно для абонентов Билайна, МТС, Мегафона и TELE2).

6. «Горячая линия» Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве - (495) 870-45-09 (ежедневно, с 8.00 до 21.00).