В Москве заново открылись Zara, Stradivarius и Pull & Bear: что там продают и по каким ценам

Vilet был раньше Stradivarius Фото: Иван МАКЕЕВ

Все новое - это хорошо забытое старое, впрочем, забыть бренды Zara, Stradivarius, Bershka и Pull & Bear, если честно, москвичи не успели: магазины закрылись год назад - как говорится, еще башмаки стоптать не успели, и вот уже новое открытие. Но под новыми названиями. Zara превратилась в Maag, Stradivarius - в Vilet, Bershka - в Ecru, а Pull & Bear - в Dub.

Ecru пока закрыт, а Maag, Vilet и Dub в ТЦ "Авиапарк" открылись 27 апреля, у Maag даже ленточку торжественно перезали. Вместе с другими посетителями мы зашли посмотреть, что внутри.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Maag

Народу пока не очень много, оно и понятно: четверг, утро. На входе сразу цепляюсь взглядом за красивое платье-комбинацию и ярко-оранжевую кожаную куртку. Подхожу ближе, смотрю ценник: платье - 4599, куртка - 14499. Сердечко сжимается, мозг пытается вспомнить, всегда ли здесь были такие цены. За разъяснениями подхожу к "местным".

- По сути только вывеска сменилась, а поставщики вроде те же самые остались. Цены? Немного выше стали, да. Еще размерная сетка поменялась, обратите внимание на ценники, - советуют консультанты.

Ценники стали удобнее: в дополнение к безликим S, M и L появились пояснения, на какой рост, объем бюста, талии и бедра сшита вещь. Удобно, как ни крути.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Vilet

Прямо напротив Maag расположен магазин Vilet. Внутри уже ходит осматривается молодежь.

- Тряпки внешне абсолютно такие же, - недоумевают парни, которых сюда занесло в сопровождении любопытствующих девушек. - А что здесь раньше было? Stradivarius вроде?

- Мы абсолютно новый бренд! - подчеркивает продавец-консультант. - И от соседей напротив сильно отличаемся!

На самом деле, коллекции и правда внешне похожи (да простят меня оба бренда). На мой взгляд, разница в производителе. В Maag на полках-вешалках я увидела много одежды из Бангладеша, Пакистана, Китая, Турции. В Vilet - из Турции и Бангладеша, немного Мьянмы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Dub

Maag, Vilet и Dub принадлежат одной компании - АО "Новая мода", но если первые два магазина - как братья-близнецы, то Dub ярче, здесь другие фасоны одежды и немного иной контингент.

Вижу женщин, которые весьма придирчиво ощупывают и осматривают вещи, которые не совсем подходят им по фасону (они одеты в более классическом стиле). Любопытсвую, как им новая коллекция. Выясняется, что обе смотрят одежду детям-подросткам. И обе не особо довольны.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Цены такие же, как были, качество хорошее, а вот коллекция подкачала, - качает головой одна из них. - Моя дочь такое не наденет. Жалко, раньше в основном тут, в Pull & Bear одевались.

- Просто коллекция другая, в ином стиле, - не согласна с ними другая покупательница. - Зато качество стало лучше. Пощупайте сами, это турецкий хлопок, он плотнее, носиться дольше и лучше будет.

В общем, мнение у каждого свое. Чтобы понять, нравится или нет, - проверьте сами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Что почем:

Maag:

Кожаная куртка - 14499

Платье - 4599

Джинсы - 4599

Джинсовая куртка - 3999

Футболка - 1299

Vilet

Кожаная куртка - 3999

Платье - 3599

Джинсы - 2999

Джинсовая куртка - 2599

Футболка - 1299

Dub

Джинсовая куртка - 4599

Платье - 3599

Джинсы - 3299

Брюки - 2999

Рубашка - 2799

Футболка - 1299