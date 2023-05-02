Возобновляются прямые рейсы между Россией и Марокко: что надо знать туристам

С 3 мая из Москвы в Касабланку будет летать авиакомпания Royal Air Maroc Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хорошая новость накануне сезона летних отпусков для любителей экзотических путешествий и заграничных пляжей: с 3 мая возобновляется прямое авиасообщение между Россией и Марокко.

Рейсы из московского аэропорта «Домодедово» будет выполнять авиакомпания Royal Air Maroc, национальный перевозчик королевства. Первый Boeing 737 должен взмыть в небо в 7 часов 35 минут утра в среду, на данный момент на онлайн-табло воздушной гавани все по расписанию.

Однако авиационные и туристические эксперты следят за судьбой первого рейса с волнением. Дело в том, что Royal Air Maroc уже не первый раз анонсирует открытие полётов в Москву (они были приостановлены в марте 2022 года из-за санкций). Каждый раз что-то срывалось, рейсы отменяли, пассажирам возвращали деньги. Сейчас, похоже, все сложится, все вопросы авиакомпания решила,

Летать планируют дважды в неделю, по средам и пятницам. Вылет из Москвы рано утром, в 7.35. В Касабланку, крупнейший город Марокко на берегу Атлантического океана, самолёт прибывает в 11.50. Обратный рейс - в 22.25 из Касабланки, в «Домодедово» в 6.35 утра. Расписание вполне удобное для путешественников, а лететь до Касабланки чуть больше 6 часов.

СКОЛЬКО СТОЯТ БИЛЕТЫ И ТУРЫ

Авиабилеты на прямые рейсы, увы, дорогие. На вторую половину мая - порядка 62 тысяч рублей за перелёт туда и обратно. На июнь сложно найти дешевле чем за 90 тысяч. Сэкономить (хотя тоже очень условно) можно в бархатный сезон, на сентябрь есть билеты за 50 тысяч.

Во все тарифы включён багаж и питание, что, согласитесь, удобно - пассажиры уже привыкли, что самые дешёвые билеты обычно безбагажные.

Тур на неделю с перелётом и проживанием в отеле 4* в Касабланке стоит от 190 тысяч рублей на двоих. А неделя отдыха в 5-звездочном отеле на курорте Эль-Джадида недалеко от Касабланки - от 270 тысяч рублей на двоих (опять же с перелётом прямым рейсом).

Как покупать билеты?

На сайте авиакомпании - только если есть карта зарубежного банка, российские не сработают.

Через авиационные сайты-агрегаторы без проблем можно оплатить российскими кредитками.

Также в Ассоциации туроператоров России обещают, что билет на рейсы Royal Air Maroc можно будет заказать по телефону в представительстве перевозчика, пассажиру пришлют ссылку для оплаты российской картой.

ЗАЧЕМ ЛЕТЕТЬ

Марокко - безвизовая для россиян страна в Северной Африке, и до пандемии она была очень популярна у наших отпускников, даже чартеры туда летали, не говоря уже о регулярных рейсах.

Главные пляжные курорты королевства с хорошими отелями расположены на побережье Атлантического океана - Агадир, Эссуэйра. Правда, вода в Атлантике прохладная даже летом, часто бывают волны. Зато океан смягчает африканскую жару. От Касабланки до Агадира - не меньше 5 часов на машине или час с небольшим полета внутренним рейсом.

Марокко повезло с географией: страна выходит не только на Атлантический океан, и на Средиземное море, где вода теплее. На средиземноморском побережье Марокко есть курорты с отелями «Все включено» - Саидия, Аль-Хосейма, но они не такие крупные и раскрученные, как на Атлантике. Но минус в том, что из Касабланки добираться совсем далеко, без внутреннего перелёта не обойтись. Можно найти пляжные гостиницы и рядом с Танжером, портовым городом на Гибралтарском проливе.

Марокко интересно и для любителей экскурсий, истории, гастрономии, яркой архитектуры. За впечатлениями едут в Марракеш, Фес, Рабат, ту же Касабланку, Тетуан, Танжер, Шефшауэн… Российские туроператоры уже предлагают экскурсионные туры в Марокко.

ЕЩЁ ОДИН ВАРИАНТ СТЫКОВКИ

Аэропорт Касабланки - большой международный авиационный хаб (хотя и не сравнимый со Стамбулом или Дубаем). Так что с открытием нового маршрута у россиян появится ещё один вариант для полётов со стыковками в те страны, куда прямых рейсов нет. Royal Air Maroc летает в Испанию, Францию, Португалию, многие государства Африки и Латинскую Америку.