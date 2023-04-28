А мне в бассейн охота

В комплексе на улице Лескова одновременно могут заниматься до ста человек.

Будущих чемпионов будут воспитывать в Бибиреве. Новый спортивный комплекс с бассейном открылся в этом районе на улице Лескова, 25а. Его построили в рамках программы «Спорт Москвы» по решению мэра Сергея Собянина.

«Бибирево - большой московский район, 160 тысяч человек здесь проживает, - сказал Собянин во время осмотра здания. - Мы активно развиваем этот район, спортивную инфраструктуру. Построили один спортивный комплекс. До конца года будет еще второй спортивный комплекс с двумя бассейнами».

НА ЗАМЕТКУ

Спортивный комплекс на улице Лескова получился таким:

• площадь - 6,7 тысячи квадратных метров;

• плавательный бассейн 25 на 16 метров на шесть дорожек с судейскими и тренерскими комнатами, раздевалками;

• массажный и медицинский кабинеты;

• лаборатория химического анализа воды;

• тренажерный зал, в том числе с тренажерами для сухого плавания;

• игровой зал для баскетбола.

Как добраться:

ст. м. «Бибирево», ул. Лескова, вл. 25а.

ЕСТЬ «БАЛАНС»!

В ближайшие годы в Москве появятся 32 физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами

В Крюкове построят здание с тренажерным залом и двумя бассейнами для взрослых и детей.

«Среди них, например, здание на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда в Зябликове, а также на Изваринской улице во Внукове, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Благодаря развитию спортивной инфраструктуры спорткомплексы становятся максимально доступными для горожан всех возрастов».

В 2023 году Департамент строительства Москвы завершит строительно-монтажные работы по таким адресам:

• Дворец спорта на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Некрасовка - с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной;

• спорткомплекс «Ника» (Текстильщики, Волжский б-р, вл. 8);

• спорткомплекс «Качаловский» с бассейном (Северное Бутово, б-р Дмитрия Донского, вл. 12-14);

• спорткомплекс «Баланс» (Бибирево, Алтуфьевское ш., вл. 100);

• физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас» (Внуково, ул. Изваринская, вл. 2);

• ледовый дворец «Самбо-70» (Ясенево, пересечение Новоясеневского пр-та с улицами Ясногорской и Тарусской);

• футбольное поле с инфраструктурой (Зеленоград, мкр. 9, около корп. 919).

КСТАТИ

Здания районных спорткомплексов обычно небольшие - от двух до четырех этажей. Но в каждом из них умещается все необходимое для тренировок как профессионалов, так и любителей. Сюда входят, как правило, бассейн, универсальные залы и зал с тренажерами, медицинский кабинет и буфет. В некоторых комплексах в зависимости от проекта добавляют спа-зону, сауну, дополнительные бассейны, студии ритмической гимнастики и хореографии, даже ледовые или футбольные поля. Если позволяет место, то в здании также может разместиться музейно-выставочное пространство.

Фасады спорткомплекса на Остафьевской улице украсят оттенками травертина, песчаника, меди и камня.

Бывает, что архитекторы применяют решения, как, например, в спорткомплексе «Ника» в Текстильщиках.

Объект будет отличаться не только продуманным функционалом, но и стильными фасадами, в качестве цветового решения экстерьера выбраны алюминиевые панели максимально натуральных, природных оттенков: древесный, светло-зеленый, бежевый и светло-серый цвета.

Также архитектурное решение дополнит витражное остекление.

Около здания - парковка на 18 машино-мест, а также благоустроенная площадка.

Планы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В день спорткомплекс может принять до 600 человек. При этом одновременно в нем могут заниматься до 100 человек. Тренировки по баскетболу и плаванию на этой площадке будут проводить воспитанники спортивного училища № 4 имени Гомельского. В остальное время сюда смогут приходить все желающие.