Москву ждут самые сильные майские морозы за 140 лет: синоптики поделились леденящими душу прогнозами

В предстоящие выходные в столичном регионе не исключены небольшие осадки, в том числе в виде мокрого снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Погода в Москве и области будет не просто холодная - очень холодная! - такой краткий прогноз на ближайшие длинные выходные дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области снег выпал уже в пятницу, 5 мая. В субботу майская зима доберётся и до Московской области. Принесёт ее антициклон, закачивающий в Европейскую часть России ледяной воздух из Арктики.

- Это генетически холодные воздушные массы. В субботу и воскресенье температура в Москве окажется ниже климатической нормы на 7 - 8 градусов. Не исключено, что это будут одни из самых холодных майских дней за весь период наблюдений за погодой (а ведутся они в Москве уже 140 лет - ред.), - отмечает метеоролог.

Рекорды по холодам пока такие:

6 мая: -3,4 градуса (держится уже больше века, с 1901 года)

7 мая: -2 градуса (1942 год).

Что обещают синоптики сейчас?

- В субботу, 6 мая, в Москве ночью 0…-2 градуса, по области до -5. Днём всего +5…+7 градусов, к тому же ветер усилится до 15 м/сек. В отдельных районах столицы и Подмосковья возможен мокрый снег, - делится леденящими душу прогнозами Роман Вильфанд. - Ещё более холодная ночь в воскресенье, 7 мая: в столице -1…-3, по области до -5 градусов. Днём +8…+9. Лишь местами возможны совсем небольшие осадки, в том числе в виде мокрого снега.

Получается, что 7 мая вполне может быть побит абсолютный температурный рекорд за все 140 лет метеонаблюдений: до сих пор в эту дату воздух не остывал ниже -2 градусов, сейчас метеорологи сулят до -3.

- Обычно такая погода бывает в конце марта, - продолжает Вильфанд. - В понедельник 8 мая температура немного повысится, но все равно будет отставать от нормы на 3 - 4 градуса. Ночью по-прежнему до -5 градусов, днём уже +10…+11. В День Победы ночью около ноля (-2…+3 градуса), днём до +14 и солнце. Помех параду не будет.

Надежда на потепление появится уже после выходных:

- Антициклон постепенно уходит на восток, и Московская область окажется в его теплом секторе, - объясняет Вильфанд. - С четверга до воскресенья, 11 - 14 мая, днем уже +14…+19 градусов.