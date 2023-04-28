Москва снова стала портом пяти морей: Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал

Церемонию открытия Южного речного вокзала приурочили к началу пассажирской навигации на Москве-реке Фото: Иван МАКЕЕВ

ВСЕ ПУТИ ОТКРЫТЫ

- Сегодня мы завершаем большой проект возрождения речных ворот столицы. В 2020 году была окончена реставрация Северного речного вокзала. Этой весной – спустя более чем 20 лет – в строй возвращается Южный речной вокзал. Москва теперь снова стала портом пяти морей, с чем я всех и поздравляю, - 28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал, откуда теперь суда будут ходить по 30 направлениям, тем самым из Москвы вновь можно добраться по воде до Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей.

Напомним, вокзал для судов на юге Москвы появился еще в 30-х гг ХХ века, правда, тогда он был деревянный и находился в Кожуховской гавани. В 1985 году открыли новое двухэтажное здание в стиле советского модернизма с пятью женскими фигурами (олицетворение 5 морей) и большим компасом как символом Москвы на фасаде, но расположен он был уже на противоположном берегу Нагатинской поймы - на пр.Андропова, 11 к2.

Здание постепенно ветшало: в 90-е путешествия на теплоходах были не особенно популярны, и площади сдавали под торговлю.

Москва снова стала портом пяти морей Фото: Иван МАКЕЕВ

- 20 лет здесь были авторынок, магазин игрушек, выставки, но не объект транспортной инфраструктуры, - вспоминает заммэра Москвы Максим Ликсутов. - Сейчас здание реконструировали, и принимать оно будет не только теплоходы (первый придет из Нижнего Новгорода уже 5 мая), но и электросуда - первый маршрут запустим уже в июне-июле.

Церемонию открытия Южного речного вокзала приурочили к началу пассажирской навигации на Москве-реке, которая официально стартует 29 апреля 2023 года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Причал тут оборудовали специальными "шайбочками": они нужны для швартовки и зарядки электробатарей. По словам Максима Ликсутова, это разработка российских ученых.

- Это первый в мире подобного рода проект - электропричалов для электросудов - отметил директор филиала "Северный речной вокзал" ГУП "Мосгортранс" Максим Лисин. - Такие инновационные вокзалы важны не только для города, но и для страны в целом - ведь это связь между городами. С Южного речного вокзала можно посетить 30 городов, с Северного - 90.

В этом году Москва готовится принять 3 млн пассажиров, это на 30% больше, чем в 2022-м, причем интерес к речным и морским круизам проявляют и гости столицы, и москвичи.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы всей семье планируем круиз по Золотому кольцу, дети мечтают об этом. Живем рядом с Южным речным вокзалом, поэтому хотели бы выразить нашему мэру признательность за его открытие, - рассказала корреспонденту kp.ru Вера Раулец, на открытие нового здания она пришла со своими детьми: 13-летним Русланом, 11-летним Ринатом и 8-летней Розой.

Поблагодарила Сергея Собянина и Инна Петровна Белова: по словам пенсионерки, именно она пять лет назад обратила внимание главы города на плачевное состояние Южного речного вокзала. И теперь рада видеть, насколько он изменился.

БУДУЩИЕ КАПИТАНЫ

Пообщались с Сергеем Собяниным и будущие капитаны, а ныне - первокурсники колледжа Академии водного транспорта им.Багрова. По словам и.о. директора колледжа Владимира Иванова, их студенты из года в год стажируются, а потом - работают на московских причалах. В том числе на том, что относится к Южному речному вокзалу.

- У нас есть тренажер, который воспроизводит рулевую рубку, но, конечно, это не то же самое, что в реальности, - рассказывают ребята. - Большинство старается учиться и на речных, и на морских судах, теперь еще на электрических будем.

На капитанов учатся не только мальчики, но и девочки, причем капитан должен уметь все и подменить любого из своих причиненных, поэтому они осваивают судно "с нуля", то есть с самых начальных должностей. Но каждый, конечно, мечтает о дальних путешествиях.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КУДА ПОЕДЕМ

С Южного речного вокзала поехать можно по 30 направлениям, популярны круизы от 3 до 7 дней.

- Чаще всего покупают круизы выходного дня в Углич, Тверь, Мышкин, а еще - недельные туры в Санкт-Петербург - говорит менеджер по продажам "Мостурфлота" Таисия Черных. - Цены разные - в зависимости от уровня комфортабельности теплохода, но в среднем это от 7000 руб. с человека в сутки вместе с питанием, проживанием, развлечениями на корабле и экскурсиями в местах остановок.

Но есть и лоукостеры, где набор услуг для конкретной поездки клиент выбирает сам на сайте mosturflot.ru По словам менеджеров сейчас действуют скидки на туры в мае и сентябре, плюс цены снижаются для молодоженов и многодетных семей.

- Когда открыли Северный речной вокзал, пассажиров и судов стало в разы больше. Мы привлекали туда посетителей при помощи бесплатных мероприятий. Но кто там был хоть раз, обязательно возвращался. Уверена, здесь будет то же самое, - отметила начальник технологического отдела Южного речного вокзала Ольга Шереметьева.

Прийти на вокзал можно не только, чтобы уехать оттуда. От него есть прямой переход в "Остров мечты", а в самом здании вокзала - филиал Московского музея транспорта, библиотека, медиазал, кафе, рестораны, а на крыше - зона отдыха со столиками и лежаками, с которых открывается прекрасный вид на город. В общем, красота со всех сторон.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Что было сделано во время реконструкции Южного речного вокзала:

- Усилены несущие конструкции здания при помощи технологии внешнего армирования

- Воссоздали 14-метровый шпиль весом 4650 кг, надпись "Москва", компас и скульптуры высотой по 3,5 метра

- На фасаде установили современные часы, которые могут служить еще и экраном для демонстрации информации

- Внутри создали безбарьерную среду для маломобильных граждан

- Модернизировали системы тепло- и водоснабжения

- Усилили систему электроснабжения для того, чтобы здесь могли заряжаться электросуда и электромобили

- Установили 10 новых арт-объектов

- Благоустроили территорию вокруг