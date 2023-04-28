Московский ипподром полностью обновят к 2026 году

Центральный вход со скульптурами и лепниной отреставрируют.

На Центральном московском ипподроме (ЦМИ) сегодня непривычно тихо и пусто. Главный ипподром России уже в мае этого года начинает подготовку к масштабной реконструкции. Таких перемен здесь не было с 50-х годов прошлого века.

«Проводятся обследования зданий и всей инфраструктуры, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Многие объекты находятся в предаварийном состоянии и требуют реконструкции. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и правительством Москвы было принято решение о реализации совместного проекта обновления ипподрома».

Концепцию реконструкции уже разработали и вынесли на общественное обсуждение. На прошедшем недавно круглом столе с участием специалистов ООО «ЦМИ» проект обсудили с экспертами отрасли, профессионалами конного спорта, бегов, скачек, представителями ассоциаций рысистого и скакового коневодства, сотрудниками тренировочного совета ипподрома, специалистами ВНИИ коневодства, судьями всероссийской категории, а также ветеринарными врачами. Эксперты и коннозаводчики поделились своими предложениями со специалистами и проектировщиками. После экспертизы их учтут в окончательном решении. Известно, что в концепцию вносятся важные корректировки. Она предполагает сохранение назначения территории ипподрома.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача - завершить реконструкцию за два с половиной - три года», - отметил Загрутдинов.

Глава ведомства поделился некоторыми подробностями проекта.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Лошадей поселят во временных конюшнях

Большой ремонт ипподрома начался с вывоза лошадей на резервные площадки. Многие из них сейчас обживаются в конюшнях Раменского Московской области, а также других областей - в Орле, Ульяновске, Казани, Тамбове. Всего для рысистых призеров и чемпионов готовятся места на 17 ипподромах по всей стране.

«Стройка всегда сопряжена с рядом неудобств, в данном случае из-за сжатых сроков без отселения лошадей невозможно обойтись, - пояснил Загрутдинов. - По завершении работ город и страна получат новый ипподром, соответствующий мировым стандартам. Наша задача - обеспечить комфортные условия для работников, зрителей, москвичей, которые проводят здесь досуг, а также создать достойные условия содержания животных».

По его словам, столичный бюджет уже выделил необходимую для реконструкции ЦМИ сумму. Для этого предварительно планируется не менее 10 миллиардов рублей. К работам привлекут около тысячи специалистов.

Историческое здание с витражами и фресками сохранят

Огромный комплекс ипподрома на площади около сорока гектаров входит в охранную зону объекта культурного наследия регионального значения. Все работы будут проводиться под контролем Департамента культурного наследия столицы.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин дал поручение сохранить исторический облик здания, - пояснил Загрутдинов. - Будет проведена комплексная реставрация фасадов и интерьеров, шедевров живописи и скульптуры. Работы пройдут под пристальным вниманием Департамента культурного наследия».

В порядок приведут зрительские трибуны. Их украшают фрески на потолке и витражи. Для комфорта посетителей планируется также остекление первого яруса трибун. А в центре этой зоны появится панорамный ресторан. Отсюда можно будет за чашечкой кофе или во время обеда любоваться скачками и тренировками. В главном здании ипподрома сохранят и действующий Музей конного спорта. Его экспонаты сохранят и вывезут на временное хранение. Ценных артефактов здесь много - подковы разных лет, архивные фотографии, напольные часы, мебель и люстры из императорской ложи, картины, награды и кубки победителей состязаний.

Школа верховой езды и променад

По проекту обновят инфраструктуру конного хозяйства. Во время реконструкции призовых дорожек их приведут в соответствие с правилами проведения международных соревнований.

«Это напрямую влияет на безопасность, повышает качество тренировок и выступлений, сводит к минимуму случаи аварийных ситуаций и вероятность получения травм», - отметил Загрутдинов.

Для сотрудников ипподрома построят новый оборудованный тренинг-центр и конноспортивный комплекс. Животным будут помогать круглосуточно в ветеринарном корпусе. Там же обустроят зону допинг-контроля и места для передержки лошадей на карантине. При этом после реконструкции Московский ипподром продолжит работать в качестве испытательного полигона для селекционно-племенной работы в коневодстве.

Экспозиция Музея конного спорта после реконструкции увеличится в три раза.

Комплекс дополнят современным конноспортивным клубом с манежем и конюшнями, а также новой школой верховой езды. Для зрителей, тренеров, спортсменов и животных создадут комфортные зоны. Например, появится гостевой корпус для жокеев и наездников с гостевой конюшней. В основных денниках ипподрома смогут разместиться скакуны. Приведут в порядок студию иппотерапии.

Во время благоустройства между дорожками и трибунами проложат пешеходный бульвар. Он будет открыт для всех жителей и туристов. Около него разместится детская игровая площадка со сквером, кафе и небольшие магазины.