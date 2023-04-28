«Чтобы к лету все было готово»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как идет благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе

Фото: АНТОН ЧЕРНОВ/Пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье продолжается программа «Парки в лесу» - по ней с 2021 года организовываются зоны отдыха на территории лесопарков. С соответствующей инфраструктурой. Одна из задач программы - избавиться от стихийного «отдыха», когда жители близлежащих городов и населенных пунктов проводят пикники прямо на природе, оставляя после себя кучи мусора. А так - все культурно и удобно. В 2021 году навели порядок в 13 лесопарках, в 2022-м - еще в трех.

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы в Ольгинском лесопарке, который находится на территории Балашихи.

- Балашиха - наш самый крупный муниципалитет по числу жителей, уже почти 550 тысяч человек проживает, - напомнил Андрей Воробьёв. - Застройка достаточно плотная, близко столица. И наша задача, чтобы такие города не превращались в каменные джунгли, и везде был зеленый уголок для отдыха, где наши жители могли бы с удовольствием, с пользой, активно проводить время.

К слову, в Балашихе есть несколько больших парков в городской застройке - Пехорка, Пестовский и еще несколько.

- Но жители обращали внимание, что рядом есть лес, который они любят и он требует внимания, благоустройства, чтобы было, где посидеть в тенечке в жару, устроить пикник с семьей, на велосипеде погонять летом, а зимой - на лыжах, - отметил губернатор. - Мы к работе по Ольгинскому лесопарку приступили в прошлом году, в июне. А уже через месяц, к концу мая, планируем закончить основную часть благоустройства, чтобы к лету все было готово.

По территории лесопарка проложили 7 километров дорожек и тропинок с освещением, на одном из входов появилась парковка на 70 машиномест, плюс детская игровая зона, отдельные площадки для воркаута, игры в футбол, выгула животных.

Руководитель Объединенной дирекции парков Балашихи Артем Константиновский доложил губернатору, что все работы проводили по единому стандарту программы «Парки в лесу» - объекты инфраструктуры для отдыхающих «вплетаются» в окружающую среду, не нанося ей вреда:

- Поскольку это лесной массив, все работы планировались и выполнялись с учетом лесной инфраструктуры, чтобы не повредить зеленые насаждения. При формировании лыжной трассы и дублирующей дорожки для пешеходов, мы старались максимально обходить живые деревья, чтобы избежать вырубки.

Губернатор пообщался с местными жителями. Ребята, которые занимаются спортом, попросили Андрея Воробьёва предусмотреть на территории Ольгинского лесопарка крытую площадку, где можно было бы тренироваться в любую погоду - такая же существует в парке Пехорка. Губернатор поручил главе городского округа проработать решение.

Андрей Воробьёв также напомнил, что в программу включены 50 лесопарков.

- Этот большой - почти 80 га. Благоустройство здесь будет продолжаться и дальше. Идет запрос: прокат велосипедов, прокат лыж, потом кто-то, возможно, захочет искусственный лед. Важно, чтобы все, что мы делали, было комфортным, удобным. Чтобы огромные микрорайоны могли здесь отдыхать.

Помимо Ольгинского лесопарка в 2023 году откроются после благоустройства еще 6 территорий - «Дубровицкий лес» (Подольск), Фрязинский лесопарк (Фрязино), «Томилинский лес» (Люберцы), «Видновский лес» (Ленинский), Лесопарк «Павловская Слобода» (Истра), лесопарк «Гальчино» (Домодедово). Еще в 8 лесопарках начнутся работы.