Red Wings открыла прямые рейсы из Москвы в Баку

Фото: Пресс-служба Red Wings

Авиакомпанию Red Wings представил Самир Аскеров директор центра управления производством.

«Для авиакомпании Red Wings первый рейс по маршруту Москва-Баку – это важный шаг в развитии маршрутной сети и расширении географии присутствия авиакомпании на международном рынке авиаперевозок. Мы стремимся обеспечить нашим пассажирам высокий уровень безопасности и комфорта во время полета, и надеемся, что новое направление будет способствовать развитию туризма и бизнеса между двумя странами», - отметил генеральный директор Red Wings Евгений Солодилин.

Первые пассажиры рейсов Москва-Баку и Баку-Москва получили памятные сувениры от авиакомпании Red Wings.

Рейсы Москва-Баку стартовали 4 мая и будут выполняться по четвергам и воскресеньям, рейсы Баку — Москва с 5 мая по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составит 3 часа 30 минут. Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Фото: Пресс-служба Red Wings

Авиакомпания входит в контур корпорации «Ростех» и является вторым крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Сегодня основу флота Red Wings составляет 19 самолетов SSJ100. В 2023 году Red Wings планирует активно развивать полетные программы и следовать своей стратегии в качестве эталонного эксплуатанта российской авиационной техники, активно поддерживая имидж отечественного авиастроения.

Отметим, что Баку – крупный экономический и культурный центр Азербайджана, важный транспортный узел, который располагает самым большим портом на Каспийском море. Город является популярным туристическим направлением, привлекает путешественников гостеприимством местных жителей, разнообразием архитектурных памятников и историческими особенностями, удивительной природой.

Кроме того, киноманы оценят места, ставшие известными по советской киноклассике: легендарные «Бриллиантовая рука» и «Тегеран-43», «Человек-амфибия» снимались именно в Баку!

Дегустация национальной кухни, фирменные блюда, особенности их подачи и полезных свойствах - это отдельная тема для гурманов.

Баку - это город, где сочетаются традиции и современность, где живет дух вечной молодости и жизнерадостности!