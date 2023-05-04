Реконструкция набережных в Москве: Рубцовскую и Госпитальную соединит велопешеходный мост, Крутицкую превратят в оазис

На северо-востоке столицы в «Парке Яуза» реконструируют еще четыре участка

В столице стартовало традиционное летнее благоустройство набережных. В этом году приведут в порядок более сотни километров общественных пространств вдоль Москвы-реки, Яузы и других прибрежных маршрутов. В столичной мэрии рассказали, что и где изменится у воды в ближайшее время.

БОСИКОМ ПО ЭКОТРОПЕ

На северо-востоке столицы в «Парке Яуза» реконструируют еще четыре участка, в том числе вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Здесь проложат экотропы общей длиной более 1,6 километров. Одна из них пройдет вдоль левого берега реки Яузы со стороны Олонецкого проезда. Маршрут станет частью единого пешеходного пространства парка. Для этого на другой берег перекинут три мостика.

Около местного водоема и вдоль реки Яузы убрали старые деревянные настилы и уже монтируют специальную террасную доску. Со стороны Сухонской улицы около мостового перехода появится смотровая площадка с качелями.

Еще один экомаршрут проложат вокруг пруда. Частично он пройдет вдоль берега, в некоторых местах - прямо над водой. Его украсят две смотровые площадки. Их общая площадь - почти 100 квадратных метров. Все экотропы оснастят вечерней подсветкой.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА НА ПРИЧАЛЕ

На западе города обновят Воробьевскую набережную и рядом обустроят аллею Спортивной Славы. Здесь появятся места для отдыха и занятий спортом у воды. Действующие пешие маршруты увеличат примерно на три километра. Для бегунов вдоль парапета около реки проложат дорожку со специальным покрытием. Кроме того, на набережной откроют двухстороннюю велороллерную трассу.

В центре будущей аллеи разместят небольшую экоплощадку на сваях с покрытием из террасной доски. Рядом устроят специальную площадку для паркура, а также игры в петанк и керлинг. Около них - зоны отдыха с лавочками и качелями.

По всей прогулочной зоне дополнительно поставят 40 фонарей и 120 уличных торшеров, лавочки и указатели. Параллельно полностью переделают смотровую площадку на крыше одного из причальных сооружений.

На западе города обновят Воробьевскую набережную и рядом обустроят аллею Спортивной Славы

АМФИТЕАТР НАД ВОДОЙ

В центре Москвы Рубцовскую и Госпитальную набережные объединит новый велопешеходный мост. Его длина - около 300 метров. На переправе через Яузу разместят смотровую площадку-амфитеатр над водой. На спусках к набережным поставят пандусы, два лифта и лестничные сходы.

На Рубцовской набережной мост выйдет к учебно-лабораторному корпусу соседнего университета имени Баумана. С другой стороны, на Госпитальной набережной – к строящемуся зданию вузовского общежития. Он свяжет пешеходные маршруты и дополнительно соединит между собой два столичных района - Басманный и Лефортово.

В центре Москвы Рубцовскую и Госпитальную набережные объединит новый велопешеходный мост

ЛИПЫ В ЦВЕТУ

Еще одним зеленым маршрутом станет больше в центре столицы. Во время реконструкции участка Крутицкой набережной между Новоспасским мостом и Симоновской набережной высадят около 200 видов кустарников и деревьев. Среди них, к примеру, липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник. Кроме того, разобьют газон с яркими цветниками на площади более 1,5 тысячи квадратных метров. Набережная в этом месте превратится в настоящий оазис посреди города. Вдоль Москвы-реки протянут велосипедные и пешеходные дорожки. Параллельно сделают удобные подъезды к соседним стадиону «Торпедо» и жилым комплексам.

Набережная в этом месте превратится в настоящий оазис посреди города

СКАНДИНАВСКИЙ ПРОМЕНАД

На юге города Симоновскую набережную украсит променад в скандинавском стиле с местами отдыха и велодорожками длиной более 250 метров. Во время благоустройства здесь откроют кафе и террасы с видами на воду. Вдоль реки высадят крупные деревья высотой от трех метров и маленькие, а также высокорослые кустарники, луговые травы и многолетние цветы. Среди них, например, канадская ирга, горная сосна, приречный клен, барбарис, кизильник. Растения разместят на «островах», напоминающих фьорды на северном море.