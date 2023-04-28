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Общество28 апреля 2023 4:00

Мистика самых загадочных усадеб под Москвой: Настоящая тайна чернокнижника Брюса и свадьба на графских развалинах

Предлагаем отъехать всего на 50 км от столицы – в места, которые могут стать для вас открытием
Елена ПОПОВА
Елена ПОПОВА
В главном доме — выставки. Во флигеле, который виднеется слева — музей Якова Вилимовича

В главном доме — выставки. Во флигеле, который виднеется слева — музей Якова Вилимовича

Фото: Елена ПОПОВА

Глинки: Загадка русского Леонардо

Судьба усадьбы Глинки классическая: переходила из рук в руки и потихоньку разорялась не шибко просвещенными владельцами, одна помещица утопила в пруду всех мраморных Венер, дабы не смущали срамной белизной, другой купец устроил здесь мануфактуру, а в главном доме – склад. В итоге исторические интерьеры погибли безвозвратно. И все это, заметьте, задолго до прихода большевиков.

Зато советская власть магией места вдохновилась и организовала здесь санаторий «Монино», благодаря чему сохранились уникальные постройки. Однако история движется по кругу: в 90-е, как рассказывают нынешние гиды по усадьбе, в главном доме ушлые предприниматели разводили страусов. И только четыре года назад появился у этого уникального места меценат. И началось возрождение легенды.

ЯШКИНА БАБА, КУДА ЖЕ ТЫ?

Главная интрига в том, что в XVIII веке владел имением Яков Брюс. Имя это для москвичей как пароль. Отзыв – Сухарева башня. Группа энтузиастов все пытается пропихнуть проект восстановления громоздкой конструкции на Садовом кольце.

И в связи с историей башни нам кажется, что сведения о Брюсе у нас обширны. Поэтому далее лапидарно:

- Масон, чернокнижник, колдун

- летал по ночам на драконе

- ставил в башне алхимические опыты

- замуровал в ее стенах книгу, где написана судьбы мира. Поэтому здание не взорвали, а по приказу Сталина разобрали – искали пророчества. Не нашли. Тогда-то Анастас Микоян и приехал в усадьбу под предлогом создания дома отдыха – давай там все копать, книгу искать. Нашли? Да кто ж вам скажет!

- на экскурсии поведали еще один «факт биографии» - уже в имении Брюс собрал механическую тетку, которая бегала по окрестностям и пугала крепостных. Напуганные прозвали ее Яшкина баба.

На портрете Брюс выглядит недовольным. Еще бы! Сколько можно сочинять небылицы про приличного человека

На портрете Брюс выглядит недовольным. Еще бы! Сколько можно сочинять небылицы про приличного человека

Что же на самом деле:

- Астроном, физик, математик, химик

- в 20-е годы найдены чертежи летательных аппаратов, сделанные Брюсом в XVIII веке

- создал рецепт русского пороха, во время Северной войны лично командовал артиллерией, внес множество усовершенствований в «пушкарское дело», например, ввел калибр

- в Сухаревой башне открыл обсерваторию и Навигацскую школу, при которой Пётр I значился секретарем

- химические опыты продолжил в деревне и сконструировал механические руки, чтобы брать опасные вещества. Вот вам и вся Яшкина баба!

На этом спойлер заканчиваем. На экскурсии вам покажут и расскажут массу интересного про нашего русского Леонардо - Джеймса Дэниэла Брюса.

Артиллеристы, Брюс отдал приказ! Генерал-фельдмаршалу — реформатору военного дела — посвящена эта экспозиция

Артиллеристы, Брюс отдал приказ! Генерал-фельдмаршалу — реформатору военного дела — посвящена эта экспозиция

Фото: Елена ПОПОВА

ИЗ РОДА ШОТЛАНДСКИХ КОРОЛЕЙ

Джеймса Дэниэл – имя, данное Якову Брюсу при рождении. Среди его предков – шотландские короли. Но он из удивительной плеяды иностранцев, для которых Россия стала настоящей родиной, и служили они ей верой и правдой.

Брюс немало содействовал делу просвещения.

Брюс немало содействовал делу просвещения.

Фото: Елена ПОПОВА

Принято думать, что переселенцы хлынули из Европы в окно, прорубленное Петром. Но отец Якова Уильям Брюс приехал из Шотландии при Алексее Михайловиче. Дети родились уже в России. Старший брат Якова, Роман, был первым обер-комендантом Санкт-Петербурга.

Усадьбу Глинки Яков Брюс купил в 1727 году, здесь в уединении прожил остаток дней и умер (1735 год). Похоронен был в лютеранской церкви в Немецкой слободе.

Кирху снесли в 1928-м, а на следующий год рыли котлован и нашли останки Брюса. Обряжен покойный был в камзол, шитый золотом, ботфорты, на груди – звезда ордена Святого Андрея Первозванного, который Петр Великий вручил Брюсу за Полтавскую битву. Все эти вещи передали в Государственный исторический музей, где они по сей день хранятся в запасниках.

- Длина стопы найденных ботфорт - 29 см, высота – 80 см, то есть рост генерал-фельдмаршала был примерно 197 см, под стать Петру, - рассказала экскурсовод Екатерина.

- А где же его перезахоронили? – резонный вопрос.

- Неизвестно.

Вот она – настоящая тайна Якова Брюса.

Фото посмертного облачения сподвижника Петра I, которое хранится в Государственном историческом музее

Фото посмертного облачения сподвижника Петра I, которое хранится в Государственном историческом музее

Фото: Елена ПОПОВА

ВРЕМЯ ЗАВОДИТЬ ЧАСЫ

Музей в усадьбе открылся в 2019 году. Как раз перед пандемией. Так что знают о нем немногие. Заботы по восстановлению взял на себя депутат ГД РФ Вячеслав Фомичев. Работы еще непочатый край – идет восстановление парка, церкви Иоанна Богослова, для музея на аукционах покупают артефакты XVIII века. Но и сделано очень много.

В усадьбе вы не найдете подлинных брюсовских вещей и интерьеров. Имущество после его смерти было вывезено в кунсткамеру Петербурга. Но бережно собирается все, что связано с его именем – есть что посмотреть и послушать.

ГАЗ-А — советский автомобиль (лицензионная копия Ford-A) из коллекции музея

ГАЗ-А — советский автомобиль (лицензионная копия Ford-A) из коллекции музея

Фото: Елена ПОПОВА

В главном доме и флигелях открыты несколько выставок: ретроспектива средств передвижения – от саней до автомобилей; экспозиция, посвященная войне 1812 года; представлена коллекция старинных часов. Последние звонят, как им заблагорассудится – нежно, переливчато, строго. Чтобы завести все – надо потратить четыре часа. Но на благое дело времени не жалко.

Антикварные корабельные часы Seth Thomas (США) бьют склянки звонко и мелодично

Антикварные корабельные часы Seth Thomas (США) бьют склянки звонко и мелодично

Фото: Елена ПОПОВА

Вопрос на засыпку

При чем тут Глинка?

Среди экскурсантов кто-нибудь да задаст этот вопрос. Ответ: композитор ни при чем. Усадьба получила название по селу, возле которого располагалась – Глинково.

Как добраться из Москвы

На личном транспорте:

Можно ехать по одному из трех шоссе – Щелковское, Ярославское, Горьковское. Ориентируйтесь на трафик. С пробками дорога занимает два часа. До г. Лосино-Петровский, усадьба Глинки.

На общественном:

Электричкой от Ярославского вокзала до ст. Монино, далее маршрутка № 32.

Экскурсии

Подробности — на сайте usadba-brusa.ru. Для записи на экскурсию звоните по номеру +7 916 302 50 08.

Гребнево:

Усадьба пела и плясала

Гребнево встретило невестой в белом фатине, женихом в розовом галстуке, свидетельницей, поддерживающей жениха, гостями, наряженными в лучшие платья.

А еще: отдыхающими в летних домиках, съездом предпринимателей в шатре «Трубецкой холл», хохочущими пикниками в беседках на берегу Барского пруда, счастливыми детьми в веревочном парке. И графскими развалинами.

Культурно-исторические тетушки из нашей экскурсионной группы зашелестели: какой ужас!

Конечно, контраст с безлюдным брюсовым владением и этой цыганско-голицынской свадьбой — значительный.

Но минуточку! Прежде нырнем в глубины веков.

Так выглядят почти все здания гребневской усадьбы

Так выглядят почти все здания гребневской усадьбы

Фото: Елена ПОПОВА

«ПРОСТИТЕ, ЧАСОВНЮ ТОЖЕ Я РАЗВАЛИЛ?»

История Гребнево начинается в XVI веке, владельцем значится Богдан Бельский, оружничий Ивана Грозного. Дальше в списке хозяев россыпь имен: Воронцовы, Трубецкие, Голицыны. Запомнить следует Гаврилу Бибикова, при нем усадьба достигает расцвета, в 1790-х возводится летняя церковь Гребневской иконы Божьей матери (сейчас в хорошем состоянии), а также барский дом и другие постройки, развалины которых мы можем лицезреть сегодня.

В XIX веке хозяином становится Сергей Голицын. Он продолжит строительство: возводят два флигеля, въездные ворота в виде триумфальной арки (дело после 1812 года, так что посыл понятен), Никольский храм (в отличном состоянии). А потом продает имение купцам Пантелеевым. 1845 год. Но «вишневый сад уже вырубается под дачные домики». Купоросный и винокуренный заводы чуть было не погубили барский дом. Зато следующие купцы-владельцы Кондрашевы - бывшие крепостные гребневских господ из села Фрязино (сегодня наукоград) - интерьеры восстановили.

В 1913 году купеческий период заканчивается. Гребнево покупает врач Фёдор Гриневский (родственник Александра Грина) и организует «санаторий для душевных ран». После революции здесь поправляли здоровье больные туберкулезом.

ЛЕГЕНДА В ЛЕГЕНДЕ

Предания и некоторые экскурсоводы гласят, что тут от алкоголизма лечился Есенин. На самом деле он мог приезжать в санаторий к Бальмонту. И якобы услышал побасенку, что Барский пруд выкопали пленные пугачевцы. Тут-то его и осенило, и Сергей Александрович моментально принялся за своего «Пугачева» (1921).

Опираясь на все эти хитросплетения поэтической судьбы, в прошлом году сюда привезли памятник Есенину работы Григория Потоцкого. Тот самый, который не понравился москвичам. Поэт в образе падшего ангела лежит, неестественно выгнувшись, опираясь на крылья. В Гребнево выдающегося имажиниста решили немного приподнять от земли и прикрепили к вертикальной конструкции (у домика № 41). Впечатление сильное.

Вообще, с садово-парковой скульптурой в этом месте творится интересное: найдете бюсты из учебника российской истории - от Ивана Грозного до первого космонавта Юрия Гагарина.

Справа Гагарин, вдалеке Королев, в центе беседка для отдыха. Сейчас в Гребнево царит дух бодрой эклектики

Справа Гагарин, вдалеке Королев, в центе беседка для отдыха. Сейчас в Гребнево царит дух бодрой эклектики

Фото: Елена ПОПОВА

ЧТО ДАЛЬШЕ

После Великой Отечественной войны санаторий сменил техникум, потом НПО «Платан».

В 60-е заговорили о культурно-исторической ценности места. В 80-е начали реставрацию.

А то, что дальше случилось с Гребнево, по логике жанра, должно было произойти как раз с имением чернокнижника Брюса. В 1991 году в одну ночь все сгорело (поджог, неосторожность — до сих пор неясно, что это было) — остались стены, которые за 27 последующих лет обветшали окончательно.

В 2018 году имение приобрел Андрей Ковалёв. Человек известный - бизнесмен, председатель Общероссийского движения предпринимателей, лидер рок-группы «Пилигрим».

Он-то и распахнул ворота (в прямом смысле) для пикников, слетов, свадеб и гуляний. Сейчас идет реставрация триумфальной арки, восточного и западного флигелей у ворот (там будут рестораны, что категорически приветствуется). Планируется организовать музеи живописи и рыцарских доспехов. Вернуть исторический облик усадьбе должны до 2026 года.

Реставрация в разгаре. Много техники и дружественных рабочих из Средней Азии

Реставрация в разгаре. Много техники и дружественных рабочих из Средней Азии

Фото: Елена ПОПОВА

В нынешнего хозяина верим. Надо только к предпринимательской жилке Пантелеевых добавить бережное отношение к наследию Кондрашевых — и получим масштабный культурно-исторический комплекс в 50 км от Москвы.

А пока здесь можно отлично провести время с семьей и друзьями.

Как добраться из Москвы

На личном транспорте:

По Щелковскому шоссе до г. Фрязино; в городе по проспекту Мира до поворота на ул. Фабричная, далее до Усадьбы Гребнево.

На общественном:

От автовокзала (ст. м. «Щелковская») — на автобусе № 361 до автостанции г. Фрязино, далее автобус № 43 или №23;

Электричкой с Ярославского вокзала до ст. Фрязино пассажирская. Далее автобус № 43.

Важно

Вход на территорию усадьбы свободный!

Подробности о развлечениях и проживании - usadbagrebnevo.com, тел. +74992260329, vk.com/usadbagrebnevo.

На посошок

Русская деревня входит в моду

И это здорово. Обеспеченные люди тратят деньги с умом и пользой, возвращая нам нашу историю. Одним из первых в деле возрождения усадеб был замечен столичный банкир Сергей Васильев, который приобрел в Тверской области бывшее родовое имение князей Куракиных – Степановское-Волосово. От прекрасного дворца к тому времени оставались руины. Он сильно пострадал в Великую Отечественную, а после войны изящное здание в стиле классицизм добила психиатрическая больница, которую там разместили. Досталось и другим постройкам.

Степановское-Волосово — усадьба, возрожденная из развалин

Степановское-Волосово — усадьба, возрожденная из развалин

Фото: Елена ПОПОВА

Сейчас центральный особняк полностью восстановлен, продолжаются работы в парке. Некогда заброшенное место задышало полной грудью. И туристы его обожают.

Подробнее – о мероприятиях и экскурсиях, которые проходят в усадьбе.

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