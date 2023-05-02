Три волны холода: синоптики не порадовали прогнозом на май 2023 в Москве

Первая декада мая в столице по средней температуре окажется на 3 градуса прохладнее, чем обычно Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Апрель 2023 в Москве выдался погожим - солнечным, с температурой на 3 градуса выше, чем положено по климатическим нормам. В мае, увы, все будет наоборот. Пессимистичный прогноз на финальный месяц весны единодушно дают и в центре «Фобос», и в Московском метеобюро.

Первомайские выходные расстроили москвичей резким похолоданием и дождями. В ночь на 2 мая ударили заморозки - причем не только в Подмосковье, но и в мегаполисе, а это редкость. Ниже ноля воздух остыл в Строгино, Бутово, Сколково. А в Наро-Фоминске и Волоколамске подморозило до -2 градусов.

И это лишь первая волна холода. В мае их будет как минимум три, считают синоптики «Фобоса».

Следующая - уже в ближайшие выходные, с 6 по 9 мая. Опять по ночам возможны заморозки, днем около +10 градусов. А в субботу, 6 мая, пугают даже мокрым снегом!

Первая декада мая в столице по средней температуре окажется на 3 градуса прохладнее, чем обычно. А в отдельные дни погода не дотянет до нормы аж 6 - 7 градусов.

- И после 10 мая резкого потепления в прогнозах не видно, - не обнадеживает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Даже к климатическим нормам погода вряд ли вернётся раньше середины мая.

Но по сравнению с началом месяца вторая декада все же будет более приятной: днем +15 или чуть выше, по ночам +5…+10, почти без дождей.

В третьей декаде мая специалисты «Фобоса» обещают третью волну холода. И лишь под занавес календарной весны, в последних числах месяца, воздух будет прогреваться до +20 градусов, а среднесуточная температура превысит +15 - наступит метеорологическое лето.