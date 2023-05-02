«У нас большая программа»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как идет благоустройство парков в Лобне

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в Лобне, осмотрел благоустроенный парк «Река времени» и пообщался с местными жителями.

- У нас большая программа, сейчас очень востребованы парки, скверы, места, где можно гулять. В Лобне делаем прорыв в благоустройстве, - рассказал Андрей Воробьёв, общаясь с горожанами. - Здесь уже можно видеть первые изменения - сделали «Реку времени», начнем реконструкцию Центрального парка. Преобразим и парк «Киово» - совсем скоро туда заходит подрядчик. Озеро обязательно почистим. Завершаем благоустройство Лобненского лесопарка.

Парк «Река времени» открылся после масштабного благоустройства летом прошлого года. Проект, в обсуждении которого принимали участие все делающие лобненцы, победил в IV Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Так и получил финансирование.

Это самый центр города. Еще несколько лет назад это был самый «обычный» парк - много деревьев, аллеи, скамейки. Теперь же это современное пространство с собственной концепцией. Каждая зона отражает тот или иной период в истории Лобни (отсюда и название - «Река времени»). От 1495 года, когда впервые упоминается стоявшее здесь село Киово, до открытия ткацкой мануфактуры братьев Крестовниковых в 1814-м, от Битвы за Москву (1941-1942) до современного города. Тематические инсталляции, детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

После благоустройства число посетителей парка резко выросло. Например, в течение 2022 года его посетило более 120 тысяч человек (при том, что население города - около 83 тысяч жителей).

Осенью рабочие планируют завершить благоустройство парка «Киово», где находится одноименное озеро - памятник природы федерального значения. Это как раз самая древняя часть города. Вдоль дамбы появятся пешеходные дорожки, озеро очистят от ила, лес вокруг - от сухостоя, также в парке будет восстановлен мемориал - братскую могилу бойцов-защитников Москвы.

- Площадь парка «Киово» и территории рядом с озером - порядка 6 га. Уже в середине мая подрядчик приступит к выполнению работ, - доложил губернатору генеральный директор проектного бюро «Межрегионстрой» Агамов. - Тут также оборудуют системы освещения и видеонаблюдения «Безопасный регион».

По просьбе жителей в парке появится новая сцена, а также памп-трек (велотрасса с ямами и кочками), универсальная спортплощадка - летом здесь можно будет играть в футбол и хоккей, а зимой заливать каток.

Лобненский лесопарк, который приводят в порядок по губернаторской программе «Парк в лесу», будет открыт уже в конце мая. Рабочие благоустроили 22 га. Теперь здесь есть новая тропиночная сеть и вело-лыжная трасса, а также площадки для спорта, детские зоны, кафе и пункт проката.

Вскоре начнутся работы по благоустройству Центрального парка, кроме того в текущем году будут обновлены два сквера.