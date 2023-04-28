Как ярко и красочно провести праздничные дни в Москве: Инструкция по применению

Длинные выходные - не время лежать на диване! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ВДНХ в цвету

На выставке начался сезон цветов - тюльпаны, нарциссы, мускари, сциллы и крокусы. Всего распустится 1 млн цветов. Больше всего - на Центральной аллее, рядом с павильоном № 17 (просп. Мира, 119, стр. 17), за павильоном № 34 «Космонавтика и авиация» (просп. Мира, 119, стр. 34).

29 и 30 апреля. Выступления мотоциклистов Почетного эскорта ФСО России. В 12.00 и 15.00 заезды во внутреннем дворе Музея Гаража особого назначения (просп. Мира, 119, стр. 53). В 13.00 и 16.00 шоу на площади Промышленности около павильона № 57 «Россия - моя история». Бесплатно.

С 1 мая на стадионе в парке «Останкино» заработает клуб по игре в лакросс. Это что-то вроде американского футбола, но мячик кидают сачками. Тренировки по понедельникам с 20.00 до 22.00 и по субботам с 16.00 до 18.00. Инвентарь выдается бесплатно.

С 28 апреля по 2 мая выставка-ярмарка «Сокровища Севера». Поставят чум, станцуют народники, проведут мастер-классы по прикладному искусству. С 11.00 до 19.00, вход свободный.

С 6 по 9 мая пройдет Московская неделя интерьера и дизайна. Продают мебель (в том числе есть зона со скидками), выступают дизайнеры, архитекторы. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте mwdi.ru. Тут же опубликована подробная программа.

С 7 мая на спортплощадке рядом с Мичуринским садом открывают клуб по игре в килу - это русская народная забава с мячом и силовыми приемами. Каждое воскресенье с 10.00 до 12.00 открытые тренировки и мастер-классы. 9 мая проведут чемпионат. Начало в 12.00. Вход свободный.

В «Царицыно» начался летний сезон

С 1 мая заработают все активности теплого времени года. Напоминаем, что м. «Царицыно» закрыто. Из других районов можно доехать по МЦД до станции Царицыно, до м. «Орехово» либо бесплатными автобусами КМ1 от м. «Автозаводская».

1 мая с 10.00 до 14.00 чемпионат по мини-футболу. Стадион по адресу: ул. Дольская, 1, стр. 37. Вход свободный.

В 11.00 будут выпускать водоплавающих птиц (уток, лебедей и гусей) на Верхнем Царицынском пруду. Ориентир - причал со сфинксами, это к западу от Большого дворца. Вход свободный.

На всех трех прудах парка открылись лодочные станции. Билет 450 - 1000 руб/ч. Можно заказать экскурсию на шестиместной лодке с электромотором - 250 руб. с человека. Справки по телефону +7 (495) 322-44-33 (доб. 1141, 1142).

С 21.00 каждый день включают подсветку и музыку фонтана на Среднем Царицынском пруду. Конструкцию обновили. Теперь более 800 струй под музыку поднимаются на высоту до 15 метров. Под водой 3000 светильников. Всполохи воды «танцуют» под музыку Генделя, Гайдна и Глюка. Бесплатно.