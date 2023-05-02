С московских причалов изгнали зазывал с черной бухгалтерией

Цены за поездку единые Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Год назад в Москве стали наводить порядок с речными трамвайчиками. Не сказать, что был бардак и хаос. Скорее, карнавальная суета. Вдоль реки бродили зазывалы и продавали билеты. Информацию о том, куда идет тот или иной теплоход, можно было узнать только на судне.

Бредешь по центру или парку, к тебе подбегает тетушка. Заглядывает в душу и хрипит прокуренным голосом:

— Пойдем на кораблик, м?

Даже если ты не турист, а настроение хорошее, можешь поддаться. И оказаться на разбитой посудине, которая повидала сотни свадеб и выпускных. Амбре гальюна смешалось с флером перегретой в микроволновке солянки, которую всегда подают гостям. Иногда вместо хита Юрия Антонова из динамиков шепелявит заунывный эскорсоводчий голос про башни Кремля и прочие красоты Москвы.

У причала появились новые официальные кассы Фото: Андрей АБРАМОВ

Схема исправно работала десятилетиями. Несовременно, кондово, но правила игры все принимали.

Теперь Департамент транспорта — объективно говоря, одно из сильнейших столичных ведомств — решил облагородить речные прогулки. Обустраивают причалы, развесили схемы движения маршрутов и сделали легальную онлайн-продажу билетов. Но если прошлым летом все было как-то факультативно, сейчас все становится строже для перевозчиков и благообразнее для пассажиров.

Перемены начали в преддверии запуска регулярных речных маршрутов: один от Москва-Сити до Филей, второй — Печатники — Автозаводский мост. Первый поплывет летом, второй — осенью. На них поставят корабли с электрическим двигателем.

Служба безопасности теперь проверяет пассажиров перед посадкой на борт Фото: Андрей АБРАМОВ

НОВЫЕ ПОРЯДКИ

Если гулять в сторону парка «Зарядье», со стороны Варварки зевак всегда хватали теплоходные промоутеры. Сейчас тут какофония из мегафонов. Но виноваты не корабельные, а автобусные зазывали — которые продают обзорные экскурсии по Москве. Красная площадь закрыта для подготовки парада. Вот они и скучковались.

Иду по «Зарядью» в выходной день. И ловлю себя на мысли: как же тихо. Раньше летом стоял галдеж «Кораблики, прогулки на корабликах!». Ныне всех торговцев разогнали. Спускаюсь к причалу под Парящим мостом и вижу ее: цыгарка в зубах, бейджик с фоткой теплохода на груди, ищущий взгляд… Зазывала!

Она берет меня под руку — я не смею сопротивляться. Наш путь лежит к соседнему причалу «Китай город / Устинский». Кораблик, который рекламирует моя новая знакомая, не останавливается у «Зарядья». Без малого 500 метров бредем с новой подругой.

— Продайте мне уже билет на корабль, я никуда не сбегу, — обещаю ей, только бы отвязаться.

Она: заводит песню, что-то про прохладный май, поразительные виды столицы, экскурсовода на борту

— Продайте билет, плачу наличкой, как вы любите, — продолжаю напирать.

Провожатая сдается и раскрывает карты. В этом году им строжайше запретили торговать билетами с рук. И никакой больше налички, переводов на карту и черной бухгалтерии. А ведь еще прошлым летом (и позапрошлым, и поза-позапрошлым) в порядке вещей было поторговаться, особенно если компания у вас большая.

Схема маршрутов по Москва-реке в 2023 году от Департамента транспорта Москвы. Фото: t.mos.ru

СТАЛО ДОРОЖЕ

У китайгородского причала поставили кассы. Также купить билеты можно на сайте «Суда сюда!», который создал Департамент транспорта.

На причале еще одно ноу-хау. Появилась служба безопасности в фирменных куртках метрополитена. Кажется, при чем тут метро? Ответ банальный: просто часть сотрудников перекинули из подземки на посты к причалам. Секьюрити проверяют сумки, упорядочивают очередь.

Инфостенды предупреждают: «Не покупайте билеты с рук!» Сотрудники ЦОДД (это ведомство занимается организацией дорожного движения в столице) смотрят билеты и распределяют пассажирские потоки на причале: в зависимости от того, на какой вам кораблик. В Москве теперь десять прогулочных маршрутов, у каждого свой номер и цвет — как в метро. Карта с маршрутами висит на причале, есть она и на сайте «Суда сюда!»

Почему же тогда остались зазывалы? Они говорят, что за каждого приведенного пассажира им полагается процент. Только права продавать билеты их лишили, человека приходится натурально сопровождать до касс.

Цены за поездку единые — 600, 1000, 1200 или 1400 рублей за билет для взрослого пассажира в зависимости от маршрута. Это дороже, чем было в прошлые годы. Перевозчиков, похоже, настоятельно попросили привести теплоходы в порядок. Палубы блестят новым лаком, мебель целая, носозажимательные ароматы пропали. Кораблики стали ходить быстрее и чаще.

Пока по Москве-реке курсируют не все десять прогулочных маршрутов, а только четыре: «Северный» (№3, Китай-город — Киевский), «Исторический» (№4, Новоспасский мост — Лужники), «Центральный» (№5, Зарядье — Парк Горького), «Круговой» (№6, Третьяковский — Зарядье — Патриарший). Остальные пока думают, когда открываться. Все таки московский май пока капризничает.

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