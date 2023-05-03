Медицина будущего станет доступна каждому: мэр Москвы рассказал о модернизации Боткинской больницы

Сергей Собянин проконтролировал строительство Боткинской больницы в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Своя вертолетная площадка. Нет очередей, ведь не пациенты ходят по врачам, а врачи - к больным. Никаких бумажек - планшеты с полной историей болезни и результатами обследований есть как у врачей, так и у медсестер. Звучит как сказка? Нет, это новые стандарты медицины, которые внедряют в обновленной Боткинской больнице.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КАПРЕМОНТ

- Мы продолжаем кардинальную реконструкцию самой крупной в Москве больницы, корпус за корпусом мы создавали новые центры медицинской помощи. В этом году будет введено в эксплуатацию сразу два таких центра. Один из них - крупнейший и самый современный в Европе урологический центр. Второй - флагманский центр для оказания не только экстренной, но и плановой помощи с оборудованием самого высокого - экспертного класса, — анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин 3 мая.

Открыть оба центра планируют открыть к осени:

- Это была сложная стройка, но в конце июня мы планируем получить разрешение на ввод в эксплуатацию флагманского центра, сейчас внутри уже монтируется оборудование, — доложил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Урологический центр будет готов к августу-сентябрю.

Фото: Иван МАКЕЕВ

После этого Боткинская больница сможет принимать на 30% больше пациентов:

- Производственные мощности, а это прежде всего - работа в операционных, увеличатся в 3 раза. Если сегодня малотравматических вмешательств выполняется 400-500, то в урологическом центре будет не менее 1500, - озвучил главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин. - Если сегодня мы выполняем более 70 тысяч вмешательств, то после того, как поступление пациентов по "Скорой" возрастет в 2 раза, будем проводить по 100 тысяч хирургических вмешательств под наркозом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

БУДУЩЕЕ УРОЛОГИИ

Боткинская больница открылась больше века назад - в 1910 году, тогда здесь работали три отделения — инфекционное, хирургическое и терапевтическое. Со временем территория больницы и перечень направлений, по которым она работала, расширялись. Сейчас здесь 16 га и 28 лечебно-диагностических корпусов. По решению мэра Москвы капремонт провели в восьми из них, там сейчас работают сосудистый, офтальмологический, нефрологический и ряд других специализированных центров. На очереди - 20-й урологический корпус

- Это здание было построено в 1966 году, тут размещались разные отделения, теперь здесь - будущее урологии, - заместитель главного врача по медицинской части (по онкологии) Боткинской больницы Дмитрий Греков проводит небольшую экскурсию, указывая на новшества.

Вот новый переход между корпусами, раньше его не было, теперь же передвигаться между отделениями врачи и пациенты смогут, не выходя на улицу. Вот палаты на 2 и 3 человека: без порогов, с широкими проемами, удобными ванными в каждой палате и даже занавесями, если пациентам захочется уединения. А вот многофункциональные кровати: они подстраиваются под каждого пациента, специальные матрасы предотвращают образование пролежней, а кровати в реанимации еще и взвешивают пациента.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- 161 койка, плюс еще 13 в реанимации. В одном месте сконцентрированы плановая, экстренная и даже онкологическая помощь, — рассказывает Дмитрий Греков. - На вооружении - самые современные технологии, в этом корпусе будут проводить высокотехнологичные операции, в том числе с использованием робот-ассистированной хирургической системы «da Vinci».

«Da Vinci» - это специальный аппарат, который позволяет хирургу использовать четырехрукого робота-манипулятора. По всей России такое чудо техники есть лишь в 32 передовых клиниках, 14 из них - в Москве.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Флагманский центр (его еще называют скоропомощным комплексом) в Боткинской больнице построили с нуля, 7-этажное здание с вертолетной площадкой на крыше возвели на месте бывшей парковки.

- До того, как разработать концепцию, по которой он будет работать, мы изучили опыт разных стран - Израиля, Турции, Южной Кореи и др. Ездили туда, чтобы посмотреть, как можно сделать лучше, — вспоминает заместитель главного врача по экстренной помощи Юрий Баринов.

За основу взяли несколько постулатов.

Во-первых, пациентоориентированность. В корпусе не будет очередей и хождений из кабинета в кабинет. Пациента будут сразу размещать, после чего врачи будут приходить к нему, а не он - по врачам.

Во-вторых, мультидисциплинарность. За пациентом закрепляется лечащий врач, который решает, консультации каких других специалистов могут быть полезны. Их и пригласят к больному.

В-третьих, использование передового оборудование и технологий. Это касается и оснащения операционных - при необходимости одному пациенту одновременно можно проводить две и более операции. И технического оснащения медсестер и врачей: во флагманском центре попытаются уйти от бумажных носителей информации, поэтому у врачей будут планшеты с доступом к электронной медкарте больного со всеми обследованиями, а на посту медсестер - мобильное рабочее место с похожим функционалом.

И конечно, вертолетная площадка - благодаря ей медицинская помощь будет оказываться оперативнее (что особенно важно для жертв ДТП, к примеру), а значит, эффективнее.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

16,4 тыс. кв. м - площадь флагманского центра на 94 койки (13 из них - в реанимации), он готов принимать до 200 экстренных пациентов в сутки

8,7 тыс. кв. м - площадь урологического центра на 174 койки (13 из них - в реанимации), он рассчитан на 17 тыс. урологических операций в год

16 га - площадь Боткинской больницы, здесь работают 4,3 тыс. сотрудников, которые в год проводят более 1 млн амбулаторных приемов и 70 тыс. операций, после модернизации эти цифры увеличатся