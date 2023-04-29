Больше никаких портов: новые электровелосипеды начнут давать в аренду в московском «Велобайке»

Новинка называется электровелосипед 2.0 Фото: Андрей АБРАМОВ

29 апреля в Москве официально открыли новый сезон проката «Велобайка» — это велосипеды в аренду, которые установлены по всему городу. Показали новинку — электровелосипед. Они и раньше были в прокате, но тут совершенно новая модель.

Обычные «Велобайки» нужно возвращать на станцию проката. И брать с них же. Новые велики — они лаконично называются 2.0 — работают также как электросамокаты в аренду (кикшеринг). То есть оставить их можно где угодно. Ну, почти где угодно — на карте в приложении отображаться места парковок.

По Москве байки расставят в середине мая Фото: Андрей АБРАМОВ

Представитель сервиса рассказал корреспонденту kp.ru, что тарифы на прокат таких великов еще не утверждены. В городе они начнут появляться в середине мая. Батарея велика встроена в главную трубу рамы. Заменять аккумулятор будут сервисные работники — тут все как у кикшеринга. Одинакова и мощность велосипедов с электросамокатами — 25 кВт. То есть на таком движке можно разогнаться примерно до 25 км/час. Однако если у электросамокатов скорость ограничена, то у велика все же еще есть педали.

Никакой кнопки или рычага газа у новинки нет. Аккумулятор помогает вращать педали автоматически. Это удобно, когда предстоит подъем в гору и для долгих поездок.

Арендные велосипеды довольно тяжелые, крутить педали на них тяжело. Но аккумулятор помогает Фото: Андрей АБРАМОВ

На полной батарее девайс проезжает в среднем 35 — 40 км. Все зависит от рельефа и веса водителя. На руле есть спидометр и держатель для смартфона. Если гаджет поддерживает беспроводную зарядку, в держателе мобильник еще и подзарядится. У велика есть традиционная корзина впереди руля.

На этом новинки не заканчиваются. Глава Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что в Москве есть планы начать разработку собственного городского велосипеда. И не где-нибудь, а на заводе «Москвич». Точных сроков пока нет. Вице-мэр ограничился формулировкой «через пару лет, уверен, увидим на дорогах города качественный российский велосипед».

Руль с держателем для телефона с опцией беспроводной зарядки Фото: Андрей АБРАМОВ

Те, что используются в столице сейчас — импортные. Официально производитель никогда не назывался. По слухам, это французская разработка.

— В этом году мы полностью обновили наше мобильное приложение. Ушли от всех иностранных компонентов и технологий, которые использовались ранее. Сезон начинаем в тестовом режиме. До 15 мая поездки на городском велосипеде будут по специальном тарифу. Цель: оттеситровать новые решения. Соответственно все, кто будет пользоваться это время, будут помогать нам настроить систему.

До 15 мая включительно аренда «Велобайка» будет стоить 5 рублей. В эту цену входит 30 или 60 минут поездки (в зависимости от тарифа). При превышении времени аренды — 4 руб/минута. Список все тарифов и цен смотрите в приложении «Велобайк» для смартфоном.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 11-й раз стартовал велосезон в Москве.

776 станций велопроката будет по городу.

Всего 10 тыс. велосипедов в аренду: 4 тыс. из них — электрические.

28 станций проката впервые появятся в Москве у Парка Победы, в Новопеределкине и Тушине, около метро «Митино», у парка «Яуза» и в других точках города.