Электричкой до Волги: Пляжи на островах, рыбалка и гигантский Ленин

540 тонн гранита и 37 метров в высоту. Этот памятник считается одним из самых больших в России. Фото: Александр РОГОЗА

- Большая Волга, - объявляет невидимая женщина.

Электричка останавливается. Большая Волга - первая станция Дубны, если ехать из Москвы. Начало города.

Притормозивший у станции таксист (все поездки по городу обходятся не дороже 150 - 200 рублей) с пониманием интересуется:

- На набережную?

- На нее.

Дубна - единственный город Московской области, который стоит на Волге - аккурат там, где начинается канал имени Москвы. Наукоград. Собственно, город и появился благодаря науке. В 1956 году здесь начали строить Объединенный институт ядерных исследований - на базе лабораторий, существовавших еще с

1946-го. Действует и развивается он по сей день. Здесь разрабатывают в том числе новые технологии лечения онкологии и решают проблему защиты человека от космической радиации для полетов на Марс и далее. К слову, 10 из 18 химических элементов, которые были внесены в таблицу Менделеева за последние 70 лет, открыли именно ученые Дубны... Но это так, лирическое отступление.

540-ТОННЫЙ ПАМЯТНИК

Дубна - прекрасный вариант выезда из Москвы в формате выходного дня. 2,5 часа электричкой от Савеловского вокзала.

Первое, что имеет смысл посмотреть в Дубне, - Волга, конечно же.

В этом месте великая русская река разливается до 350 метров. Главный променад города - набережная Менделеева. Прямо с аллеи с ротондами можно спуститься к реке. Здесь главный городской пляж. С чистым песочком и пологим входом в воду. Купаться пока еще рановато, конечно. Пока можно просто постоять, любуясь видами.

- Вы летом приезжайте. Это будет настоящий курортный город, - объясняет новый таксист, везущий нас к еще одной достопримечательности Дубны - гигантскому Ленину. Это уже на левом берегу - нужно проехать по плотине Иваньковской ГЭС.

37-метровый Ильич (540 тонн гранита!) считается одним из самых больших памятников России. Установили его в конце 1930-х, когда был вырыт канал имени Москвы - как раз в том месте, где воды Волги начинают движение к столице. На правом берегу симметрично был установлен такого же размера памятник Сталину. Но в начале 1960-х эту фигуру на волне борьбы с культом личности разломали. Остался огромный гранитный Иосиф Виссарионович только на старых фотографиях и в фильме «Волга-Волга».

Что еще посмотреть Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МАХНУТЬ НА ОСТРОВА

В начале мая открывается сезон поездок на острова Иваньковского водохранилища. Частники спускают на воду свои катера и катают желающих. Островов в окрестностях - десятка полтора. Есть небольшие, есть и довольно крупные. Например, на острове Б (так и называется одной буквой) даже дом отдыха имеется. А на острове А (он чуть дальше) - целых два. На некоторых островах расположены песчаные пляжи.

- Кто-то буквально на пару часов просит их отвезти, позагорать да побродить по острову, - рассказал один из перевозчиков. - А кто-то заезжает на целые выходные, а то и на неделю. С палатками, запасом провианта. Обычно любители рыбалки такие заезды любят.

Цены на такие перевозки зависят от удаленности острова от Дубны. Многие предпочитают ближайшие, что всего в 10 километрах от города, - Липня и Земляничный.

Компании из 3 - 4 человек водное такси до острова обойдется в 1500 - 1700 рублей. До А и Б - рублей на 300 - 500 дороже. Чтобы вернуться в Дубну, соответственно, нужно будет выложить аналогичную сумму.

Также есть формат так называемых покатушек - прогулок по реке. Такие неспешные видовые заплывы (особенно на закате) любят романтичные парочки. Цена вопроса - 5000 рублей в час.

НА УДОЧКУ ДА С БЕРЕГА

Еще один важный момент, за которым едут в Дубну и ее окружности, - рыбалка.

Но для начала важная информация: сейчас нерест, поэтому рыбу разрешается ловить только удочками (не более 2 крючков на человека) и только с берега. Есть и другие важные нюансы. Чтобы рыбаки не «выбивали» молодняк, в Подмосковье введены минимальные размеры рыбы, разрешенные для лова: жерех, сазан, судак и налим должны быть не менее 40 сантиметров в длину, щука - не менее 32, лещ и язь - не менее 25, голавль - не менее 20. Также есть суточная норма лова разных видов рыбы. Не более трех экземпляров судака, жереха, налима и не более 5 щук. Такие ограничения будут действовать до 10 июня.

Рыбачить в Дубне сейчас разрешено только удочками. Фото: t.me

- На Волге у нас рыбачат как раз с берега в начале канала имени Москвы, где Ленин стоит, - объясняет основатель группы ВК «Иваньковское водохранилище I Дубна Рыбалка» Владимир Евдокимов. - Либо в районе маяка (это на противоположном берегу. - Авт.). На канале имени Москвы - от Запрудни до Темпов. В основном ловятся щука, судак, сом, окунь, жерех. Когда нерест закончится, лучше всего все-таки на лодке выходить на Иваньковское водохранилище.

Так что приезжайте, порыбачим!

Где поесть

Недалеко от набережной есть весьма демократичное арт-кафе «Высоцкий» (аллея Высоцкого, 1).

Русская и европейская кухня. Домашняя еда. Сытное первое и второе блюда обойдутся в 500 - 600 рублей на человека.

В кафе «Высоцкий» песни Владимира Семеновича включают только по заказу посетителя. Фото: Александр РОГОЗА

К слову, прямо на входе висит копия официального разрешения семьи легендарного барда назвать кафе в его честь. Высоцкий много раз выступал в Дубне, поэтому, собственно, и ДК, в котором находится кафе, стоит на аллее Высоцкого, а рядом - очень похожий памятник Владимиру Семеновичу. В самом кафе много снимков поэта - с концертов и из кино, а также множество антуражных предметов советской эпохи. От печатных машинок и виниловых проигрывателей до дисковых телефонных аппаратов.

Есть одно но. Логично предположить, что в арт-кафе «Высоцкий» должны звучать его песни. Заходил сюда во время поездок в Дубну не менее пяти раз, и всегда в колонках негромко звучала различная поп-музыка. В кафе объясняют, что «не все посетители хотят кушать под серьезные песни». Хотя странно слышать это от людей, которые пришли в кафе «Высоцкий», правда ведь? Впрочем, если попросить официанта включить песни Высоцкого, это будет непременно сделано.

Еще одно популярное (но более дорогое) место - гриль-бар «Балкон» в торговом центре «Маяк» (проспект Боголюбова, 24А). Второй этаж. Вид на небольшое городское озеро. По кухне - барбекю, боулы (блюда из цикла «здоровая еда» с использованием круп, бобовых и овощей), пасты, салаты и буррито. Средний чек более 1 тысячи рублей на человека.