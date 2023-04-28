Заинтересованы в военной службе по контракту?

Причем из нескольких официальных источников, сообщили волонтеры расположенного в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1, единого пункта отбора на военную службу по контракту.

«Мы занимаемся информированием наших граждан по вопросам, условиям, льготам, социальным гарантиям и денежному довольствию по контракту. В случаях, если у них возникают индивидуальные вопросы, мы их направляем либо на горячую линию по номеру 117, либо на сайт mos.ru, либо в наш официальный центр», - уточнил волонтер Центра отбора граждан на добровольную военную службу по контракту Георгий, работающий на одном из расположенных на улицах Москвы информационных стендов.

Волонтер Ольга добавила, что информационные точки о контрактной службе работают ежедневно.

«Уже около трех недель мы работаем. Каждый день интересуются граждане, подходят, задают вопросы. Очень много вопросов по тому, где находится этот центр, кому можно позвонить, обратиться по всем интересующим своим вопросам», - сказала Ольга.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Также напомним, что в феврале в Москве открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей (Береговой проезд, 8, стр. 2, со вт. по вс. с 9.00 до 21.00. Пн. - выходной). Туда могут обращаться мобилизованные, участники СВО, контрактники, их родственники, а также волонтеры, которые работают в зоне СВО. В этом центре одновременно работают специалисты из самых разных сфер: от здравоохранения до полиции, они помогут с любыми вопросами - вплоть до оплаты коммунальных услуг и получения ортезов и протезов.

Горячая линия центра: +7 (495) 870-55-45.