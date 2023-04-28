Где пожарить мясо в Москве: Лучшие места для отдыха «с дымком»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При выборе места помните, что не везде есть мангалы. Стандартный набор - это столик, лавочки, иногда беседки.

Везде стоят ящики с песком (пожарная безопасность), во многих местах - еще и для перегоревших углей. Можете принести свой мангал, пожарить в отведенном месте.

На всякий случай берите пледы и покрывала, чтобы было где разместиться: столики могут быть заняты.

«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»

Ст. Мытищи Ярославского направления

Только платные беседки с мангалами. В комплексе «Чаепитие в Мытищах» две беседки. В Дендрарии парка и Алексеевской роще восемь беседок, каждая на 15 человек. Цена: 5500 руб. в будни и 8500 руб. в выходные и праздники за день. Тел. +7 (495) 323-88-85.

Где: «Чаепитие в Мытищах» (Водопроводная аллея, 1). Комплекс расположен в лесном массиве за Ярославским шоссе, рядом с Яузой. Подъезд к Дендрарию и Алексеевской роще с Щелковского шоссе - напротив ЖК «Изумрудный», ост. автобусов «Дорожный участок».

ПАРК «ОСТАНКИНО»

м. «ВДНХ»

16 мангалов - бесплатно.

Где: перекресток Ботанической аллеи

и Щелкановской ул..

ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»

м. «Сокольники»

9 беседок с мангалами на территории кемпинга - все платные. Цена 8900 - 33 500 руб. за пять часов. Беседки вмещают от 16 до 54 гостей. Тел. +7 (929) 550-97-27.

Где: 5-й Лучевой просек, владение 16а.

БИРЮЛЕВСКИЙ ДЕНДРОПАРК

м. «Орехово»

20 мангалов, 30 столов - бесплатно. Также 12 платных беседок компании «Пикник Сити». Цена - от 4500 до 19 900 руб. на день в зависимости от размеров площадки. Тел. +7 (925) 569-97-06

Где: Боярышниковая аллея, вход со стороны Липецкой ул.

ПАРК «КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО»

м. «Кузьминки»

9 столов и 4 мангала - бесплатно. Также большая беседка на 25 человек на территории дирекции парка (Кузьминская ул., 10, стр. 1). Цена - 15 000 руб. за три часа. Тел. +7 (495) 377-35-93.

Где: бесплатная пикниковая зона на северном берегу Шибаевского пруда.

«КОСИНСКИЙ»

м. «Лухмановская»

Две пикниковые точки (в одной три стола, в другой - четыре и мангал) - бесплатно.

Где: на окраине лесного массива на левом берегу реки Рудневки: между Лухмановской ул. и деревней Руднево.

АЛЕШКИНСКИЙ ЛЕС

м. «Планерная»

6 зон для пикника (мангал привозите свой) - бесплатно.

Где: северо-западная часть леса со стороны МКАД и со стороны дома по ул. Вилиса

Лациса, 18.

МИТИНСКИЙ ЛЕСОПАРК

м. «Пятницкое шоссе»

14 зон для пикника (без мангала) - бесплатно.

Где: разбросаны по всей

протяженности парка со стороны Пятницкого шоссе.

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР

м. «Народное Ополчение»

26 беседок или просто столов с мангалами - бесплатно.

Где: район «Пескобазы» (юго-восток острова), ориентир - Таманская ул., вл. 1, корп. 5, стр. 2

и ост.«Водная

станция «Труд».

СПАССКИЙ ЗАТОН

м. «Строгино»

15 зон для пикника (мангалов нет) - бесплатно.

Где: вдоль аллеи Дорога Жизни, ориентир - ул. Исаковского, 2, корп. 1.

ЛЕСОПАРКИ ИЗМАЙЛОВСКИЙ И ТЕРЛЕЦКИЙ

м. «Измайловская», «Новогиреево»

19 мангалов со столиками - бесплатно.

Где: в северо-западной части Измайловского лесопарка - вдоль Главной аллеи на берегу Оленьего пруда, в северо-восточной части - вдоль 16-й Парковой ул. (между Измайловским бульваром и Первомайской ул.) и одна вдоль ул. Чечулина. В Терлецком лесопарке - на углу ул. Металлургов и Терлецкого проезда.

ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «ХИМКИНСКИЙ»

м. «Ховрино»

11 зон для пикника (мангала нет) - бесплатно.

Где: часть зон за домом Левобережная ул., 32а, вторая - между выходом из метро 6 и ул. Дыбенко, 5.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А если просто поставить мангал в лесочке или во дворе?

Велика вероятность получить штраф. Огонь разрешено разводить только на оборудованных площадках. В майские праздники патрули МЧС, егерей и волонтеров усиливают. А если будете кулинарить у себя во дворе за гаражами, приедет полиция.

Размеры санкций в прошлом году серьезно подняли - до 15 000 рублей. Но если попадутся добрые инспекторы, можно обойтись предупреждением. У себя на даче тоже будьте внимательны: мангал нужно ставить не ближе 5 метров от дома. Если в регионе введен особый противопожарный режим - это когда засуха настолько критична, что сухостой и леса горят на раз, - то размеры штрафов увеличиваются.

ЛЕСОПАРК КУСКОВО

Ст. Кусково Горьковского направления

Бесплатные беседки закрыты на реконструкцию. Работают только семь платных компании «Поляна невест». Цена 7000 - 15 000 руб. на день. Тел.: +7 (925) 720-95-15, +7 (926) 964-67-84.

Где: севернее Большого Дворцового пруда, 3-я Музейная ул., 40, стр. 1.

БУТОВСКИЙ ЛЕС

м. «Улица Старокачаловская»

7 зон для пикника (без мангалов) - бесплатно.

Где: напротив дома по ул. Академика Глушко, 8 (автобусная ост. «Бутовский лесопарк») и напротив дома Феодосийская ул., 7, корп. 6 через Новобутовскую ул.

БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС

м. «Зюзино», «Коньково», «Пражская», «Ясенево»

28 площадок для пикников (мангал с вас) - бесплатно.

Где: со стороны Балаклавского проспекта (ориентир - дом 53а, стр. 1), также автобусная ост. «Керченская улица», напротив домов: ул. Островитянова, 39, Сумской проезд, 29, Днепропетровская ул., 12б, Чертановская ул., 66, корп. 1, Голубинская ул., 32/2, с внешней стороны МКАД у комплекса «Альф-Битца» (автобусная ост. «Зона отдыха Битца»).

ВАС ТУТ НЕ СИДЕЛО

Бесплатных беседок для барбекю в Москве не так уж много, в отличие от желающих заработать на ровном месте. Ушлые коммерсанты готовы за 500 руб/ч занять понравившееся местечко и придержать его для вашей компании. «Забивать» лучше минимум с 6 - 7 утра. Так что если шашлыки намечены на полдень, заплатить «наседкам» придется за пять - шесть часов.

ДОЛИНА РЕКИ СХОДНИ В КУРКИНЕ

м. «Планерная», ст. Химки

10 пикниковых точек (мангал нужно нести свой) - бесплатно.

Где: за школой 1387 (Машкинское шоссе, 7), за СНТ «Пойма», ориентир - Тихий проезд и Ландышевая улица, за медгородком туберкулезной больницы (Куркинское шоссе, 29, корп. 12).

ВАЖНО!

Кислый маринад убьет вкус

Маринад должен подчеркивать, а не перебивать его. Мясо не стоит дополнительно замачивать в уксусе, лимонном соке или вине - чаще всего достаточно кислоты дают лук, зелень, соль и перец по вкусу.

Не верти!

Чем чаще вы будете вертеть шампуры над углями, тем выше шанс, что ваш шашлык окажется пересушен.

Польете угли водой и погасите весь жар

А это значит, что ароматной корочки у вашего мяса не будет. Лучше посыпьте солью - так открытый огонь не будет сжигать мясо.

Дрова дровам рознь

Неправильный выбор топлива - залог испорченного пикника. Смолистая ольха, тополь или ель придадут мясу ненужную горчинку. Лучше выбрать березу, липу, вишню, яблоню и дуб.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Курицу можно мариновать всего 30 минут, а свинину, говядину и баранину - 1 - 2 часа.

Немолодое мясо или мясо, в качестве которого вы не уверены, нужно мариновать дольше. Это смягчит волокна и сделает шашлык сочнее. Минимальное время маринования курятины - 2 часа, свинины - 4 часа, говядины и баранины - 6 часов.

Не только старое, но и молодое мясо может спокойно мариноваться сутки или даже двое. Ингредиенты в составе маринадов, в частности лук, обладают антибактериальными свойствами. А это значит, что мясо будет храниться дольше.

Мариновать мясо можно при комнатной температуре. Но если оно должно пробыть в маринаде более 2 часов, то лучше убрать его в холодильник.