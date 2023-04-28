Мистика самых загадочных усадеб под Москвой: Настоящая тайна чернокнижника Брюса и свадьба на графских развалинах

В главном доме — выставки. Во флигеле, который виднеется слева — музей Якова Вилимовича Фото: Елена ПОПОВА

Глинки: Загадка русского Леонардо

Судьба усадьбы Глинки классическая: переходила из рук в руки и потихоньку разорялась не шибко просвещенными владельцами, одна помещица утопила в пруду всех мраморных Венер, дабы не смущали срамной белизной, другой купец устроил здесь мануфактуру, а в главном доме – склад. В итоге исторические интерьеры погибли безвозвратно. И все это, заметьте, задолго до прихода большевиков.

Зато советская власть магией места вдохновилась и организовала здесь санаторий «Монино», благодаря чему сохранились уникальные постройки. Однако история движется по кругу: в 90-е, как рассказывают нынешние гиды по усадьбе, в главном доме ушлые предприниматели разводили страусов. И только четыре года назад появился у этого уникального места меценат. И началось возрождение легенды.

ЯШКИНА БАБА, КУДА ЖЕ ТЫ?

Главная интрига в том, что в XVIII веке владел имением Яков Брюс. Имя это для москвичей как пароль. Отзыв – Сухарева башня. Группа энтузиастов все пытается пропихнуть проект восстановления громоздкой конструкции на Садовом кольце.

И в связи с историей башни нам кажется, что сведения о Брюсе у нас обширны. Поэтому далее лапидарно:

- Масон, чернокнижник, колдун

- летал по ночам на драконе

- ставил в башне алхимические опыты

- замуровал в ее стенах книгу, где написана судьбы мира. Поэтому здание не взорвали, а по приказу Сталина разобрали – искали пророчества. Не нашли. Тогда-то Анастас Микоян и приехал в усадьбу под предлогом создания дома отдыха – давай там все копать, книгу искать. Нашли? Да кто ж вам скажет!

- на экскурсии поведали еще один «факт биографии» - уже в имении Брюс собрал механическую тетку, которая бегала по окрестностям и пугала крепостных. Напуганные прозвали ее Яшкина баба.

На портрете Брюс выглядит недовольным. Еще бы! Сколько можно сочинять небылицы про приличного человека

Что же на самом деле:

- Астроном, физик, математик, химик

- в 20-е годы найдены чертежи летательных аппаратов, сделанные Брюсом в XVIII веке

- создал рецепт русского пороха, во время Северной войны лично командовал артиллерией, внес множество усовершенствований в «пушкарское дело», например, ввел калибр

- в Сухаревой башне открыл обсерваторию и Навигацскую школу, при которой Пётр I значился секретарем

- химические опыты продолжил в деревне и сконструировал механические руки, чтобы брать опасные вещества. Вот вам и вся Яшкина баба!

На этом спойлер заканчиваем. На экскурсии вам покажут и расскажут массу интересного про нашего русского Леонардо - Джеймса Дэниэла Брюса.

Артиллеристы, Брюс отдал приказ! Генерал-фельдмаршалу — реформатору военного дела — посвящена эта экспозиция Фото: Елена ПОПОВА

ИЗ РОДА ШОТЛАНДСКИХ КОРОЛЕЙ

Джеймса Дэниэл – имя, данное Якову Брюсу при рождении. Среди его предков – шотландские короли. Но он из удивительной плеяды иностранцев, для которых Россия стала настоящей родиной, и служили они ей верой и правдой.

Брюс немало содействовал делу просвещения. Фото: Елена ПОПОВА

Принято думать, что переселенцы хлынули из Европы в окно, прорубленное Петром. Но отец Якова Уильям Брюс приехал из Шотландии при Алексее Михайловиче. Дети родились уже в России. Старший брат Якова, Роман, был первым обер-комендантом Санкт-Петербурга.

Усадьбу Глинки Яков Брюс купил в 1727 году, здесь в уединении прожил остаток дней и умер (1735 год). Похоронен был в лютеранской церкви в Немецкой слободе.

Кирху снесли в 1928-м, а на следующий год рыли котлован и нашли останки Брюса. Обряжен покойный был в камзол, шитый золотом, ботфорты, на груди – звезда ордена Святого Андрея Первозванного, который Петр Великий вручил Брюсу за Полтавскую битву. Все эти вещи передали в Государственный исторический музей, где они по сей день хранятся в запасниках.

- Длина стопы найденных ботфорт - 29 см, высота – 80 см, то есть рост генерал-фельдмаршала был примерно 197 см, под стать Петру, - рассказала экскурсовод Екатерина.

- А где же его перезахоронили? – резонный вопрос.

- Неизвестно.

Вот она – настоящая тайна Якова Брюса.

Фото посмертного облачения сподвижника Петра I, которое хранится в Государственном историческом музее Фото: Елена ПОПОВА

ВРЕМЯ ЗАВОДИТЬ ЧАСЫ

Музей в усадьбе открылся в 2019 году. Как раз перед пандемией. Так что знают о нем немногие. Заботы по восстановлению взял на себя депутат ГД РФ Вячеслав Фомичев. Работы еще непочатый край – идет восстановление парка, церкви Иоанна Богослова, для музея на аукционах покупают артефакты XVIII века. Но и сделано очень много.

В усадьбе вы не найдете подлинных брюсовских вещей и интерьеров. Имущество после его смерти было вывезено в кунсткамеру Петербурга. Но бережно собирается все, что связано с его именем – есть что посмотреть и послушать.

ГАЗ-А — советский автомобиль (лицензионная копия Ford-A) из коллекции музея Фото: Елена ПОПОВА

В главном доме и флигелях открыты несколько выставок: ретроспектива средств передвижения – от саней до автомобилей; экспозиция, посвященная войне 1812 года; представлена коллекция старинных часов. Последние звонят, как им заблагорассудится – нежно, переливчато, строго. Чтобы завести все – надо потратить четыре часа. Но на благое дело времени не жалко.

Антикварные корабельные часы Seth Thomas (США) бьют склянки звонко и мелодично Фото: Елена ПОПОВА

Вопрос на засыпку

При чем тут Глинка?

Среди экскурсантов кто-нибудь да задаст этот вопрос. Ответ: композитор ни при чем. Усадьба получила название по селу, возле которого располагалась – Глинково.

Как добраться из Москвы

На личном транспорте:

Можно ехать по одному из трех шоссе – Щелковское, Ярославское, Горьковское. Ориентируйтесь на трафик. С пробками дорога занимает два часа. До г. Лосино-Петровский, усадьба Глинки.

На общественном:

Электричкой от Ярославского вокзала до ст. Монино, далее маршрутка № 32.

Экскурсии

Подробности — на сайте usadba-brusa.ru. Для записи на экскурсию звоните по номеру +7 916 302 50 08.

Гребнево:

Усадьба пела и плясала

Гребнево встретило невестой в белом фатине, женихом в розовом галстуке, свидетельницей, поддерживающей жениха, гостями, наряженными в лучшие платья.

А еще: отдыхающими в летних домиках, съездом предпринимателей в шатре «Трубецкой холл», хохочущими пикниками в беседках на берегу Барского пруда, счастливыми детьми в веревочном парке. И графскими развалинами.

Культурно-исторические тетушки из нашей экскурсионной группы зашелестели: какой ужас!

Конечно, контраст с безлюдным брюсовым владением и этой цыганско-голицынской свадьбой — значительный.

Но минуточку! Прежде нырнем в глубины веков.

Так выглядят почти все здания гребневской усадьбы Фото: Елена ПОПОВА

«ПРОСТИТЕ, ЧАСОВНЮ ТОЖЕ Я РАЗВАЛИЛ?»

История Гребнево начинается в XVI веке, владельцем значится Богдан Бельский, оружничий Ивана Грозного. Дальше в списке хозяев россыпь имен: Воронцовы, Трубецкие, Голицыны. Запомнить следует Гаврилу Бибикова, при нем усадьба достигает расцвета, в 1790-х возводится летняя церковь Гребневской иконы Божьей матери (сейчас в хорошем состоянии), а также барский дом и другие постройки, развалины которых мы можем лицезреть сегодня.

В XIX веке хозяином становится Сергей Голицын. Он продолжит строительство: возводят два флигеля, въездные ворота в виде триумфальной арки (дело после 1812 года, так что посыл понятен), Никольский храм (в отличном состоянии). А потом продает имение купцам Пантелеевым. 1845 год. Но «вишневый сад уже вырубается под дачные домики». Купоросный и винокуренный заводы чуть было не погубили барский дом. Зато следующие купцы-владельцы Кондрашевы - бывшие крепостные гребневских господ из села Фрязино (сегодня наукоград) - интерьеры восстановили.

В 1913 году купеческий период заканчивается. Гребнево покупает врач Фёдор Гриневский (родственник Александра Грина) и организует «санаторий для душевных ран». После революции здесь поправляли здоровье больные туберкулезом.

ЛЕГЕНДА В ЛЕГЕНДЕ

Предания и некоторые экскурсоводы гласят, что тут от алкоголизма лечился Есенин. На самом деле он мог приезжать в санаторий к Бальмонту. И якобы услышал побасенку, что Барский пруд выкопали пленные пугачевцы. Тут-то его и осенило, и Сергей Александрович моментально принялся за своего «Пугачева» (1921).

Опираясь на все эти хитросплетения поэтической судьбы, в прошлом году сюда привезли памятник Есенину работы Григория Потоцкого. Тот самый, который не понравился москвичам. Поэт в образе падшего ангела лежит, неестественно выгнувшись, опираясь на крылья. В Гребнево выдающегося имажиниста решили немного приподнять от земли и прикрепили к вертикальной конструкции (у домика № 41). Впечатление сильное.

Вообще, с садово-парковой скульптурой в этом месте творится интересное: найдете бюсты из учебника российской истории - от Ивана Грозного до первого космонавта Юрия Гагарина.

Справа Гагарин, вдалеке Королев, в центе беседка для отдыха. Сейчас в Гребнево царит дух бодрой эклектики Фото: Елена ПОПОВА

ЧТО ДАЛЬШЕ

После Великой Отечественной войны санаторий сменил техникум, потом НПО «Платан».

В 60-е заговорили о культурно-исторической ценности места. В 80-е начали реставрацию.

А то, что дальше случилось с Гребнево, по логике жанра, должно было произойти как раз с имением чернокнижника Брюса. В 1991 году в одну ночь все сгорело (поджог, неосторожность — до сих пор неясно, что это было) — остались стены, которые за 27 последующих лет обветшали окончательно.

В 2018 году имение приобрел Андрей Ковалёв. Человек известный - бизнесмен, председатель Общероссийского движения предпринимателей, лидер рок-группы «Пилигрим».

Он-то и распахнул ворота (в прямом смысле) для пикников, слетов, свадеб и гуляний. Сейчас идет реставрация триумфальной арки, восточного и западного флигелей у ворот (там будут рестораны, что категорически приветствуется). Планируется организовать музеи живописи и рыцарских доспехов. Вернуть исторический облик усадьбе должны до 2026 года.

Реставрация в разгаре. Много техники и дружественных рабочих из Средней Азии Фото: Елена ПОПОВА

В нынешнего хозяина верим. Надо только к предпринимательской жилке Пантелеевых добавить бережное отношение к наследию Кондрашевых — и получим масштабный культурно-исторический комплекс в 50 км от Москвы.

А пока здесь можно отлично провести время с семьей и друзьями.

Как добраться из Москвы

На личном транспорте:

По Щелковскому шоссе до г. Фрязино; в городе по проспекту Мира до поворота на ул. Фабричная, далее до Усадьбы Гребнево.

На общественном:

От автовокзала (ст. м. «Щелковская») — на автобусе № 361 до автостанции г. Фрязино, далее автобус № 43 или №23;

Электричкой с Ярославского вокзала до ст. Фрязино пассажирская. Далее автобус № 43.

Важно

Вход на территорию усадьбы свободный!

Подробности о развлечениях и проживании - usadbagrebnevo.com, тел. +74992260329, vk.com/usadbagrebnevo.

На посошок

Русская деревня входит в моду

И это здорово. Обеспеченные люди тратят деньги с умом и пользой, возвращая нам нашу историю. Одним из первых в деле возрождения усадеб был замечен столичный банкир Сергей Васильев, который приобрел в Тверской области бывшее родовое имение князей Куракиных – Степановское-Волосово. От прекрасного дворца к тому времени оставались руины. Он сильно пострадал в Великую Отечественную, а после войны изящное здание в стиле классицизм добила психиатрическая больница, которую там разместили. Досталось и другим постройкам.

Степановское-Волосово — усадьба, возрожденная из развалин Фото: Елена ПОПОВА

Сейчас центральный особняк полностью восстановлен, продолжаются работы в парке. Некогда заброшенное место задышало полной грудью. И туристы его обожают.

Подробнее – о мероприятиях и экскурсиях, которые проходят в усадьбе.

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