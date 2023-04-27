На востоке Москвы демонтировали незаконную газовую АЗС

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости

В Семеновском переулке, владение 4А в районе Соколиная гора на востоке столицы находилась незаконная газовая заправка. Ее выявили специалисты Госинспекции по недвижимости. Одна из столичных организаций арендовала земельный участок для эксплуатации зданий под административные цели и гаражи.

Как сообщил начальник контрольного ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, по договору аренды здесь нельзя размещать временные и капитальные строения и сооружения. Но договор был нарушен. На месте появился пункт газовой автозаправочной станции.

«Без разрешительной документации был установлен газонакопительный резервуар из металлических конструкций и временное сооружение для сотрудников заправки», - отметил начальник ведомства.

По его словам, самовольная установка автозаправочных станций создает потенциальную угрозу жизни и здоровью горожан. На сегодня незаконная АЗС прекратила свою работу. Участок полностью освобожден от построек. Теперь эту землю используют без нарушений.