Собянин встретился с московскими контрактниками в центрах «Авангард» и «Патриот»

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился со столичными новобранцами, заключившим контракт о поступлении на военную службу. Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сегодня, 2 мая, мэр Москвы Сергей Собянин встретился со столичными новобранцами, заключившим контракт о поступлении на военную службу.

«Сегодня побывал в центрах «Авангард» и «Патриот», где размещаются московские контрактники, - сообщил мэр на своем персональном сайте. - Ребята получают экипировку, проходят подготовку. Постарались создать для них хорошие условия. Пообщался с бойцами. Поздравил с наступающим Днем Победы».

На встрече мэр рассказал о принятом решении выдавать московским контрактникам еще один комплект военной формы.

«Когда будете зачисляться в воинскую часть, чтобы она осталась как запасной, здесь провести первичное обучение и находиться в нормальных условиях для зачисления в воинскую часть, что тоже очень важно», - обратился Собянин к новобранцам.

По его словам, учебно-методический центр «Авангард» и центр «Патриот» Минобороны России полностью оснащены всем необходимым для первичной подготовки - физической, огневой, тактической и медицинской. Кроме того, военнослужащие обучаются управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Мэр напомнил, что поначалу «Авангард» работал как учебный центр для подростков.

«Но мы уже осенью прошлого года использовали его для военнослужащих, - уточнил Собянин. - Было около 2 тысяч военнослужащих, проходили первичную подготовку. Поэтому сейчас тоже решили задействовать его, чтобы вы не в городе где-то ожидали, не где-то в палатках в поле, а в хорошем центре, чтобы вас кормили, одевали и учили».

Мэр поблагодарил тех, кто пришел на единый пункт отбора на военную службу по контракту.

«Еще недавно ваши родители гордились своими дедами, прадедами, - сказал Собянин. - Сейчас будут гордиться вами. Спасибо за такое мужественное решение, которое вы приняли - зачислиться в армию, прийти и защищать Родину. Такое непростое решение».

КОНКРЕТНО

С 27 апреля в центре «Авангард» находятся контрактники, ожидающие приказа о зачислении в ряды Вооруженных сил РФ. Их размещают в четырех спальных корпусах, рассчитанных на проживание более 2,2 тысяч человек.

Кроме занятий по военной подготовке, для новобранцев проводят, например, соревнования по футболу, волейболу и баскетболу и прохождению полосы препятствий. Желающие могут получить в центре консультацию психолога.

После издания приказа о зачислении на воинскую службу новобранцев переводят в центр «Патриот» Минобороны России. В нем комплектуются подразделения и проводятся дополнительные занятия по огневой, тактической, инженерной, разведывательной, военно-топографической подготовке, а также радиационной, химической и биологической (РХБ) защите, тактической медицине и подготовке по связи.

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Подробнее о работе пункта и условиях набора на контрактную службу - по телефону 117 или на mos.ru в специальном разделе.

С вопросами также можно обращаться в чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram. Здесь даются разъяснения о контрактной службе, выплатах, льготах и соцподдержке военнослужащих и их семей.