Весна закончилась: «Обвал холода» и заморозки ударят по Москве в праздничные дни начала мая

К Москве приближается холодный атмосферный фронт, он пройдёт через столицу в ночь на пятницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Майская погода очень изменчива, не зря ее сравнивали с сердцем красавицы в известной опере, - с таким вот весенним настроением начал рассказ о погоде на майские праздники научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Перемены эти вряд ли порадует москвичей, уже привыкших к солнцу и 20-градусному теплу.

- К Москве приближается холодный атмосферный фронт, он пройдёт через столицу в ночь на пятницу и в первой половине дня 28 апреля, - продолжает Вильфанд. - Ждём дожди, очень велика вероятность грозы, ветер усилится до 15 м/сек. В пятницу в разных районах Москвы и области выпадет от 8 до 16 мм осадков. Это достаточно много, особенно если вспомнить, что за первые 25 дней апреля столице досталось всего-навсего 7 мм, апрель до сих пор был очень сухим. Температура воздуха будет меняться по мере прохождения холодного фронта: на западе Подмосковья в пятницу днём +12…+13 градусов, в мегаполисе +14…+17, а на востоке области ещё +20.

Самым холодным днём недели станет суббота, 29 апреля: ночью +2…+7 градусов, днём +11…+13, плотная облачность, в первой половине дня дождь,

В ночь на воскресенье по области возможны заморозки до -2 градусов. Они не должны удивлять, это типичное, нормальное явление для этого времени года. Днём +15…+17 градусов.

В понедельник, 1 мая, пройдут небольшие дожди. Под утро +3…+8 градусов, днем +13…+18.

В целом в первые майские выходные температура будет чуть ниже климатической нормы. Но мы ощутим ее как невероятный обвал холода - хотя это лишь эмоциональное восприятие, - напоминает Вильфанд. - Апрель 2023 в Москве очень тёплый, на 3 градуса теплее, чем положено. Обычно воздух прогревается до +20 градусов лишь в последней пятидневке мая - сейчас погода опережает климат на месяц!