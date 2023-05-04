Наземная, но теплая: Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Потапово"

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Потапово" Фото: Иван МАКЕЕВ

Станция метро "Потапово" станет первой в Москве наземной и отапливаемой, а значит, здесь будет комфортно находиться в любое время года.

Станция метро "Потапово" станет первой в Москве наземной и отапливаемой, а значит, здесь будет комфортно находиться в любое время года. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вдоль стен пустим конвекторы, пассажирам их будет не видно, но они дадут тепло, - рассказал главный специалист АО "Дороги и мосты" Сергей Спиридонов. - Основные конструкции уже возведены, приступаем архитектурной отделке, сделаем остекление фасада, витражные стекла площадью 13 кв метров, фасад утеплим, станция готова примерно на 62%.

Станция "Потапово" продолжит красную ветку и станет следующей после "Коммунарки", пока что конечной - поэтому здесь делают место для отстоя поездов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Станция "Потапово" продолжит красную ветку и станет следующей после "Коммунарки", пока что конечной - поэтому здесь делают место для отстоя поездов.

Перегон между "Коммунаркой" и "Потапова" длиной 2,4 км по большей части проложен на поверхности земли. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сокольническую линию мы продлили по просьбам жителей, новая станция будет расположена между " Коммунаркой" и Бутово. Вокруг ведется активное строительство, так что десятки тысяч жителей смогут пользоваться этой станцией метро. Она будет запущена в конце следующего года, - анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин 4 мая. - А Новая Москва превращается в полноценный район Москвы, где строится жилье, создаются рабочие места, объекты соцкультбыта, школы, детские сады, поликлиники и, конечно, развивается транспортная инфраструктура.

Станция готова на 62% и в следующем году может принять первых пассажиров Фото: Иван МАКЕЕВ

Перегон между "Коммунаркой" и "Потапова" длиной 2,4 км по большей части проложен на поверхности земли. На новой станции уже видны рельсы и каркас будущей станции - после остекления она станет немного похожей на космический корабль, который вбирает в себя максимум естественного освещения. Потолки в обоих вестибюлях по задумке будут похожи на звездное небо - нечто подобное уже сейчас можно увидеть на станции метро "Кленовый бульвар".