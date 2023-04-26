Солист «Uma2rmaH» Владимир Кристовский посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Владимир Кристовский приехал на улицу Яблочкова, чтобы поддержать людей, решивших отправиться в зону спецоперации. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Солист группы «Uma2rmaH» Владимир Кристовский в среду, 26 апреля побывал в московском пункте отбора на военную службу по контракту. Музыкант приехал на улицу Яблочкова, чтобы поддержать людей, решивших отправиться в зону спецоперации. Владимир высоко оценил организацию работы пункта, отметив, что опыт Москвы нужно перенимать другим регионам России.

«Меня пригласили посмотреть, как организована работа по приему людей на контрактную службу. Организовано, на мой взгляд, все отлично, - отметил Владимир Кристовский. - Мне кажется, надо этот опыт перенимать другим городам и делать такие центры, потому что у нас много людей с хорошей военной подготовкой, которые хотят работать военными, и им просто нужно дать такую возможность».

Владимир Кристовский пообщался с посетителями и сотрудниками центра. Музыкант прошел тем же маршрутом, которым следуют кандидаты, отметив, что все организовано быстро, четко и без очередей. Сориентироваться в кабинетах и правильно заполнить документы новобранцам помогают волонтеры. Для посетителей организованы зоны, где можно расслабиться и отдохнуть.

«Есть зоны отдыха, есть столовая. Много специалистов, которые обслуживают и контролируют работу», – рассказал Владимир Кристовский.

Музыкант прошел тем же маршрутом, которым следуют кандидаты, отметив, что все организовано быстро, четко и без очередей. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. При этом углубленного обследования новобранцам проходить не нужно. У врачей центра есть доступ к Единой медицинской информационно-аналитической системе города Москвы, и они могут посмотреть электронную медкарту кандидата в режиме онлайн. Специалисты изучают историю болезни посетителя и могут обратить внимание на возможные противопоказания для службы.

Кроме медкомиссии кандидаты проходят профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Срок службы по контракту обговаривается индивидуально. При этом его минимальная продолжительность — 11 месяцев. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны России в Московской области. Условия службы, выплаты и льготы зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы (в зоне спецоперации или в другой).

Напомним, всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также 4 апреля заработал чат-бот для желающих вступить в ряды Вооруженных сил. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе.