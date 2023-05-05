Клещи стали в три раза чаще нападать на людей в Подмосковье. Эксперт объяснил, с чем связаны атаки

Год назад на начало мая пострадавших в столичном регионе было в три раза меньше Фото: Shutterstock

На шашлыки, романтические пикники, за грибами и ягодами вплоть до поздней осени за нами теперь будут следовать клещи.

Подмосковный Роспотребнадзор приводит последние цифры: по состоянию на конец апреля укушено уже 1072 человек, из них 299 детей. И это только те, кто обратились в больницы. Всегда есть пациенты, понадеявшиеся на авось. В Москве на анализ в лаборатории привезли 522 клеща - то есть это еще полтысячи укушенных.

- Укусы в основном произошли при выезде москвичей на территории Московской области, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Год назад на начало мая пострадавших в столичном регионе было в три раза меньше.

Московский Роспотреб говорит, что в этом году усиленно обрабатывают городские территории от опасных членистоногих. Даже в два раза активнее, чем прошлой весной, если сравнить охваченные инсектицидами площади.

Что до энцефалита, ни одного случая за этот год в столице еще не зафиксировано. В ведомстве отмечают, что эта зараза не свойственна для мегаполиса. Если у кого ее и диагностируют, то пациент привез клеща откуда-то из другого региона.

В Подмосковье тоже без энцефалита в этом году. Пока что. Потому как в регионе есть районы, которые из года в год объявляют эндемичными - Талдомский и Дмитровский. То есть в этих краях риск наткнуться на зараженного клеща в разы выше.

В подмосковных паразитах этого года при обследовании находили боррелиоз и анаплазмоз человека. Обе инфекции успешно лечатся при условии, что пациент обращается за медпомощью.

Почему так много жертв этой весной?

- Активность клещей и их количество связаны с тем, что в какие-то годы больше их «прокормителей», а в какие-то меньше. Например, в лесах расплодились мелкие животные вроде мышей - значит и клещей будет больше. Такие циклы происходят раз в несколько лет. К тому же не забывайте: в конце апреля стояла хорошая погода. На пикники, на прогулки отправилось больше людей. В прошлом году было не так (апрель был дождливый и холодный — прим.авт.). Замечу, что хоть сейчас и отмечается всплеск укусов, по итогам летнего сезона статистика все равно сглаживается, — рассказал KP.RU санитарный врач, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин.

Как снять клеща?

1. Лучше поехать в травмпункт — можно обращаться в любой. Если такой возможности нет, вооружитесь пинцетом. Или обмотайте пальцы чистой марлей.

2. Захватить клеща нужно как можно ближе к его ротовому аппарату. Важно достать не только паразита, но и его хоботок, который уходит глубоко под кожу.

3. Тело клеща нужно повернуть вокруг его оси. При этом не тянуть в разные стороны: «морда» клеща должна оставаться перпендикулярно месту укуса.

4. Место укуса продезинфицировать: подойдут 70% спирт, 5% йод, одеколон. Руку вымыть с мылом.

5. Если на коже осталась черная точка, значит внутри застрял хоботок. Обрабатывайте место йодом, пока частица не высохнет и сама не отвалится.

Мазать маслом, уксусом и прочими народными средствами клещей нельзя. От этого он не задохнется, зато, скорее всего, испугается, и ради защиты выплеснет в кровь жертвы все, что есть у него внутри. Непривитым укушенным в больнице ставят курс иммуноглобулина.

Куда отвезти клеща на исследование

1. «Центр гигиены и эпидемиологии» (Графский пер., 4 корп.2, вход №7 метро «Алексеевская). С 9:00 до 15:30 ежедневно. Для справок: 8 (495)687-40-47. Цена 1782 рубля. Исследование занимает два дня.

2. «Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора» (Новогиреевская, 3а, метро «Перово»). В будни с 06:30 до 20:00, в субботу с 06:30 до 19:00, в воскресенье с 06:30 до 17:00. Цена 2970 рублей. Срок до семи дней. Также можно сдать клеща в любой офис Центра молекулярной диагностики — работают под брендом СМD, 125 отделений по Москве.

3. ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора (Варшавское шоссе, 19а, каб. 107, МЦК «Верхние Котлы»). В будни с 9:30 до 16:00 (перерыв 12:00 — 13:00). Для справок: 8 (495) 954-95-22 (доб. 251, 205, 201). Цена 1900 рублей.

4. «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области» (Мытищи, Семашко, 2). Круглосуточно. Цена 1990 рублей.

Постарайтесь привезти паразита целым. Кроме этих государственных лабораторий услугу также могут оказывать частные лаборатории.