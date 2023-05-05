«Сделано в Москве»: самые интересные бренды в сфере интерьера и дизайна

Столичные меры поддержки, со своей стороны, помогают локальным брендам обрести популярность и найти свою аудиторию. Одна из наиболее успешных таких программ — «Сделано в Москве», участники которой во второй раз присоединятся к Московской неделе интерьера и дизайна. Подробнее о самом ожидаемом событии индустрии и о том, что ждет гостей, — в нашем материале.

Пространство идей

Московская неделя интерьера и дизайна в этом году пройдет в столице 6 – 9 мая. Это крупная отраслевая выставка в России, которая соберет на одной площадке ведущих производителей мебели и предметов интерьера, а также архитекторов и дизайн-бюро со всей страны. Организаторы ожидают на площадке 420 экспонентов, в том числе 350 компаний из столичного региона и 23 иностранных бренда.

Главной выставочной площадкой, как и в прошлом году, станет ВДНХ. В павильоне № 57 на выставке готовых интерьерных решений экспозиция программы «Сделано в Москве» покажет посетителям московские бренды: от дизайнерской мебели до интерьерных аксессуаров. Все экспонаты производятся столичными компаниями и доступны на единой онлайн-платформе сделановмоскве.рф.

А в павильоне № 55, который на время мероприятия превратится в магазин с широким ассортиментом товаров для дома, некоторые участники программы «Сделано в Москве» будут продавать продукцию и знакомить посетителей со своими товарами: декором для дома, светильниками, интерьерным текстилем. Таким образом, в одном месте можно будет не только посмотреть интересные дизайнерские предметы, но и приобрести их. Рассказываем истории одних из самых ярких брендов, которые представят свои товары на стенде «Сделано в Москве».

Im-ocean (iM). Студия предметного дизайна появилась в 2013 году. Ее создатели — Маргарита Казарина и Иван Ходырев — основной упор делают на полный цикл производства. Разрабатывая предметы интерьера от эскиза до готового продукта, они стремятся показать, что российский дизайн — это стильно, качественно и функционально.

С момента создания бренд не прекращает экспериментов — от эпатажа и концептуализма до чистой функции или декоративности. Результаты наиболее удачных проб пера становились продуктами, занимая свое место в линейке фирмы. Поскольку один из основных принципов разработки — выход за рамки привычного, все предметы интерьера от Im-ocean разрабатываются как функциональные арт-объекты. После чего их адаптируют к серийному производству — так удается сохранить уникальность, обеспечив при этом стабильное качество за приемлемые деньги.

Отдельно стоит выделить коллекцию лаунж-мебели BIOSPHERA: набор для гостиной, состоящий из дивана, кресел и кофейного столика, сделан из необычного материала. В коллекции авторы использовали переработанную бумагу. При этом бренд выстроил собственную технологическую цепочку, включающую производство сырья — от сбора и измельчения макулатуры до создания готовой массы и окраски. Это не только повысило экологичность производства, но и позволило сделать коллекцию доступной массовому потребителю.

Woodled. Авторский проект семейной пары Евгении и Дениса Диановых. Они вместе учились в Московском авиационном институте, после окончания которого пошли работать по специальности — инженерами в области радиоэлектроники и авиастроения. Решив преобразить собственную квартиру, Диановы не нашли подходящих настенных светильников и спроектировали собственный. Первым изделием стало бра простой формы: круг из массива дуба с подсветкой по окружности светодиодной лентой. Создатели бренда изготовили его в своем гараже.

Уже в 2016 году супруги приняли участие в городской ярмарке в Москве с линейкой светильников и получили первые заказы. Родилась философия бренда — объединять красоту формы и функциональность, качество, долговечность, демократичные цены. Своей главной задачей они видят создание по-настоящему качественных предметов, которые были бы доступны широкой аудитории. Сейчас компания совместно со студией керамики Penny Royal выводит на рынок несколько новых продуктов: настольные светильники с керамическим основанием и регулировкой освещения Dune, а также систему для роста растений GoGrow.

Настольный светильник Dune интересен тем, что создает ощущение расслабленности. Такого эффекта удалось достичь за счет нежного желтого цвета основания лампы, а также плотного полотна из натурального ясеневого шпона, который при свете отбрасывает причудливые тени. Вместе с плавными линиями керамического основания получился близкий к природе дизайн, который отлично гармонирует с гостиными комнатами в светлых тонах.

Фабрика In-terro появилась более 6 лет назад. Основной специализацией бренда стало производство столов-трансформеров. Поначалу использовались комплектующие из Германии и Италии, однако в дальнейшем фирма перешла на качественные и надежные аналоги от лучших отечественных поставщиков. Каждая деталь — от метизов до поворотных механизмов — проходит многоступенчатую систему контроля качества с дополнительной отбраковкой уже в процессе производства. За счет такого подхода, а также использования современного оборудования, бренду удается поддерживать высокое качество готовых изделий.

Уникальность продукта — в многофункциональности, которая достигается за счет конструкции, позволяющей фиксировать стол на высоте от 17 до 75 см. Столешница каждого изделия снабжена поворотным механизмом: две крышки одинакового размера располагаются друг над другом и соединены между собой при помощи петель. В разложенном виде стол вмещает до 12 человек, а в сложенном — может служить удобным журнальным столиком или легко поместиться в бельевую нишу дивана. Благодаря механизму на основе газового амортизатора можно быстро менять высоту стола, а колесные опоры облегчают его передвижение по квартире.

Бренд ARCHPOLE был основан в 2008 году архитекторами Анной Сажиновой и Константином Лагутиным. Еще во время учебы в МАРХИ они начали создавать свое архитектурное бюро. Первыми проектами стали интерьеры небольших загородных домов. В один из них — серию гостиничных домиков — студенты добавили собственную коллекцию мебели, потому что стандартные предметы из библиотеки 3D Max выглядели очень скучно. Когда они стали искать подрядчиков, выяснилось, что проще сделать все самим. Так начался мебельный эксперимент компании.

Мебель ARCHPOLE — это минимализм, предметы хорошо сочетаются как друг с другом, так и с продукцией других производителей. По своей сути каждый элемент — конструктор, из которого можно создать интерьер в разном стиле: от элегантного минималистичного до гаражного лофта и классики. Неизменно пользуется успехом коллекция Full Moon — стулья с деревянными или металлическими каркасами с выемкой на сиденье, напоминающей полную луну. Их можно встретить в барах и ресторанах по всей России.

История WoodCraftStudio началась в 2014 году на Бали. Создатели путешествовали по острову в поисках новых впечатлений, поскольку Бали — место сосредоточения искусства и ремесел всего Индонезийского региона. Именно там на глаза основателям бренда впервые попались столы из слэбов — плит из массива дерева. Дальнейшие путешествия подарили знакомство с самой редкой и сложной в обработке породой черного дерева — эбен макассар. За светло-желтые и багровые полосы, которые будто светятся на фоне черной сердцевины, ее еще называют «огненным эбеном». Так появилась идея создания резной деревянной мебели в России. И уже в 2015 году дизайнеры начали воплощать в своем производстве индонезийские мотивы.

Основные мощности компании находятся в Москве. Здесь располагаются столярный, шлифовальный, эпоксидный, малярный, металлический и покрасочный цеха. Для создания изделий высочайшего качества используются современные технологии, однако все самые важные операции выполняются вручную. Традиционные методы обработки древесины, почерпнутые создателями в Индонезии, дополняют высокотехнологичные станки и сушильные камеры. Сегодня WoodCraftStudio — это консорциум, рождающий уникальную продукцию благодаря симбиозу восточной фактуры и традиций с западными технологиями.

В каталоге компании множество предметов мебели, однако главная их фишка — столы из слэбов. Многие модели этой линейки относятся к вневременному дизайну. Такие изделия помогают дополнить и подчеркнуть интерьер с природными нотками. Экосмола, использующаяся для декора столешницы, надежно защищена матовым лаком, что позволяет долгие годы сохранять первоначальный внешний вид.

На стенде «Сделано в Москве» в рамках Московской недели интерьера и дизайна лучшие образцы своей продукции представят многие другие локальные бренды.

Второй заход

Помимо выставки предметов интерьера и готовых дизайнерских решений, вторая Московская неделя интерьера и дизайна предложит посетителям события деловой и образовательной программ. Запланированы открытые лекции, дискуссии и мастер-классы от известных производителей, дизайнеров, архитекторов и девелоперов. Они будут полезны как экспертам индустрии, так и широкой аудитории, а посетить их сможет любой желающий.

Перед гостями выступят также иностранные специалисты, в том числе обладатель титула «Дизайнер года — 2019» из ЮАР Тристан дю Плесси, бразильский дизайнер Юлиана Лима Васконселлос, чьи работы являются частью постоянной экспозиции Музея искусств и дизайна Нью-Йорка, первый в Индии дизайнер интерьерных игрушек Сухасини Пол и ее коллега, обладатель престижной премии Red Dot Design Award Пол Сандип.

Также можно будет принять участие в авторских мастер-классах, пообщаться с блогерами и встретить на площадке российских звезд. Лучшие отечественные дизайнеры и иностранные эксперты расскажут горожанам, как создать дома уютную атмосферу и сделать это с минимальными затратами. Кроме того, запланирована насыщенная конкурсная программа для студентов и начинающих специалистов в индустрии дизайна.

Посетить экспозиции мероприятия можно бесплатно, однако посетителям нужно зарегистрироваться на сайте.