Госинспекция по недвижимости и Циан объявили о сотрудничестве в борьбе с самостроем

Новшество позволит снизить риски приобретения незаконных построек в Москве Фото: Shutterstock

Начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров заявил о начале сотрудничества контрольного ведомства и технологичного сервиса по поиску недвижимости Циан. На сайте объявлений о продаже или аренде земли и нежилой недвижимости в столице www.cian.ru (http://www.cian.ru/) будут размещать маркировку с предупреждением о наличии признаков самостроя. Новшество инициировано столичной Госинспекцией.

«Мы запускаем пилотный проект, - сообщил Бобров. - Впервые заключено соглашение с Циан о взаимном сотрудничестве, направленное на снижение рисков приобретения незаконных построек в Москве и профилактику правонарушений, то есть создание условий к понуждению владельцев самостроя приводить их в соответствие с законодательством».

По его словам, ведомство и онлайн-платформа будут взаимодействовать для информирования потенциальных участников сделок с недвижимостью. Госинспекция по недвижимости будет регулярно направлять в Циан и затем обновлять данные об объектах с признаками самостроя. Если на сайте появится объявление о продаже или аренде объекта из актуального перечня контрольного ведомства, то такое сообщение сразу будет автоматически маркироваться меткой самостроя.

«Таким образом, потенциальные участники сделки своевременно получат предупреждение и смогут сделать сознательный выбор, принять решение, взвесив все риски», - отметил Бобров.

Как пояснил генеральный директор Циан Дмитрий Григорьев, для онлайн-платформы на первом месте всегда остаётся безопасность пользователя на каждом этапе, начиная от выбора недвижимости на портале до совершения сделки.

«Поэтому информация, которая появляется на Циан, должна быть достоверной и прозрачной, - добавил представитель сайта. - Для этого мы предпринимаем максимум усилий. Сотрудничество с Госинспекцией по недвижимости - еще один важный шаг на пути к снижению рисков и нарушений в процессе поиска и осуществлении сделок с недвижимостью».