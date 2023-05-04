Полеты беспилотников над Москвой запрещены: Что грозит нарушителям

С 3 мая оперштаб Москвы запретил полеты беспилотников над столицей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 3 мая оперштаб Москвы запретил полеты беспилотников над столицей. Оперативный штаб создали прошлой осенью, когда президент распорядился ввести в регионах по стране четыре режима реагирования. Так в столице действует «режим повышенной готовности». Он дает местным властям больше полномочий, чтобы обеспечивать защиту жителей.

Дроны запретили не только в Москве. Такие же меры в Подмосковье, Санкт-Петербурге и еще десятке регионов.

Отметим, что воздушное пространство над столицей в принципе закрыто для авиатранспорта еще с советского времени. Летают только спецслужбы, например, санавиация. А все гражданские суда никогда не пересекают МКАД. О том, что надо бы пересмотреть ограничение, говорили давно. Мол, это мешает развитию таких технологичных штук как вертолетное такси. Но сейчас не до новаций, безопасность людей важнее амбициозные проектов.

Четыре года назад владельцев беспилотников тяжелее 150 грамм обязали регистрировать устройства. Все проводили онлайн. В Москве также надо было оформлять разрешение на полеты.

При этом в популярные коммерческие дроны, которые покупают для фото и видеосъемки, была установлена защита от пилотирования вблизи аэропортов. Это работает по всему миру. Если навигатор коптера определял, что устройство рядом со взлетно-посадочной полосой, то оно отказывалось взлетать. Не летали дроны и вокруг Кремля. Но речь о фабричных изделиях. Технически подкованные спецы могут «взломать» эту защиту.

Сейчас за запуск беспилотники в Москве накажут административным штрафом. Обычного гражданина — до 50 тыс. руб., а компанию — до 500 тыс. руб. При этом тотального запрета на полеты коптеров нет. Их разрешено использовать для государственных нужд. То есть ведомства для своих задач все еще вправе получить разрешения и летать. А вот обычному фотолюбителю так делать нельзя.