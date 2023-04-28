В Сергиевом Посаде по поддельным документам «обанкротили» хозяйку известного отеля и теперь собираются продать его с торгов

В Сергиевом Посаде на торги выставлена часть известного отельного комплекса «Царская деревня» - он расположен в самом центре старинного города, в двух шагах от Троице-Сергиевой Лавры.

Комплекс работает с 2010 года и полюбился туристам со всей России — в Интернете у него отличные отзывы. Кажется, что покупка такой недвижимости — неплохая инвестиция. Однако схема, по которой часть «Царской деревни» выставили на торги, вызывает массу вопросов. А хозяйка бизнеса 40-летняя Олеся Александровна Волкова и вовсе признана... потерпевшей по делу о мошенничестве в особо крупном размере! Корреспондент разбиралась в этой скандальной истории.

«В ОТЛИЧИЕ ОТ БЫВШЕГО СУПРУГА, У МЕНЯ ЕСТЬ, ЧТО ОТОБРАТЬ»

Все началось в 2015 году, и не с Волковой, а с ее теперь уже бывшего гражданского мужа, владельца строительной компании «Тренза».

- В 2015 году Рамилю представили некоего Сергея, которого отрекомендовали как грамотного человека с большим опытом и хорошими связями. Этот человек стал исполнительным директором в «Трензе» и по доверенности подписывал все договора, - рассказывает Олеся Волкова.

А спустя несколько месяцев выяснилось, что у «Трензы» перед подрядчиком ООО «Орбита» и аффилированными ей компаниями, работавшими на строительстве одного из известных парков Московской области, долги почти на 60 миллионов! И это было только начало — потом долг «дорос» почти до 100 миллионов.

- Сергея довольно быстро уволился, прихватив с собой некоторые важные документы, и только тогда мой бывший супруг узнал о долгах. Но он первое время был искренне уверен, что долги настоящие, и все, что смог — порядка 30 миллионов рублей — он погасил, - рассказывает Олеся Волкова.

Чтобы получить оставшуюся сумму, в 2017 году ООО «Орбита» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании «Трензы» банкротом. И вот тогда на суде впервые прозвучало имя Олеси Волковой.

- С «Трензой» я никак не была связана, ничего не подписывала и ничем не распоряжалась, однако на суде ряд свидетелей показал, что я якобы была бенефициаром, то есть негласно управляла и получала прибыль, - объясняет Волкова.

По ее словам, свидетели эти никогда не работали в «Тренза», и некоторых не знал даже ее муж. А вот люди, которые в компании на самом деле работали, сообщили, что Волкова к этому бизнесу никакого отношения не имеет.

Но суд в 2020 году постановил привлечь Волкову к субсидиарной ответственности.

- То есть оставшуюся задолженность, а тогда уже было почти 53 миллиона, могли взыскивать и с моего бывшего супруга, и с меня одновременно — с кого быстрее получится, - объясняет предпринимательница.

В следующие несколько лет признали банкротом и ее собственную фирму, и ее саму как физическое лицо.

- С моего бывшего гражданского супруга, увы, им взять нечего. У него ничего нет больше. Это был его первый бизнес и он закончился неудачей. Разумеется, они знали, что мы с ним в отношениях, и решили взяться за меня, потому что у меня-то как раз есть, что отобрать незаконным путем, - рассуждает Олеся Волкова.

А теперь самое интересное — документы по некоторым договорам между ООО «Орбита» и ООО «Тренза»Следствие уже признало… подделкой!

ДОЛГИ ПРИСУДИЛИ ПО ФИКТИВНЫМ КОНТРАКТАМ

В 2021 году Следственное Управление УМВД России по Одинцовскому городскому округу, возбудило уголовное дело по статьям 30 и 159, часть 4 УК РФ - «попытка мошенничества в особо крупном размере». Олесю Волкову признали потерпевшей.

В Арбитражный суд Москвы были предоставлены акты о выполненных работах, содержащие заведомо для соучастников ложные сведения о стоимости и объемах работ, якобы проведенных на территории парка, - говорится в постановлении Следственного управления о признании потерпевшим (есть в распоряжении редакции).

По данным следователей, «неустановленные лица ... намеревались путем обмана похитить денежные средства ООО «Тренза» и Волковой в размере свыше 1 миллиона рублей.

Миллион рублей, к слову, — это минимальный порог, с которого «начинается» особо крупный размер. В реальности сумма, конечно, намного больше.

Как удалось вскрыть преступную схему? Все получилось довольно комично: когда проверили контракты, якобы выполненные «Орбитой» и не оплаченные «Трензой», выяснилось, что готовили их на коленке и с большой фантазией.

- Там был договор о предоставлении в аренду различной спецтехники на стройку парка и были указаны регистрационные номера. Но когда отправили запрос в Ростехнадзор, который ведет учет такой техники, оказалось, что номера вообще левые, и нет никаких экскаваторов с такими номерами, а принадлежат они легковушкам, сданным в утиль, - рассказал нам источник, близкий к следствию.

При этом в ходе расследования на одной из очных ставок свидетель по делу о долгах в Арбитражном суде заявил, что давал ложные показания, уверяя, что Волкова управляла «Трензой». Еще один свидетель, простая барышня средних лет, призналась, что была номинальным директором в одной из фирм-однодневок, с которыми подписывала договоры «Орбита». Все это есть в материалах дела, уверяет Волкова. Расследование длится больше года, однако к активной фазе, по мнению пострадавшей, перешли совсем недавно.

Тем временем 5 мая с торгов должны уйти несколько участков, на которых располагается «Царская деревня» - в частности, парковка и въезд на территорию.

- Это сделано для того, чтобы заблокировать работу отеля, - уверена Волкова. - Арестованы все мои счета, я не могу пользоваться банковскими картами. У меня двое детей, старшей 14, младшему всего полтора года, - но я даже положенные мне социальные выплаты получать не могу. Под арест попал и мой дом в 120 квадратных метров, а меня хотят выселить в квартиру-студию площадью 50 метров, которая, к слову, меньше положенной по закону нормы.

Вот такой получается парадокс: некоторые документы, по которым на Волкову, как она считает, «повесили» долги, признаны подделкой. Но имущество ее с торгов все равно собираются продавать!

- Мы не раз обращались в суд с просьбой о приостановке процедуры банкротства и о наложении обеспечительных мер, таких как запрет на продажу моего имущества, но нам все время отказывают, - говорит Волкова.

Она уверена: рано или поздно уголовное дело о мошенничестве дойдет до суда, и виновные будут наказаны. Процедуру банкротства признают незаконной, как и продажу ее имущества с торгов. И тогда тот, кто купит часть «Царской деревни» на торгах 5 мая (4 лота выставленные на торги № 113078-МЭТС, проводимые на Электронной торговой площадке МЭТС по адресам: г. Сергиев Посад, ул. Митькина, Овражный переулок, проспект Красной Армии) или позже, должен будет вернуть ее законной владелице. Волкова не хочет, чтобы пострадали добросовестные предприниматели, которые могут заинтересоваться такой инвестиционной покупкой. Если же имущество будет перепродано сразу после приобретения, это лишний раз подтвердит — здесь может быть не все чисто.

- Я считаю своим долгом предостеречь всех, кто не знает о моей истории и планирует выйти на торги, - говорит предпринимательница. - Мы будем добиваться того, чтобы виновные были наказаны, а продажу моего имущества признали незаконной.

Постановление о возбуждении уголовного дела, 30.06.21

Постановление о признании потерпевшим, 12.07.21