В Москве заново открылись Zara, Stradivarius и Pull & Bear: что там продают и по каким ценам

Vilet был раньше Stradivarius
Фото: Иван МАКЕЕВ
Все новое - это хорошо забытое старое, впрочем, забыть бренды Zara, Stradivarius, Bershka и Pull & Bear, если честно, москвичи не успели: магазины закрылись год назад - как говорится, еще башмаки стоптать не успели, и вот уже новое открытие. Но под новыми названиями. Zara превратилась в Maag, Stradivarius - в Vilet, Bershka - в Ecru, а Pull & Bear - в Dub.
Ecru пока закрыт, а Maag, Vilet и Dub в ТЦ "Авиапарк" открылись 27 апреля, у Maag даже ленточку торжественно перезали. Вместе с другими посетителями мы зашли посмотреть, что внутри.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Народу пока не очень много, оно и понятно: четверг, утро. На входе сразу цепляюсь взглядом за красивое платье-комбинацию и ярко-оранжевую кожаную куртку. Подхожу ближе, смотрю ценник: платье - 4599, куртка - 14499. Сердечко сжимается, мозг пытается вспомнить, всегда ли здесь были такие цены. За разъяснениями подхожу к "местным".
- По сути только вывеска сменилась, а поставщики вроде те же самые остались. Цены? Немного выше стали, да. Еще размерная сетка поменялась, обратите внимание на ценники, - советуют консультанты.
Ценники стали удобнее: в дополнение к безликим S, M и L появились пояснения, на какой рост, объем бюста, талии и бедра сшита вещь. Удобно, как ни крути.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прямо напротив Maag расположен магазин Vilet. Внутри уже ходит осматривается молодежь.
- Тряпки внешне абсолютно такие же, - недоумевают парни, которых сюда занесло в сопровождении любопытствующих девушек. - А что здесь раньше было? Stradivarius вроде?
- Мы абсолютно новый бренд! - подчеркивает продавец-консультант. - И от соседей напротив сильно отличаемся!
На самом деле, коллекции и правда внешне похожи (да простят меня оба бренда). На мой взгляд, разница в производителе. В Maag на полках-вешалках я увидела много одежды из Бангладеша, Пакистана, Китая, Турции. В Vilet - из Турции и Бангладеша, немного Мьянмы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Maag, Vilet и Dub принадлежат одной компании - АО "Новая мода", но если первые два магазина - как братья-близнецы, то Dub ярче, здесь другие фасоны одежды и немного иной контингент.
Вижу женщин, которые весьма придирчиво ощупывают и осматривают вещи, которые не совсем подходят им по фасону (они одеты в более классическом стиле). Любопытсвую, как им новая коллекция. Выясняется, что обе смотрят одежду детям-подросткам. И обе не особо довольны.
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Цены такие же, как были, качество хорошее, а вот коллекция подкачала, - качает головой одна из них. - Моя дочь такое не наденет. Жалко, раньше в основном тут, в Pull & Bear одевались.
- Просто коллекция другая, в ином стиле, - не согласна с ними другая покупательница. - Зато качество стало лучше. Пощупайте сами, это турецкий хлопок, он плотнее, носиться дольше и лучше будет.
В общем, мнение у каждого свое. Чтобы понять, нравится или нет, - проверьте сами.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Что почем:
Maag:
Кожаная куртка - 14499
Платье - 4599
Джинсы - 4599
Джинсовая куртка - 3999
Футболка - 1299
Vilet
Кожаная куртка - 3999
Платье - 3599
Джинсы - 2999
Джинсовая куртка - 2599
Футболка - 1299
Dub
Джинсовая куртка - 4599
Платье - 3599
Джинсы - 3299
Брюки - 2999
Рубашка - 2799
Футболка - 1299