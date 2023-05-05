Сергей Собянин встретился с военными-новобранцами

Мэр Москвы Сергей Собянин (на фото - в центре) встретился с новобранцами, которые обратились в Единый пункт отбора на улице Яблочкова и уже заключили контракт о поступлении на военную службу. Общение с добровольцами прошло в учебно-методическом центре «Авангард» и центре «Патриот» Минобороны России в Подмосковье. Фото: Владимир НОВИКОВ/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«СОЗДАЛИ ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ»

«Москва высоко ценит решение граждан вступить в ряды Вооруженных сил России и будет оказывать всестороннюю поддержку им и их семьям, - сообщил мэр столицы. - Сегодня побывал в центрах «Авангард» и «Патриот», где размещаются московские контрактники. Ребята получают экипировку, проходят подготовку. Постарались создать для них хорошие условия. Пообщался с бойцами. Поздравил с наступающим Днем Победы».

Напомним, что в Москве активно идет набор добровольцев на контрактную службу. В столице по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1, работает Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Кроме того, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

В «Авангарде» размещаются контрактники, ожидающие приказа о зачислении в Вооруженные силы России. В четырех корпусах созданы жилые помещения, рассчитанные

на проживание более 2200 человек. Новобранцы проживают в блоках из двух комнат, оборудованных душем и туалетом. Имеются общие комнаты для проведения досуга, постирочные, гладильные и сушильные. Действуют медпункт и столовая.

Прежде чем отправиться на места службы, все новобранцы проходят интенсивные тренировки - физическую, огневую, тактическую и медицинскую подготовку и обучение.

Помимо занятий по военной подготовке, предусмотрены в том числе соревнования по футболу, волейболу и баскетболу и прохождению полосы препятствий. При желании можно воспользоваться услугами психолога.

После издания приказа о зачислении на воинскую службу новобранцы переводятся в центр «Патриот» Минобороны России, где для них также организованы спальные места и питание. В «Патриоте» происходит комплектование подразделений и продолжаются занятия по огневой, тактической, инженерной, разведывательной, военно-топографической подготовке, РХБ-защите, тактической медицине и подготовка по связи.

Добровольцы получают всю необходимую экипировку.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ

Кроме того, с 1 октября 2022 года правительство Москвы оказывает комплексную поддержку семьям мобилизованных жителей столицы, участвующих в специальной военной операции. В конце февраля 2023 года меры поддержки были распространены и на другие категории участников СВО - контрактников, добровольцев и членов их семей.

В Едином центре участники СВО и члены их семей могут получить помощь и поддержку, включающую психологическое и юридическое консультирование, получение услуг городских сервисов, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации и протезирования, помощь в поиске работы, подбор программ профессиональной переподготовки, а также просветительские и досуговые программы. С октября 2022 года было оказано порядка 59 тыс. различных услуг.

Каждую семью, обратившуюся в Единый центр, поддерживают специалисты службы персонального сопровождения, которые помогают сориентироваться в сервисах центра, отвечают на возникающие вопросы и остаются на связи, сколько потребуется.