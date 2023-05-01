Бросила ребенка, как собачонку: москвичке, которая заперла дочь в машине на несколько часов, грозит уголовное дело

СК России проводит проверку москвички, которая заперла дочь в машине на несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Претендентка на звание «Антимать года» обнаружилась в Москве в эти выходные. Женщина решила прогуляться по парку, а чтобы дочка не мешалась под ногами… просто заперла ее в машине. «Как собачонку», — с горечью пишут об этой ситуации в соцсетях.

Ребенка в салоне белой «Лады-Ларгус» у одного из входов в парк «Царицыно» заметили прохожие, когда шли туда на прогулку. Время было – примерно 12 дня. «Негоже, конечно, ребенка одного оставлять, но вдруг мать на минутку отлучилась и сейчас вернется», - подумали люди и пошли по своим делам.

Какого же было их удивление, когда 3-4 часа спустя машина стояла на том же месте. Внутри по-прежнему сидел ребенок лет четырех, судя по виду. Один. Матери на горизонте видно не было. Тут уже думать и гадать было не о чем, и на место вызвали полицию .

- К нам сообщение поступило 30 апреля около четырех часов вечера, - рассказали корреспонденту KP.RU в столичной полиции. - На Шипиловский проезд выезхали наши сотрудники, дверь автомобиля разблокировали, внутри была девочка. Ее передали медикам.

- Мы проходили там примерно в это время, - говорят очевидцы. - Стояли автомобиль полиции и «Скорая помощь». Матери не было.

Когда же она, наконец, «вышла на свет божий», так и осталось загадкой. Вполне вероятно, что в реальность ее вернул звонок полицейских, которые довольно быстро установили ее личность. В соцсетях уже пишут, что любительницу прогулок в одиночестве зовут Натальей и якобы перед уходом она строго-настрого запретила ребенку что-либо трогать в машине. Так ли это, пока не ясно – ни о личности горе-мамаши, ни о возможных проблемах в семье надзорные органы пока не говорят.

- На данный момент угрозы жизни ребенку нет, по факту произошедшего проводится проверка, - прокомментировали ситуацию корреспонденту KP.RU в столичном Следственном комитете. Однако не уточнили, где сейчас находится девочка: в больнице, куда ее привезли на обследование от «Царицыно», или дома с мамой.

Таким образом, в ближайшее время женщина может стать фигуранткой как административных, так и уголовных дел (свои проверки параллельно проводят и полиция, и СК) – привлечь ее могут за неисполнение обязанностей родителя и за оставление ребенка в опасности. Будут ли для этого основания, станет ясно позднее.